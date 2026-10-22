عودة الغايب.. ليلة استثنائية لعشاق فضل شاكر خلال حفله القادم

ونشر رسالة عبر حسابه على منصة «إكس»، حثّ فيها الجمهور على متابعة الحفل المقرر إقامته يوم الخميس 22 أكتوبر/ تشرين الأول، وأرفق منشوره برموز تعبيرية تعبر عن الاحتفاء بالمناسبة.ويأتي الحفل تحت عنوان «عودة الغايب»، في إشارة إلى عودة إلى الظهور الفني من خلال هذه المناسبة، وسط اهتمام بمتابعة الأمسية عبر البث المباشر.وفي سياق آخر، حظي المايسترو هلكوت زاهير وابنته ، التي لم تكمل عامها العاشر، باهتمام عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب إشادة تركي آل الشيخ بهما، بعد انتشار مقطع مصور يوثق جانبًا من تدريباتهما الموسيقية.وكان تركي آل الشيخ قد نشر عبر صفحته الرسمية مقطع فيديو يظهر فيه الموسيقار هلكوت زاهير وهو يدرب ابنته فيروز على أداء أغنية «كل غنوة» للفنانة الراحلة وردة ، وتحديدًا المقطع الذي يقول: «كل غنوة ع الحب كانت.. ع الصبر كانت.. كتبتها وقولتها كانت عشانك».وأرفق رئيس الفيديو بتعليق قال فيه: «ياسلام على الجمال»، لتتوالى التعليقات التي أشادت بالأداء المشترك بين الأب وابنته، وبالطريقة التي يقدم بها الموسيقار ابنته إلى عالم الغناء من خلال أغنية من روائع الطرب العربي.من جانبه، أشاد للمايسترو هلكوت زاهير بتفاعل تركي آل الشيخ مع المقطع المصور، معتبرًا أن إشادته تمثل تقديرًا لما يقدمه الأب وابنته في المجال الموسيقي.وقال المكتب الإعلامي إن «المستشار تركي آل الشيخ يُعد الداعم الأكبر للفن الراقي في الوطن العربي، ودائمًا ما يدعم القوة الناعمة، وتمتلك عيناه رصدًا دقيقًا لكل ما هو جميل ومميز».وفي السياق ذاته، أكد المايسترو هلكوت زاهير أن مهمته الأساسية تتمثل في الارتقاء بالذوق العام، وإعادة تقديم روائع الموسيقى والغناء من الفترات السابقة إلى الجمهور، في مواجهة ما وصفه بالتجارب التي تعتمد على الإسفاف والابتذال.كما أعرب زاهير عن حبه لمصر وفنها، مشيدًا بأغاني الفنان السعودي ، ومؤكدًا سعيه إلى إعادة تقديم أعماله الغنائية للأجيال الجديدة، وتعريفها بقيمتها الفنية.يُعد الموسيقار هلكوت زاهير من الملحنين الذين تعاونوا مع عدد من الأسماء البارزة في الغناء العربي، إذ تشير المعلومات الواردة عنه إلى أنه قدم 3080 لحنًا لكبار المطربين والمطربات في الوطن العربي والعالم، ضمن أنماط ومدارس موسيقية متعددة.وشملت قائمة الفنانين الذين تعاون معهم ، وسميرة سعيد، وسعاد حسني، وعلي الحجار، وفضل شاكر، والفنانة صباح المعروفة بلقب «الشحرورة».كما قدم زاهير ألحانًا لعدد من الفنانين الأكراد، من بينهم ميرا علي، المعروف بلقب «عندليب كوردستان»، وليلي فريقي، إلى جانب تعاونه مع الفنانة التونسية لمياء جمال والمطرب التركي مسلم .وتتنوع أعمال هلكوت زاهير بين مدارس موسيقية مختلفة، فيما يواصل الاهتمام بإعادة تقديم الأغاني المعروفة وتعريف الأجيال الجديدة بأعمال من مراحل متعددة في تاريخ الموسيقى العربية.