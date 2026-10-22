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"بحبك يا زعيم".. أحدث صورة لعادل امام مع باسم سمرة
فن وثقافة
2026-10-22 | 09:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
725 شوهد
أثار الفنان المصري
باسم سمرة
تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر صورة نادرة تجمعه بالفنان الكبير
عادل إمام
من كواليس أحد الأعمال الفنية التي جمعتهما قبل سنوات، معبرًا عن محبته وتقديره للزعيم ومكانته الفنية والإنسانية.
ونشر
باسم سمرة
الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، وأرفقها برسالة مليئة بالمودة، كتب فيها: «كل الحب والتقدير للزعيم
عادل إمام
.. الفنان والإنسان والمثقف.. بحبك يا زعيم.. بحبك يا عادل».
سرعان ما لاقت الصورة تفاعلًا من متابعي باسم سمرة، الذين عبروا عن محبتهم لعادل إمام وتقديرهم لمسيرته الفنية الطويلة، فيما تساءل آخرون عن توقيت التقاط الصورة والعمل الذي جمع النجمين.
وأشار أحد المتابعين إلى أن الصورة تعود إلى نحو 10 سنوات، لكن تاريخ التقاطها لم يُحسم بشكل مؤكد، ما زاد فضول الجمهور بشأن تفاصيل اللقاء الذي جمع الفنانين.
وأعاد المنشور تسليط الضوء على العلاقة التي تجمع نجوم الأجيال المختلفة في الوسط الفني المصري، كما استحضر مكانة عادل إمام لدى الجمهور، باعتباره أحد أبرز رموز الكوميديا والدراما والسينما العربية.
بالتزامن مع تداول الصور المرتبطة باسم عادل إمام، كان المخرج
رامي إمام
قد تحدث عن صورة مزيفة نُسبت إلى والده وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها أحدث ظهور له.
وأوضح رامي إمام، خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، أن تقنيات
الذكاء الاصطناعي
شهدت تطورًا كبيرًا، ويمكن استخدامها بطرق إيجابية أو إساءة توظيفها، مشيرًا إلى أن الجمهور أصبح يواجه هذا النوع من المحتوى باستمرار.
وأثارت الصورة المزيفة جدلًا بعدما تبين أنها لا تعود إلى عادل إمام، بل أظهرت السيناريست
الهندي
سليم خان، والد الفنان
سلمان خان
، عقب مشاركته في مناسبة عائلية بمدينة مومباي، مع إجراء تعديلات رقمية على ملامحه لجعلها أقرب إلى ملامح الفنان المصري.
متى ظهر عادل إمام للمرة الأخيرة؟
كان آخر ظهور عائلي متداول للزعيم، وفق المعلومات الواردة، في يوليو من العام الماضي، خلال حفل
زفاف
حفيده عادل، نجل المخرج رامي إمام.
وظهر عادل إمام في صورة عائلية إلى جانب العروسين عادل وفريدة، بينما وقفت زوجته بالقرب منهما، وظهر أفراد الأسرة في خلفية الصورة.
ويأتي تفاعل الجمهور مع منشور باسم سمرة في ظل الاهتمام المستمر بأخبار عادل إمام وصوره، خصوصًا مع انتشار الصور المفبركة والمحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يجعل التحقق من مصدر الصور وتاريخها أمرًا ضروريًا قبل تداولها باعتبارها ظهورًا حديثًا للفنان الكبير.
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