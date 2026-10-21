وفاة الفنان العراقي شامال عمر

وقالت النقابة، في بيان، إنها تنعى ببالغ الحزن والأسى رحيل الفنان شامال عمر، سائلةً المولى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.ويُذكر أن الراحل عُرف بتجاربه المسرحية التجريبية، كما أسس مع زوجته، الممثلة حسيب، لاليش المسرحي في العاصمة فيينا عام 1998.