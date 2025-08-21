Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
تفجير "مسيطر عليه" في البصرة صباح الخميس
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

كم تكلّف دقيقة من صناعة سيارة المستقبل؟ أرقام مذهلة لن تتخيلها!

عالم السيارات

2025-08-21 | 03:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
كم تكلّف دقيقة من صناعة سيارة المستقبل؟ أرقام مذهلة لن تتخيلها!
110 شوهد


تخيل أنّ عقارب الساعة تدور.. وكل 60 ثانية تمر، تحترق آلاف الدولارات في مختبرات وشوارع الاختبار وصالات التصميم حول العالم.

لا، لسنا نتحدث عن فيلم هوليوودي عن السرعة والرفاهية، بل عن الواقع الصارخ لصناعة السيارات الحديثة، حيث البحث والتطوير أصبح سباقًا باهظ الثمن لا يرحم.

تكلفة البحث والتطوير
 

في عالم اليوم، لا يمكن لأي شركة سيارات أن تطلق طرازًا جديدًا من دون استثمار المليارات في البحث والتطوير (R&D). نتحدث عن فرق من المهندسين، والمصممين، وخبراء البرمجيات، وعلماء المواد، وأسطول من النماذج الاختبارية التي غالبًا ما تنتهي في مكب النفايات بعد تمزيقها في اختبارات السلامة. كل ذلك قبل أن تصل السيارة حتى إلى صالة العرض.

أرقام صادمة
 

وفقًا لتقديرات مراكز أبحاث صناعة السيارات، يمكن أن تصل تكلفة تطوير طراز جديد بالكامل إلى مليار دولار أو أكثر. وإذا قسمنا هذا المبلغ على مدة المشروع والتي تبلغ عادة 4–5 سنوات من العمل المتواصل، فإنّ كل دقيقة من هذا التطوير قد تكلّف ما بين 200 إلى 400 دولار، وقد تتضاعف الأرقام في المشاريع المعقدة مثل السيارات الكهربائية أو ذاتية القيادة.

أين تُصرف هذه المبالغ؟
 

1. الهندسة والتصميم: كل خط في لوحة العدادات وكل منحنى في الهيكل يحتاج ساعات من تحضير نماذج ثلاثية الأبعاد، والتجارب الهوائية، والتعديلات المتكررة.

2. الاختبارات والسلامة: عشرات السيارات يتم تحطيمها عمداً لاختبار قوة التحمل.
3. البرمجيات والتقنيات: من أنظمة القيادة المساعدة إلى البرمجيات التي تدير البطارية في السيارات الكهربائية، كل سطر برمجي يُكتب له ثمن.
4. سلاسل التوريد: تطوير قطع جديدة أو تعديل خطوط الإنتاج لتناسب تقنيات مبتكرة.

التحديات والابتكارات

المثير للسخرية أن هذه التكاليف الفلكية لا تترجم دائماً إلى جودة مثالية أو تجربة مستخدم خالية من المشاكل. كم من مرة سمعنا عن سيارة جديدة مليئة بالابتكارات… ثم امتلأت قوائم الاستدعاءات بسبب أعطال برمجية أو ميكانيكية؟ وكأننا ندفع ثمن "الابتكار" مرتين: مرة في سعر السيارة، ومرة في زيارات الصيانة!

هل تستحق التكلفة؟

عندما تنظر إلى سيارة جديدة في صالة العرض، تذكّر أن كل دقيقة من حياتها قبل وصولها إليك كانت رحلة مكلفة بشكل لا يُصدق. السؤال الحقيقي: هل كل هذه الملايين التي صُرفت جعلت السيارة أفضل… أم أنّها مجرد سباق تسويقي مكلف لعرض أحدث "الألعاب" التقنية؟

منوعات

عالم السيارات

السيارات

عالم السيارات

تكاليف

السومرية

العراق

هوليوود

مختبر

ﻹعادة

هندسة

مشاري

باريت

نيكي

ميكا

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
النائب نيسان الزاير - MIC Alsumaria - الحلقة ١٩ | season 1
16:00 | 2025-08-20
Play
النائب نيسان الزاير - MIC Alsumaria - الحلقة ١٩ | season 1
16:00 | 2025-08-20
من الأخير
Play
من الأخير
الأمريكي يخلع بزة الأسد ويرتدي ثوب الحرير - من الأخير م٢ - حلقة ٥١ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-20
Play
الأمريكي يخلع بزة الأسد ويرتدي ثوب الحرير - من الأخير م٢ - حلقة ٥١ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-20
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-20
Play
نشرة ٢٠ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-20
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-20
Play
العراق في دقيقة 20-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-20
Live Talk
Play
Live Talk
عشق الفتيات للسيارات - Live Talk - الحلقة ٩٩ | 2025
10:30 | 2025-08-20
Play
عشق الفتيات للسيارات - Live Talk - الحلقة ٩٩ | 2025
10:30 | 2025-08-20
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-20
Play
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-20
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
قوانين حماية المرأة بين الورق والواقع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٦ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-19
Play
قوانين حماية المرأة بين الورق والواقع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٦ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-19
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الأمنيات 18-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-18
Play
الأمنيات 18-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-18
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - كلشي بالمقلوب 18-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-18
Play
الأبراج - كلشي بالمقلوب 18-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-18
خط أحمر
Play
خط أحمر
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
Play
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
الأكثر مشاهدة
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
النائب نيسان الزاير - MIC Alsumaria - الحلقة ١٩ | season 1
16:00 | 2025-08-20
Play
النائب نيسان الزاير - MIC Alsumaria - الحلقة ١٩ | season 1
16:00 | 2025-08-20
من الأخير
Play
من الأخير
الأمريكي يخلع بزة الأسد ويرتدي ثوب الحرير - من الأخير م٢ - حلقة ٥١ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-20
Play
الأمريكي يخلع بزة الأسد ويرتدي ثوب الحرير - من الأخير م٢ - حلقة ٥١ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-20
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-20
Play
نشرة ٢٠ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-20
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-20
Play
العراق في دقيقة 20-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-20
Live Talk
Play
Live Talk
عشق الفتيات للسيارات - Live Talk - الحلقة ٩٩ | 2025
10:30 | 2025-08-20
Play
عشق الفتيات للسيارات - Live Talk - الحلقة ٩٩ | 2025
10:30 | 2025-08-20
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-20
Play
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-20
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
قوانين حماية المرأة بين الورق والواقع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٦ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-19
Play
قوانين حماية المرأة بين الورق والواقع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٦ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-19
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الأمنيات 18-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-18
Play
الأمنيات 18-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-18
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - كلشي بالمقلوب 18-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-18
Play
الأبراج - كلشي بالمقلوب 18-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-18
خط أحمر
Play
خط أحمر
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
Play
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17

اخترنا لك
مرسيدس Vision V: ثورة في عالم السيارات أم عرض مبالغ فيه للترف؟
01:52 | 2025-08-19
بين الكهرباء والبنزين... سيارات هايبرد 2025 تسرق الأضواء
06:36 | 2025-08-17
طفرة السيارات في العراق... أرقام تكشف سباق السيطرة على الطرق!
13:35 | 2025-08-15
بوغاتي Brouillard... حلم جامعي التحف وكابوس الباحثين عن القيمة
04:11 | 2025-08-12
كيف تحافظ على محرك سيارتك وسط الحر الشديد؟
12:55 | 2025-08-10
من يربح المليون؟ شركات سيارات تحقق المليون دولار أسرع من شرب فنجان القهوة
02:00 | 2025-08-10

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.