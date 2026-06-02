وفاة الفنانة المصرية سهام جلال

وبدأت سهام جلال مشوارها الفني كموديل في الإعلانات واكتشفها بعد ذلك الفنان لتشاركه بطولة فيلم النمس، ثم اختارها المخرج لفيلم صعيدي في الذي كان نقطه تحول في مسيرتها الفنية.ومن أعمالها أيضا فيلم فيلم ثقافي، فيلم حرب أطاليا، ومن أعمالها التليفزيونية مسلسل سارة ومسلسل للثروة حسابات أخري وحد السكينوقدمت في المسرح عدة أعمال منها مسرحية شيء في صبري مع ومسرحية شاورما مع الفنان شلبي وكانت أولى بطولاتها المسرحية في مسرحيه عصفور طل من الشباك.