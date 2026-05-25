شاكيرا: الطلاق من بيكيه كان أصعب مرحلة في حياتي

وكان الثنائي قد أعلنا انفصالهما عام 2022 بعد علاقة استمرت 11 عاماً وأسفرت عن طفلين، في قضية حظيت بمتابعة واسعة لفترة طويلة، خاصة مع تداول أنباء عن الخيانة وارتباط الأمر بالأغنية الشهيرة التي اعتبرها كثيرون رسالة مباشرة من إلى .وفي مقابلة حديثة مع صحيفة «ذا تايمز»، وصفت شاكيرا تجربة الطلاق بأنها «أظلم لحظة» عاشتها، موضحة أن تلك الفترة تزامنت مع رعايتها لوالدها بعد تعرضه لإصابة خطيرة نتيجة حادث سقوط.وقالت الفنانة الكولومبية إن التجربة القاسية التي مرت بها جعلتها أكثر قوة وحكمة، مضيفة أن المعاناة تكشف قدرة الإنسان على التماسك وتجعله أكثر تقديراً للدعم الحقيقي من المقربين.كما أوضحت أن الحياة تجمع بين اللحظات الصعبة واللحظات المضيئة، مؤكدة امتنانها حتى للتجارب المؤلمة التي منحتها الكثير من الدروس.وأكدت شاكيرا أنها ما زالت تحمل التقدير لوالد طفليها، معتبرة أن العلاقة التي جمعتهما كان لها دور مهم في تكوين شخصيتها كأم.وعن حياتها العاطفية حالياً، أوضحت أنها لا تمتلك الوقت للدخول في علاقة جديدة بسبب انشغالاتها المتعددة.