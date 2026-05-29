“نبت السيوف وحد سيفك ما نبا”… لمسة من فيروز في إطلالة رجوة الحسين

واعتمدت الأميرة فستانًا باللون الأزرق السماوي الفاتح، تميز بقصّة انسيابية ناعمة وتفاصيل درابية أنيقة أضفت على الإطلالة طابعًا ملكيًا راقيًا. كما جاءت الأكمام مزينة بتطريزات ذهبية فاخرة أضافت لمسة فنية متناغمة مع الطابع الرسمي للاحتفال.ولم تمرّ التفاصيل الذهبية على الأكمام مرورًا عاديًا، إذ رأى كثيرون أنها حملت رمزية وطنية مستوحاة من كلمات أغنية الشهيرة للأردن أغنية "الاردن أرض العزم" التي هي من كلمات الشاعر اللبناني سعيد عقل، وهي عبارة: “نبت السيوف وحد سيفك ما نبا”، ما أضفى على الإطلالة بُعدًا وطنيًا وشعريًا متناغمًا مع أجواء الاحتفال بعيد الاستقلال.