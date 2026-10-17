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أزمة ممثلة مشهورة في الجو تتحول إلى معركة قانونية وطبية
فن وثقافة
2026-10-17 | 01:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
347 شوهد
السومرية
نيوز- فني
تمثل ممثلة أمريكية مشهورة أمام القضاء بعدما تم القبض عليها على خلفية اعتدائها على عدد من الأشخاص خلال رحلة جوية، فيما دفع محاموها ببراءتها بسبب معاناتها من مرض عصبي.
فقد قال ممثلو النجمة الأمريكية
سلمى
بلير، يوم الجمعة، إن الممثلة لم تكن تنوي إيذاء أي شخص أثناء رحلتها الجوية أو بعد هبوطها، مؤكدين أن ما حدث نجم عن حالة طبية طارئة، وذلك في أول رد مفصل بعد اتهامها بالاعتداء على مضيفتي طيران وشرطية وممرضة.
وجاء في البيان أن بلير تعرضت لحالة طبية طارئة على متن رحلة تابعة لشركة "
دلتا إيرلاينز
" من لوس أنجلوس إلى
نيويورك
يوم الأحد، وأنه "لم تكن هناك أي محاولة لفتح باب الطائرة"، مضيفا أن الممثلة "لم تكن تنوي إيذاء أحد".
وألقي القبض على بلير في
مطار جون إف كينيدي
بنيويورك، بعد اتهامها بالتسبب في إصابة اثنتين من مضيفات الطيران خلال الرحلة، إضافة إلى اتهامها بركل شرطية أثناء نقلها إلى المستشفى، وممرضة بعد وصولها إليه.
ودفعت الممثلة ببراءتها من تهمتي اعتداء تتعلقان بالشرطية والممرضة بموجب قانون الولاية، فيما تواجه اتهامات اتحادية منفصلة على خلفية ما حدث على متن الطائرة. وحدد القاضي كفالتها بمبلغ 20 ألف دولار نقدا أو ضمانا بقيمة 60 ألف دولار، مع تحديد موعد الجلسة المقبلة في يناير/كانون الثاني.
وقال محاميها شون
بارنز
إن تصرفاتها لم تكن متعمدة، موضحا أنها لم تتناول عدة جرعات من دواء قوي يسيطر على الأعراض العصبية الشديدة، وأنها استقلت الطائرة بعد فترة عمل مرهقة، وارتطم رأسها خلال الرحلة، ما أدى إلى حالة شديدة من الارتباك وفقدان الاتجاه.
وسلمى بلير ممثلة أمريكية تبلغ من العمر 54 عاما، اشتهرت بأدوارها في أواخر التسعينيات وأوائل الألفينيات، ومن أبرز أعمالها أفلام "
legally blonde
" و"Cruel Intentions" وسلسلة "Hellboy".
وتعاني بلير من مرض التصلب المتعدد، الذي أعلنت تشخيصها به علنا عام 2018. وقال ممثلوها إنها لا تزال تمر بأيام صعبة وتعايش الألم يوميا، كما تعاني من "التأثير البصلي الكاذب"، وهي حالة عصبية ثانوية مرتبطة بالمرض تؤثر على التعبيرات العاطفية والسلوك.
ولم تكشف شركة الطيران أو الشرطة أو
مكتب التحقيقات الاتحادي
فورا تفاصيل ما جرى على متن الطائرة، فيما أكدت "
دلتا
" أنها "لا تتسامح مطلقا مع السلوك التخريبي أو غير القانوني"، وأن سلامة العملاء وأفراد الطاقم تأتي في
المقام
الأول.
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