مرسيدس Vision V: ثورة في عالم السيارات أم عرض مبالغ فيه للترف؟

بينما ينشغل العالم بابتكار سيارات أكثر كفاءة وواقعية، قررت مرسيدس أن تذهب في اتجاه آخر تمامًا، لتكشف عن مفهوم Vision V الذي يبدو وكأنه صُمم خصيصًا لرحلة فاخرة في فيلم خيال علمي، لا لمواجهة تحديات الطرق الحقيقية أو متطلبات المستخدم العادي.



منصة كهربائية جديدة لفئة الفانات الفاخرة



اعتمدت السيارة على منصة VAN.EA الكهربائية الجديدة، وتعد مرسيدس بجيل جديد من المركبات، من فانات عائلية إلى ليموزينات فاخرة. لكن التفاصيل تكشف عن تركيز مفرط على الرفاهية، ربما على حساب الجانب العملي.





مقصورة أشبه بصالة كبار الزوار



ورغم فخامتها، تثير هذه التفاصيل تساؤلات حول مدى ملاءمتها للاستخدام اليومي، خاصةً للعائلات. الداخلية تُشبه "صالة VIP" متحركة:مقاعد فاخرة على طراز الصالوناتجدران زجاجية تتحول بين الشفافية والعتامةاستخدام مكثف للخشب الفاخر والأقمشة الحريرية البيضاءورغم فخامتها، تثير هذه التفاصيل تساؤلات حول مدى ملاءمتها للاستخدام اليومي، خاصةً للعائلات.

شاشة سينمائية أم مسرح منزلي متنقل؟



أكثر عناصر السيارة إثارة للجدل هي الشاشة السينمائية 65 بوصة التي تخرج من الأرضية، مصحوبة بـ:



42 مكبر صوت



إضاءة ذكية تواكب إيقاع الموسيقى



لكن هل يحتاج السائق أو الركاب لمثل هذه التجربة أثناء التنقل؟ هذا موضع نقاش.





الترفيه الرقمي: سبعة عوالم مخصصة



مرسيدس تقدم سبعة "عوالم رقمية" تشمل:



ما يعزز انطباع أن السيارة مصممة لفئة محدودة تبحث عن ترفيه مفرط، لا لحلول نقل واقعية. مرسيدس تقدم سبعة "عوالم رقمية" تشمل:الأفلامالألعابالتسوق الافتراضيالكاريوكيما يعزز انطباع أن السيارة مصممة لفئة محدودة تبحث عن ترفيه مفرط، لا لحلول نقل واقعية.



مظهر خارجي استعراضي



السيارة تلمع من الخارج مثل عرض ضوئي فاخر:



إضاءة LED متحركة



عجلات 24 بوصة مضيئة



شبك أمامي مضيء بشعار مرسيدس



جميل؟ بالتأكيد. عملي؟ هذا موضع تساؤل.