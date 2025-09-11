الزحام والحر والبنزين: خمسة أسرار لتوفير الوقود في شوارع العراق



في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الوقود، وتزايد أعباء المعيشة على السائقين في ، يبحث كثيرون عن طرق عملية تساعدهم على تقليل استهلاك الوقود دون أن يؤثر ذلك على راحتهم أو سلامتهم أثناء القيادة. ووسط الزحام الخانق، والحفر المنتشرة، وحرارة الشمس اللاهبة، يبقى السؤال الكبير: كيف تصل إلى وجهتك من دون أن يختفي نصف الخزان في الطريق؟ إليك خمس نصائح مجرّبة وفعّالة يمكن أن تُحدث فرقاً ملموساً في استهلاك سيارتكم

1- القيادة بهدوء وتجنّب التسارع المفاجئ



من أبرز العوامل التي ترفع استهلاك الوقود هو أسلوب القيادة العنيف، حيث يستهلك التسارع المفاجئ والطفرات في السرعة كميات كبيرة من البنزين. لذلك يُنصح بالانطلاق تدريجياً والالتزام بسرعة ثابتة قدر الإمكان، فذلك يقلل من الاستهلاك ويحافظ على المحرّك لفترة أطول.



2- صيانة دورية للمحرك والإطارات



قد يبدو لك هذا العنوان عادياً لكن التجاربتؤكد أن المحرك غير الخاضع للصيانة الدورية قد يستهلك وقوداً إضافياً يصل إلى 15%. كما أن الإطارات غير المضبوطة بضغط الهواء الصحيح تزيد من مقاومة السيارة للطريق، ما يؤدي إلى استهلاك أكبر للوقود. الفحص المنتظم للزيت، الفلاتر، والإطارات خطوة بسيطة لكنها موفّرة على المدى البعيد.





3- التخفيف من الحمولة الزائدة



كل كيلوغرام إضافي داخل السيارة يفرض جهداً أكبر على المحرك. لذلك، من الأفضل التخلّص من الأغراض غير الضرورية في السيارة، خصوصاً إذا كانت ثقيلة. الوزن الزائد يجعل المحرك يصرخ ويستهلك وقوداً أكثر. لذلك أفرغ سيارتك واجعلها أخف واستمتع باستلاك أقل للوقود.



4- استخدام المكيّف بذكاء



في صيف الحار، يصعب الاستغناء عن المكيّف، لكنه أحد أكبر مسببات زيادة الاستهلاك. الحل يكمن في استخدامه باعتدال، مثل تشغيله عند الحاجة فقط، والتأكد من إغلاق النوافذ جيداً أثناء تشغيله لتقليل الضغط على المحرك.