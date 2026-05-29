الموت يفجع الفنان المصري أحمد حلمي

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة اليوم بمسجد ناصر بمدينة بنها، قبل تشييع جثمان الراحلة إلى مقابر العائلة، وسط حضور متوقع من الأهل والأصدقاء وعدد من نجوم الوسط الفني.وتحدث الفنان في لقاء سابق عن جانب إنساني مؤثر من حياته الأسرية بعد وفاة والده، كاشفًا عن محاولاته المتكررة لإقناع والدته بالانتقال للعيش بالقرب منه، مُشيرًا إنه كان يشعر بحاجة قوية للاطمئنان عليها بشكل دائم، لذلك عرض عليها أن تسكن في شقة مجاورة له لتكون حياته أسهل في رعايتها ومتابعتها، لكن والدته رفضت الفكرة بهدوء، متمسكة بالبقاء في منزلها الذي ارتبط بذكرياتها مع زوجها الراحل.وقال أحمد حلمي خلال تصريحات تلفزيونية: بعد وفاة والدي حاولت كتير أجيب والدتي تعيش جنبي، ولكن هي ما بترضاش، ومش عايزة وحابة تبقى في بيتها، وكانت أمنيتي تبقى ساكنة في الشقة جنبي واحترمت رغبتها في البقاء في بيت والدي.