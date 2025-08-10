الصفحة الرئيسية
من يربح المليون؟ شركات سيارات تحقق المليون دولار أسرع من شرب فنجان القهوة
عالم السيارات
2025-08-10 | 02:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية
463 شوهد
بينما يرتشف البعض فنجان قهوته الصباحية بهدوء، تكون بعض شركات السيارات الكبرى قد أضافت بالفعل مليون دولار إلى خزائنها. نعم، هذا هو الواقع في عالم الصناعة الثقيلة حين تمتزج الكفاءة بالطلب العالمي والانتشار الهائل.
فوفقًا لبيانات الإيرادات السنوية المجمعة لعدد من كبار المصنعين في قطاع السيارات، تكشف أرقام مذهلة مدى ضخامة هذا القطاع، وسرعة تدفق الأموال فيه.
1-
تويوتا
– مليون دولار كل أقل من دقيقتين
تتصدر تويوتا المشهد، حيث تُحقق ما يعادل مليون دولار من الإيرادات
كل أقل من دقيقتين
. وهي من أكثر الشركات مبيعًا وانتشارًا عالميًا.
2- فولكس فاجن – مليون دولار كل أقل من دقيقتين
تسير مجموعة فولكس فاجن
بنفس معدل تويوتا تقريبًا
، مما يجعلها واحدة من أسرع شركات السيارات من حيث الإيرادات.
3- ستيلانتيس – مليون دولار كل دقيقتين ونصف
تشمل المجموعة علامات
شهيرة
مثل جيب، بيجو، وألفا
روميو
. وتحقق مليون دولار من الإيرادات
كل دقيقتين ونصف تقريبً
ا.
4- مرسيدس-بنز – مليون دولار كل 3 دقائق
رغم تركيزها على الفخامة، تحقق مرسيدس مليون دولار
كل ثلاث دقائق فقط
، مما يثبت قوتها السوقية العالمية.
5- بي إم دبليو – مليون دولار كل 3.5 دقائق
تحتاج مجموعة BMW إلى ثلاث دقائق ونصف للوصول إلى المليون، وهو معدل قوي بالنسبة لشركة تركز على الجودة والرفاهية.
6- هيونداي – مليون دولار كل 4.5 دقائق
الشركة الكورية
الجنوبية تحقق مليون دولار
كل أربع دقائق ونصف تقريبًا
، مستفيدة من توسّعها في الأسواق العالمية.
7- تيسلا – مليون دولار كل 5.5 دقائق
رائدة السيارات الكهربائية، تيسلا، تضيف مليون دولار إلى إيراداتها كل خمس دقائق ونصف، رغم طبيعة سوقها المختلفة.
8- BYD – مليون دولار كل 6 دقائق
العلامة الصينية الصاعدة في قطاع السيارات الكهربائية والهجينة تصل إلى المليون
كل ست دقائق تقريبًا
.
9- أودي – مليون دولار كل 7.5 دقائق
أودي تظل ضمن نطاق الأرقام المنطقية مقارنة بالعمالقة، وتحقق مليون دولار من الإيرادات
كل سبع دقائق ونصف
.
10- بورشه – مليون دولار كل 8 دقائق
علامة بورشه الفاخرة تحتاج
ثماني دقائق
لتحقيق المليون، وهي توازن بين الأداء العالي والحصرية.
11- فيراري – مليون دولار كل ساعة ونصف
رمز الترف الإيطالي، تحقق مليون دولار
كل ساعة ونصف
، بسبب محدودية الإنتاج والتركيز على التفرد والجودة العالية.
12- لامبورغيني – مليون دولار كل ساعتين ونصف
تأخذ وقتًا أطول من فيراري،
بحوالي ساعتين ونصف
للوصول إلى المليون، وذلك لنفس الأسباب المتعلقة بالحصرية والحرفية.
الفارق الكبير في الأرقام: تويوتا مثالًا
لإدراك عمق هذه الفجوة، يكفي أن نعلم أن تويوتا وحدها تحقق نحو 8,800 دولار كل ثانية!
