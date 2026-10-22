Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ريال مدريد يتجاوز لايبزيج برباعية في دوري أبطال أوروبا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

"بحبك يا زعيم".. أحدث صورة لعادل امام مع باسم سمرة

فن وثقافة

2026-10-22 | 09:42
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
&quot;بحبك يا زعيم&quot;.. أحدث صورة لعادل امام مع باسم سمرة
725 شوهد

أثار الفنان المصري باسم سمرة تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر صورة نادرة تجمعه بالفنان الكبير عادل إمام من كواليس أحد الأعمال الفنية التي جمعتهما قبل سنوات، معبرًا عن محبته وتقديره للزعيم ومكانته الفنية والإنسانية.

ونشر باسم سمرة الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، وأرفقها برسالة مليئة بالمودة، كتب فيها: «كل الحب والتقدير للزعيم عادل إمام.. الفنان والإنسان والمثقف.. بحبك يا زعيم.. بحبك يا عادل».
سرعان ما لاقت الصورة تفاعلًا من متابعي باسم سمرة، الذين عبروا عن محبتهم لعادل إمام وتقديرهم لمسيرته الفنية الطويلة، فيما تساءل آخرون عن توقيت التقاط الصورة والعمل الذي جمع النجمين.
وأشار أحد المتابعين إلى أن الصورة تعود إلى نحو 10 سنوات، لكن تاريخ التقاطها لم يُحسم بشكل مؤكد، ما زاد فضول الجمهور بشأن تفاصيل اللقاء الذي جمع الفنانين.
وأعاد المنشور تسليط الضوء على العلاقة التي تجمع نجوم الأجيال المختلفة في الوسط الفني المصري، كما استحضر مكانة عادل إمام لدى الجمهور، باعتباره أحد أبرز رموز الكوميديا والدراما والسينما العربية.
بالتزامن مع تداول الصور المرتبطة باسم عادل إمام، كان المخرج رامي إمام قد تحدث عن صورة مزيفة نُسبت إلى والده وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها أحدث ظهور له.
وأوضح رامي إمام، خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي شهدت تطورًا كبيرًا، ويمكن استخدامها بطرق إيجابية أو إساءة توظيفها، مشيرًا إلى أن الجمهور أصبح يواجه هذا النوع من المحتوى باستمرار.

وأثارت الصورة المزيفة جدلًا بعدما تبين أنها لا تعود إلى عادل إمام، بل أظهرت السيناريست الهندي سليم خان، والد الفنان سلمان خان، عقب مشاركته في مناسبة عائلية بمدينة مومباي، مع إجراء تعديلات رقمية على ملامحه لجعلها أقرب إلى ملامح الفنان المصري.

متى ظهر عادل إمام للمرة الأخيرة؟
كان آخر ظهور عائلي متداول للزعيم، وفق المعلومات الواردة، في يوليو من العام الماضي، خلال حفل زفاف حفيده عادل، نجل المخرج رامي إمام.

وظهر عادل إمام في صورة عائلية إلى جانب العروسين عادل وفريدة، بينما وقفت زوجته بالقرب منهما، وظهر أفراد الأسرة في خلفية الصورة.

ويأتي تفاعل الجمهور مع منشور باسم سمرة في ظل الاهتمام المستمر بأخبار عادل إمام وصوره، خصوصًا مع انتشار الصور المفبركة والمحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يجعل التحقق من مصدر الصور وتاريخها أمرًا ضروريًا قبل تداولها باعتبارها ظهورًا حديثًا للفنان الكبير.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة ابو دشير بغداد - الحلقة ١٥٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-10-22
Play
منطقة ابو دشير بغداد - الحلقة ١٥٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-10-22
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-21
Play
العراق في دقيقة 21-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-21
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-21
Play
نشرة ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-21
Live Talk
Play
Live Talk
فن الايهام البصري - الحلقة ١٣٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-21
Play
فن الايهام البصري - الحلقة ١٣٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-21
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
انا عندي مشكلة 21-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-21
Play
انا عندي مشكلة 21-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-21
طل الصباح
Play
طل الصباح
أبراج - الكل لو الي؟ 21-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-21
Play
أبراج - الكل لو الي؟ 21-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-21
عشرين
Play
عشرين
الحكومة تواجه معرقلي حصر السـ لاح العصا لمن عصى! - عشرين م٥ - الحلقة ٧٧ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-20
Play
الحكومة تواجه معرقلي حصر السـ لاح العصا لمن عصى! - عشرين م٥ - الحلقة ٧٧ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-20
استديو Noon
Play
استديو Noon
سجى نون 18-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-18
Play
سجى نون 18-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-18
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-15
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-15
علناً
Play
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
Play
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة ابو دشير بغداد - الحلقة ١٥٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-10-22
Play
منطقة ابو دشير بغداد - الحلقة ١٥٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-10-22
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-21
Play
العراق في دقيقة 21-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-21
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-21
Play
نشرة ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-21
Live Talk
Play
Live Talk
فن الايهام البصري - الحلقة ١٣٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-21
Play
فن الايهام البصري - الحلقة ١٣٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-21
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
انا عندي مشكلة 21-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-21
Play
انا عندي مشكلة 21-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-21
طل الصباح
Play
طل الصباح
أبراج - الكل لو الي؟ 21-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-21
Play
أبراج - الكل لو الي؟ 21-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-21
عشرين
Play
عشرين
الحكومة تواجه معرقلي حصر السـ لاح العصا لمن عصى! - عشرين م٥ - الحلقة ٧٧ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-20
Play
الحكومة تواجه معرقلي حصر السـ لاح العصا لمن عصى! - عشرين م٥ - الحلقة ٧٧ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-20
استديو Noon
Play
استديو Noon
سجى نون 18-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-18
Play
سجى نون 18-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-18
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-15
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-15

اخترنا لك
عودة الغايب.. ليلة استثنائية لعشاق فضل شاكر خلال حفله القادم
11:07 | 2026-10-22
ابتكار طرق فاعلة تخزن الطاقة كالطعام لحل مشاكل الكهرباء المزعجة وتنفع العراق
02:59 | 2026-10-22
ثغرة خطيرة تهدد ملايين المواقع على الإنترنت
11:48 | 2026-10-21
فيلم رعب من 14 دقيقة يحقق 5 ملايين مشاهدة على يوتيوب في بضعة أيام
10:14 | 2026-10-21
الجلوس لفترات طويلة وسرطان الثدي.. ما العلاقة؟
09:28 | 2026-10-21
وفاة الفنان العراقي شامال عمر
09:23 | 2026-10-21

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.