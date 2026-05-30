هل انتهت قصة حب الفنانة أصالة والعراقي فائق حسن؟.. ماجد المهندس يجيب

وعلى هامش حفله الغنائي الأخير ، حرص المهندس على توضيح الحقيقة لوسائل الإعلام، نافيًا بشكل قاطع وجود أي خلافات بين الثنائي، مؤكدًا على متانة وقوة العلاقة التي تجمعهما.وفي ردٍ مباشر على تساؤلات الصحافيين حول طبيعة العلاقة الحالية بين الزوجين، قال : "فائق وأصالة يجمعهما حب كبير وأبدي.. أتمنى من الله أن يحفظهما لبعضهما البعض".ووضعت هذه التصريحات حدًا للتكهنات والتحليلات التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، مؤخرًا مستغلة غياب الثنائي عن بعض المناسبات العامة المشتركة.ولم يكن ماجد المهندس أول من تصدى لهذه الشائعات، إذ سبق وأن خرج ، نجل ، لينفي تلك الشائعات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.وفي خطوة عملية لنفي الانفصال، حرص الذهبي على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" صورة عائلية، جمعته بالشاعر وخال أصالة، في إشارة واضحة إلى استقرار الأوضاع العائلية واستمرار الروابط الطيبة بين أفراد الأسرة، مؤكدًا أن كل ما يُشاع لا أساس له من .يذكر أن زواج أصالة وفائق حسن قد حظي باهتمام جماهيري وإعلامي واسع منذ إعلانه، وتأتي هذه التطمينات لتؤكد استقرار حياتهما الزوجية بعيدًا عن الشائعات المتكررة التي لاحقتهما خصوصًا بعد شائعات إيقافه بسبب قضية تتعلق باحتيال غامضة بقيمة 50 ألف دولار.