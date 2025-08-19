Alsumaria Tv
مرسيدس Vision V: ثورة في عالم السيارات أم عرض مبالغ فيه للترف؟

عالم السيارات

2025-08-19 | 01:52
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مرسيدس Vision V: ثورة في عالم السيارات أم عرض مبالغ فيه للترف؟
270 شوهد

بينما ينشغل العالم بابتكار سيارات أكثر كفاءة وواقعية، قررت مرسيدس أن تذهب في اتجاه آخر تمامًا، لتكشف عن مفهوم Vision V الذي يبدو وكأنه صُمم خصيصًا لرحلة فاخرة في فيلم خيال علمي، لا لمواجهة تحديات الطرق الحقيقية أو متطلبات المستخدم العادي.

منصة كهربائية جديدة لفئة الفانات الفاخرة

اعتمدت السيارة على منصة VAN.EA الكهربائية الجديدة، وتعد مرسيدس بجيل جديد من المركبات، من فانات عائلية إلى ليموزينات فاخرة. لكن التفاصيل تكشف عن تركيز مفرط على الرفاهية، ربما على حساب الجانب العملي.
 


مقصورة أشبه بصالة كبار الزوار

الداخلية تُشبه "صالة VIP" متحركة:

مقاعد فاخرة على طراز الصالونات

جدران زجاجية تتحول بين الشفافية والعتامة

استخدام مكثف للخشب الفاخر والأقمشة الحريرية البيضاء

ورغم فخامتها، تثير هذه التفاصيل تساؤلات حول مدى ملاءمتها للاستخدام اليومي، خاصةً للعائلات.
 
 
شاشة سينمائية أم مسرح منزلي متنقل؟

أكثر عناصر السيارة إثارة للجدل هي الشاشة السينمائية 65 بوصة التي تخرج من الأرضية، مصحوبة بـ:

42 مكبر صوت

إضاءة ذكية تواكب إيقاع الموسيقى

لكن هل يحتاج السائق أو الركاب لمثل هذه التجربة أثناء التنقل؟ هذا موضع نقاش.
 


الترفيه الرقمي: سبعة عوالم مخصصة

مرسيدس تقدم سبعة "عوالم رقمية" تشمل:

الأفلام

الألعاب

التسوق الافتراضي

الكاريوكي

ما يعزز انطباع أن السيارة مصممة لفئة محدودة تبحث عن ترفيه مفرط، لا لحلول نقل واقعية.
 
 

مظهر خارجي استعراضي

السيارة تلمع من الخارج مثل عرض ضوئي فاخر:

إضاءة LED متحركة

عجلات 24 بوصة مضيئة

شبك أمامي مضيء بشعار مرسيدس

جميل؟ بالتأكيد. عملي؟ هذا موضع تساؤل.
 
 



Vision V ليست مجرد سيارة، بل تصريح ترف جريء. قد يراها البعض نقلة نوعية في السيارات الفاخرة، فيما قد يعتبرها آخرون مبالغة في الإبهار على حساب البساطة والاحتياج الحقيقي.
 
 
 

اخترنا لك
بين الكهرباء والبنزين... سيارات هايبرد 2025 تسرق الأضواء
06:36 | 2025-08-17
طفرة السيارات في العراق... أرقام تكشف سباق السيطرة على الطرق!
13:35 | 2025-08-15
بوغاتي Brouillard... حلم جامعي التحف وكابوس الباحثين عن القيمة
04:11 | 2025-08-12
كيف تحافظ على محرك سيارتك وسط الحر الشديد؟
12:55 | 2025-08-10
من يربح المليون؟ شركات سيارات تحقق المليون دولار أسرع من شرب فنجان القهوة
02:00 | 2025-08-10
أغلى السيارات مبيعًا في عام 2024: عندما تتحوّل السرعة والفخامة إلى أرقام فلكية!
06:15 | 2025-08-08

