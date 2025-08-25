إذا كنت من عشاق البيئة… ابتعد عن هذه السيارات الخمس

في عالم السيارات الفاخرة والأداء الخارق، هناك فئة من السائقين لا تكترث إطلاقًا لاستهلاك الوقود… فشراء سيارة أحلامهم بالنسبة لهم أشبه باقتناء لوحة فنية باهظة الثمن، والهدف ليس التوفير قطعًا. هذا المقال ليس موجّهًا لهم، وأعتذر مسبقًا على ذلك!





1- سييرا 1500 AT4X

نالت هذه المركبة محرك V8 بسعة 6.2 ليتر يولد قدرة 420 حصاناً ويستهلك 16 ليتر/100 كلم



2- مرسيدس-بنز مايباخ S80

بسبب محركها الضخم V12 توربو والذي تبلغ سعته 6 ليترات ويولد قوة 621 حصاناً، تستهلك هذه المركبة 16.1 ليتر/100 كلم. وليس بعيداً عن هذه الأرقام تأتي مرسيدس-بنز AMG G 63 وقود 16.2 ليتر/100 كلم ومرسيدس-بنز AMG GT 63 Pro باستهلاك وقود 16.5 ليتر/100 كلم. لكن بالنسبة للبعض، وخصوصاًعشاق البيئة فاستعدوا للصدمة: هذه اللائحة تكشف عن أبطال الهدر المطلق للوقود لعام 2025!نالت هذه المركبة محرك V8 بسعة 6.2 ليتر يولد قدرة 420 حصاناً ويستهلك 16 ليتر/100 كلمبسبب محركها الضخم V12 توربو والذي تبلغ سعته 6 ليترات ويولد قوة 621 حصاناً، تستهلك هذه المركبة 16.1 ليتر/100 كلم. وليس بعيداً عن هذه الأرقام تأتي مرسيدس-بنز AMG G 63 وقود 16.2 ليتر/100 كلم ومرسيدس-بنز AMG GT 63 Pro باستهلاك وقود 16.5 ليتر/100 كلم.



3- شفروليه Z06

زودت هذه المركبة بمحرك V8 سعة 5.5 ليتر وقوة 670 حصاناً، يستهلك ما مجموعه 16.7 ليتر من الوقود لكل 100 كلم. زودت هذه المركبة بمحرك V8 سعة 5.5 ليتر وقوة 670 حصاناً، يستهلك ما مجموعه 16.7 ليتر من الوقود لكل 100 كلم.



4- بي ام دبليو XM

يستهلك محرك بي ام دبليو XM المكون من 8 اسطوانات V8 توين تيربو سعة 4.4 ليتر ومحرك كهربائي بقوة 644 حصاناً، ما مجموعه 17.2 ليتر/100 كلم. يستهلك محرك بي ام دبليو XM المكون من 8 اسطوانات V8 توين تيربو سعة 4.4 ليتر ومحرك كهربائي بقوة 644 حصاناً، ما مجموعه 17.2 ليتر/100 كلم.

5- كاديلاك اسكاليد V

نالت كاديلاك اسكاليد V محرك V8 سوبرتشارج تبلغ سعته 6.2 ليتر وقوته 682 حصاناً، ويستهلك 17.4 ليتر من الوقود لكل 100 كلم.

في النهاية، إذا كنت تحب الأداء، الفخامة، والانبهار، فهذا هو عالمك. أما إذا كنت من عشاق البيئة، فربما حان الوقت للنظر بعيدًا عن هذه الطرازات العطشى للوقود.