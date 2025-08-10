من يربح المليون؟ شركات سيارات تحقق المليون دولار أسرع من شرب فنجان القهوة

فوفقًا لبيانات الإيرادات السنوية المجمعة لعدد من كبار المصنعين في قطاع السيارات، تكشف أرقام مذهلة مدى ضخامة هذا القطاع، وسرعة تدفق الأموال فيه.تتصدر تويوتا المشهد، حيث تُحقق ما يعادل مليون دولار من الإيرادات. وهي من أكثر الشركات مبيعًا وانتشارًا عالميًا.تسير مجموعة فولكس فاجن، مما يجعلها واحدة من أسرع شركات السيارات من حيث الإيرادات.تشمل المجموعة علامات مثل جيب، بيجو، وألفا . وتحقق مليون دولار من الإيراداتا.رغم تركيزها على الفخامة، تحقق مرسيدس مليون دولار، مما يثبت قوتها السوقية العالمية.تحتاج مجموعة BMW إلى ثلاث دقائق ونصف للوصول إلى المليون، وهو معدل قوي بالنسبة لشركة تركز على الجودة والرفاهية.الجنوبية تحقق مليون دولار، مستفيدة من توسّعها في الأسواق العالمية.رائدة السيارات الكهربائية، تيسلا، تضيف مليون دولار إلى إيراداتها كل خمس دقائق ونصف، رغم طبيعة سوقها المختلفة.العلامة الصينية الصاعدة في قطاع السيارات الكهربائية والهجينة تصل إلى المليونأودي تظل ضمن نطاق الأرقام المنطقية مقارنة بالعمالقة، وتحقق مليون دولار من الإيراداتعلامة بورشه الفاخرة تحتاجلتحقيق المليون، وهي توازن بين الأداء العالي والحصرية.رمز الترف الإيطالي، تحقق مليون دولار، بسبب محدودية الإنتاج والتركيز على التفرد والجودة العالية.تأخذ وقتًا أطول من فيراري،للوصول إلى المليون، وذلك لنفس الأسباب المتعلقة بالحصرية والحرفية.