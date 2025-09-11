Alsumaria Tv
الزحام والحر والبنزين: خمسة أسرار لتوفير الوقود في شوارع العراق

عالم السيارات

2025-09-11 | 02:59
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الزحام والحر والبنزين: خمسة أسرار لتوفير الوقود في شوارع العراق
178 شوهد


في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الوقود، وتزايد أعباء المعيشة على السائقين في العراق، يبحث كثيرون عن طرق عملية تساعدهم على تقليل استهلاك الوقود دون أن يؤثر ذلك على راحتهم أو سلامتهم أثناء القيادة. ووسط الزحام الخانق، والحفر المنتشرة، وحرارة الشمس اللاهبة، يبقى السؤال الكبير: كيف تصل إلى وجهتك من دون أن يختفي نصف الخزان في الطريق؟ إليك خمس نصائح مجرّبة وفعّالة يمكن أن تُحدث فرقاً ملموساً في استهلاك سيارتكم

1- القيادة بهدوء وتجنّب التسارع المفاجئ

من أبرز العوامل التي ترفع استهلاك الوقود هو أسلوب القيادة العنيف، حيث يستهلك التسارع المفاجئ والطفرات في السرعة كميات كبيرة من البنزين. لذلك يُنصح بالانطلاق تدريجياً والالتزام بسرعة ثابتة قدر الإمكان، فذلك يقلل من الاستهلاك ويحافظ على المحرّك لفترة أطول.

2- صيانة دورية للمحرك والإطارات

قد يبدو لك هذا العنوان عادياً لكن التجاربتؤكد أن المحرك غير الخاضع للصيانة الدورية قد يستهلك وقوداً إضافياً يصل إلى 15%. كما أن الإطارات غير المضبوطة بضغط الهواء الصحيح تزيد من مقاومة السيارة للطريق، ما يؤدي إلى استهلاك أكبر للوقود. الفحص المنتظم للزيت، الفلاتر، والإطارات خطوة بسيطة لكنها موفّرة على المدى البعيد.
 


3- التخفيف من الحمولة الزائدة

كل كيلوغرام إضافي داخل السيارة يفرض جهداً أكبر على المحرك. لذلك، من الأفضل التخلّص من الأغراض غير الضرورية في صندوق السيارة، خصوصاً إذا كانت ثقيلة. الوزن الزائد يجعل المحرك يصرخ ويستهلك وقوداً أكثر. لذلك أفرغ سيارتك واجعلها أخف واستمتع باستلاك أقل للوقود.

4- استخدام المكيّف بذكاء

في صيف العراق الحار، يصعب الاستغناء عن المكيّف، لكنه أحد أكبر مسببات زيادة الاستهلاك. الحل يكمن في استخدامه باعتدال، مثل تشغيله عند الحاجة فقط، والتأكد من إغلاق النوافذ جيداً أثناء تشغيله لتقليل الضغط على المحرك.
 


5- اختيار الطرق المناسبة وتجنب الازدحام

التوقف المتكرر في الازدحام المروري يزيد استهلاك الوقود بشكل ملحوظ. يستحسن استخدام تطبيقات الخرائط لتجنّب الشوارع المزدحمة، أو اختيار أوقات قيادة يكون فيها الطريق أكثر انسيابية.


تطبيق هذه النصائح الخمس لا يوفّر المال فقط، بل يساهم أيضاً في تقليل الانبعاثات الضارة وحماية البيئة. ومع التزام بسيط ووعي بأسلوب القيادة، يمكن لكل سائق في العراق أن يشعر بفرق واضح في استهلاك الوقود من أول شهر.
 

خاص السومرية

عالم السيارات

السومرية

العراق

الوقود

كيلوغ

صندوق

الخان

استل

ويست

بيرة

نواف

