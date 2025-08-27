Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
العراق ليس من ضمنها.. ثماني مدن عربية ضمن قائمة الأشد حرا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

كن ذكيًا في زمن الغلاء... توجه نحو هذه السيارات

عالم السيارات

2025-08-27 | 03:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
كن ذكيًا في زمن الغلاء... توجه نحو هذه السيارات
618 شوهد


بصراحة، مع ارتفاع أسعار الوقود في هذه الفترة، أصبح من الضروري اختيارة السيارة بعناية أكبر. فعند السفر لمسافات طويلة أو حتى أثناء التنقل اليومي للعمل والتنزه، يتضح أن استهلاك الوقود ليس مجرد أرقام على الورق، بل يمثل راحة بال وتوفيراً حقيقياً في المصروف. وهنا يأتي دور السيارات الاقتصادية التي تُعيد تعريف مفهوم القيادة اليومية، لتجعلها أكثر ذكاءً وكفاءة.

فيما يلي نستعرض وإياكم افضل 5 سيارات من ناحية توفير الوقود:

تويوتا بريوس 2025
 
 
تعتبر بريوس سيارة تقليدية في مجال السيارات الهجين، ولا تزال الأفضل في الفعالية الاقتصادية من حيث استهلاك الوقود، بحيث تستهلك ما معدله 24.2 كلم/ليتر (المدينة / الطريق السريع).

هيونداي الانترا الهجينة 2025
 

تجمع هذه السيارة السيدان ما بين التصميم العصري، الراحة، الترفيه والفعالية العالية في استهلاك الوقود والبالغة 22.9 كلم/ ليتر.

تويوتا بريوس PHEV
 

تبلغ كفاءة الوقود مع بريوس PHEV نحو 21.2 كلم/ليتر وهي نسخة قابلة للشحن وتوفر مدى كهربائي ممتاز لتخفيف التوجه الى محطات الوقود.

تويوتا كامري الهجينة 2025
 

تتميز كامري كونها تجمع بين راحة سيارة متوسطة الحجم والكفاءة العالية، مع توفر نسخ دفع أمامي وخيارات فاخرة. اما بالنسبة لكفاءة الوقود، فتبلغ 20.4 كلم/ليتر.

هوندا أكورد الهجينة 2025
 
 
تبلغ كفاءة الوقود مع هوندا أكورد الهجينة 20.4 كلم/ليتر، وتتميز بكونها سيدان عائلية تجمع بين الاناقة اليابانية والتكنولوجيا الذكية، وقد قدمتها هوندا لتثبت أن الفخامة يمكن ان تكون ايضاً اقتصادية وصديقة للبيئة.

قد تكون هذه الأرقام مجرد بيانات على ورق، لكن عند أول رحلة طويلة أو في كل مرة تمر فيها على محطة الوقود، ستدرك أنّ الاختيار الذكي لسيارتك هو استثمار حقيقي لوقتك ومالك وراحتك. سيارات مثل بريوس، أكورد أو كامري لم تعد مجرد وسائل تنقل، بل أصبحت شريكاً يومياً يوفر عليك المصاريف ويمنحك راحة البال. ومع ارتفاع أسعار الوقود عاماً بعد عام، يبدو أن المستقبل سيكون لمن يقود بذكاء لا لمن يقود بسرعة فقط.

منوعات

عالم السيارات

تويوتا بريوس

هيونداي الانترا

تويوتا كامري

هوندا أكورد

عالم السيارات

السومرية

العراق

الطريق السريع

اليابان

تويوتا

هوندا

السري

الانا

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-27
Play
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-27
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
التكتك.. رخصُه أنقذ الناس وكثرته أنهك المدن - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٧ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-26
Play
التكتك.. رخصُه أنقذ الناس وكثرته أنهك المدن - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٧ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-26
من الأخير
Play
من الأخير
ديمقراطية الحجي.. مقصلة للإقصاء وصفقة للسفراء - من الأخير م٢ - حلقة ٥٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-26
Play
ديمقراطية الحجي.. مقصلة للإقصاء وصفقة للسفراء - من الأخير م٢ - حلقة ٥٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-26
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-26
Play
نشرة ٢٦ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-26
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-26
Play
العراق في دقيقة 26-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-26
Live Talk
Play
Live Talk
العلاقة العميقة بين العقل والحركة - Live Talk - الحلقة ١٠٣ | 2025
10:30 | 2025-08-26
Play
العلاقة العميقة بين العقل والحركة - Live Talk - الحلقة ١٠٣ | 2025
10:30 | 2025-08-26
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
أجهزة التنصت 26-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-26
Play
أجهزة التنصت 26-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-26
طل الصباح
Play
طل الصباح
زووم - شنو؟ 26-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-26
Play
زووم - شنو؟ 26-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-26
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 25-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-25
Play
اعرف واطلب 25-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-25
استديو Noon
Play
استديو Noon
موضوع التحدي 25-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-25
Play
موضوع التحدي 25-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-25
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-27
Play
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-27
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
التكتك.. رخصُه أنقذ الناس وكثرته أنهك المدن - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٧ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-26
Play
التكتك.. رخصُه أنقذ الناس وكثرته أنهك المدن - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٧ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-26
من الأخير
Play
من الأخير
ديمقراطية الحجي.. مقصلة للإقصاء وصفقة للسفراء - من الأخير م٢ - حلقة ٥٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-26
Play
ديمقراطية الحجي.. مقصلة للإقصاء وصفقة للسفراء - من الأخير م٢ - حلقة ٥٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-26
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-26
Play
نشرة ٢٦ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-26
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-26
Play
العراق في دقيقة 26-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-26
Live Talk
Play
Live Talk
العلاقة العميقة بين العقل والحركة - Live Talk - الحلقة ١٠٣ | 2025
10:30 | 2025-08-26
Play
العلاقة العميقة بين العقل والحركة - Live Talk - الحلقة ١٠٣ | 2025
10:30 | 2025-08-26
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
أجهزة التنصت 26-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-26
Play
أجهزة التنصت 26-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-26
طل الصباح
Play
طل الصباح
زووم - شنو؟ 26-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-26
Play
زووم - شنو؟ 26-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-26
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 25-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-25
Play
اعرف واطلب 25-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-25
استديو Noon
Play
استديو Noon
موضوع التحدي 25-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-25
Play
موضوع التحدي 25-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-25

اخترنا لك
إذا كنت من عشاق البيئة… ابتعد عن هذه السيارات الخمس
03:51 | 2025-08-25
لوسيد غرافيتي اكس.. ثورة او مجرد صدى الأحلام؟
03:00 | 2025-08-23
كم تكلّف دقيقة من صناعة سيارة المستقبل؟ أرقام مذهلة لن تتخيلها!
03:00 | 2025-08-21
مرسيدس Vision V: ثورة في عالم السيارات أم عرض مبالغ فيه للترف؟
01:52 | 2025-08-19
بين الكهرباء والبنزين... سيارات هايبرد 2025 تسرق الأضواء
06:36 | 2025-08-17
طفرة السيارات في العراق... أرقام تكشف سباق السيطرة على الطرق!
13:35 | 2025-08-15

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.