ماقاله القيصر في عيد ميلاد نجله وسام؟

ونشر الفنان العراقي، عبر حسابه في موقع " "، صورة تجمعه بنجله وسام، وهما يسيران معاً.وأرفق الصورة بتعليق قال فيه: "كل عام وأنت سندي. الله يرضى عليك ويوفقك ويديم عليك والعافية".وحظيت صورة ورسالة لنجله الأكبر وسام تفاعلاً كبيراً بين متابعي الفنان العراقي، الذين تمنوا لهما الصحة وراحة البال.