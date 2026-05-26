بعد غياب.. شيرين عبد الوهاب تعود بأعمال غنائية جديدة

تستعد الفنانة لطرح من الأعمال الغنائية خلال الفترة المقبلة، بعدما عادت إلى واجهة الاهتمام الفني مؤخرًا مع تقديم أكثر من أغنية جديدة، من بينها "تباعًا تباعًا"، إلى جانب "بحرية" الذي جمعها بالفنان .شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلًا ملحوظًا مع أحدث ظهور للفنانة المصرية، خاصة بعد فترة من الغياب النسبي عن الساحة الغنائية، حيث عبّر جمهورها عن حماسهم لعودتها الفنية وترقبهم للأعمال التي تستعد لطرحها خلال صيف 2026.وعلمت وسائل إعلام محلية أن تعمل حاليًا على تسجيل أكثر من أغنية جديدة، ضمن خطة تعتمد على طرح الأغاني بشكل متتالٍ فور الانتهاء من تجهيز كل عمل، في إطار سعيها للتواصل المستمر مع جمهورها خلال المرحلة المقبلة.كما تواصل شيرين عبدالوهاب، خلال الفترة الحالية، عقد جلسات تصوير جديدة بالتعاون مع فريقها اللبناني، استعدادًا لظهور مختلف يتزامن مع الأعمال الغنائية الجديدة التي تستعد لطرحها في الموسم الصيفي.