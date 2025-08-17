بين الكهرباء والبنزين... سيارات هايبرد 2025 تسرق الأضواء

بينما يتجه العالم نحو الكهرباء بالكامل، تعود مركبات الهايبرد لتخطف الأضواء من جديد في عام 2025.

وقد ارتقت سيارات الدفع الهجينة إلى مستويات جديدة من الفعالية، ما يجعل اختيار الطراز الأفضل خطوة مهمة لكل من يبحث عن التوازن بين استهلاك الوقود، الكهرباء، والقيمة مقابل السعر.

أفضل طرازات الدفع الهجينة لعام 2025

1- هايبرد / راف 4 برايم



راف 4 هايبرد: كفاءة وقود ممتازة تصل إلى نحو 17.4 كلم/ليتر، سعر معقول، ميكانيكية موثوقة، وقيمة مميزة بعد البيع.



راف 4 برايم (Plug-in Hybrid): نطاق كهربائي يصل إلى 67.6 كلم، مع كفاءة 16.1 كلم/ليتر في الوضع الهجين، وأداء قوي.



2- CR-V هايبرد



طراز كلاسيكي موثوق.



مقصورة رحبة وقيادة مريحة.



كفاءة وقود: حوالي 17 كلم/ليتر.



ميزات أمان متطورة وسعر متوسط.



3- هيونداي هايبرد



تصميم عصري ومقصورة تقنية متقدمة.



كفاءة: نحو 16.1 كلم/ليتر.



شاشة رقمية أنيقة وتجهيزات مساعدة متطورة.