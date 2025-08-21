الصفحة الرئيسية
التالي
من الأخير
من
06:40 AM
الى
07:45 AM
LIVE
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-537687-638911968828939482.jpeg
كم تكلّف دقيقة من صناعة سيارة المستقبل؟ أرقام مذهلة لن تتخيلها!
عالم السيارات
2025-08-21 | 03:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
110 شوهد
تخيل أنّ عقارب الساعة تدور.. وكل 60 ثانية تمر، تحترق آلاف الدولارات في مختبرات وشوارع الاختبار وصالات التصميم حول العالم.
لا، لسنا نتحدث عن فيلم هوليوودي عن السرعة والرفاهية، بل عن الواقع الصارخ لصناعة السيارات الحديثة، حيث البحث والتطوير أصبح سباقًا باهظ الثمن لا يرحم.
تكلفة البحث والتطوير
في عالم اليوم، لا يمكن لأي شركة سيارات أن تطلق طرازًا جديدًا من دون استثمار المليارات في البحث والتطوير (R&D). نتحدث عن فرق من المهندسين، والمصممين، وخبراء البرمجيات، وعلماء المواد، وأسطول من النماذج الاختبارية التي غالبًا ما تنتهي في مكب النفايات بعد تمزيقها في اختبارات السلامة. كل ذلك قبل أن تصل السيارة حتى إلى صالة العرض.
أرقام صادمة
وفقًا لتقديرات مراكز أبحاث صناعة السيارات، يمكن أن تصل تكلفة تطوير طراز جديد بالكامل إلى مليار دولار أو أكثر. وإذا قسمنا هذا المبلغ على مدة المشروع والتي تبلغ عادة 4–5 سنوات من العمل المتواصل، فإنّ كل دقيقة من هذا التطوير قد تكلّف ما بين 200 إلى 400 دولار، وقد تتضاعف الأرقام في المشاريع المعقدة مثل السيارات الكهربائية أو ذاتية القيادة.
أين تُصرف هذه المبالغ؟
1. الهندسة والتصميم:
كل خط في لوحة العدادات وكل منحنى في الهيكل يحتاج ساعات من تحضير نماذج ثلاثية الأبعاد، والتجارب الهوائية، والتعديلات المتكررة.
2. الاختبارات والسلامة:
عشرات السيارات يتم تحطيمها عمداً لاختبار قوة التحمل.
3. البرمجيات والتقنيات:
من أنظمة القيادة المساعدة إلى البرمجيات التي تدير البطارية في السيارات الكهربائية، كل سطر برمجي يُكتب له ثمن.
4. سلاسل التوريد:
تطوير قطع جديدة أو تعديل خطوط الإنتاج لتناسب تقنيات مبتكرة.
التحديات والابتكارات
المثير للسخرية أن هذه التكاليف الفلكية لا تترجم دائماً إلى جودة مثالية أو تجربة مستخدم خالية من المشاكل. كم من مرة سمعنا عن سيارة جديدة مليئة بالابتكارات… ثم امتلأت قوائم الاستدعاءات بسبب أعطال برمجية أو ميكانيكية؟ وكأننا ندفع ثمن "الابتكار" مرتين: مرة في سعر السيارة، ومرة في زيارات الصيانة!
هل تستحق التكلفة؟
عندما تنظر إلى سيارة جديدة في صالة العرض، تذكّر أن كل دقيقة من حياتها قبل وصولها إليك كانت رحلة مكلفة بشكل لا يُصدق. السؤال الحقيقي: هل كل هذه الملايين التي صُرفت جعلت السيارة أفضل… أم أنّها مجرد سباق تسويقي مكلف لعرض أحدث "الألعاب" التقنية؟
