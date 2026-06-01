مي عز الدين: الفن أخذ سنوات عمري

وأوضحت في مقابلة مع برنامج صاحبة السعادة، أن زوجها هو أول إنسان أعاد إليها الإحساس بالأمان مرة أخرى.كما أضافت أنه يحيطها بكل شيء، معتبرة أنها صفة غير متوفرة في كل الأزواج. وأكدت أنه "يشاركها في كل شيء بحياتها".كذلك تحدثت عن محنة صحية شديدة مرت بها مؤخراً، تسببت في معاناتها من آلام جسدية دفعتها إلى العزلة داخل غرفتها لمدة شهرين كاملين.وعند سؤالها عما إذا كانت تتمنى إنجاب ولد أم بنت، أجابت مي، مؤكدة أن "أي حاجة ربنا يجيبها كويسة". وأوضحت أنها لا تشغل بالها بجنس المولود بقدر اهتمامها بأن يرزقها الله بما يراه خيراً لها.أما عن فكرة تأجيل الإنجاب لسنوات بعد الزواج كما يفعل البعض، فحسمت عز الدين موقفها رافضت التأجيل، مبررة ذلك بالقول: "أنا عمري كله ضاع في الشغل"، في إشارة منها إلى أنها أعطت الكثير لعملها وفنها، وأن الوقت قد حان للاهتمام بحياتها الخاصة ومنح الأولوية لبناء عائلة دون تأخير إضافي.