رولز-رويس سبيكتر بريمافيرا: الربيع يقتحم الطرقات على 4 عجلات!



تخيل أن تتحوّل سيارة إلى قصيدة او الى فصل من فصول السنة.. غريب هذا الموضوع. أليس كذلك؟ في الحقيقة لا، الموضوع ليس استعارة مبالغ فيها بل هذا ما فعلته رولز-رويس مع سيارتها الكهربائية الخارقة المستوحاة من بريمافيرا.



هذه السيارة لا تكتفي بالفخامة التقليدية المعتادة؛ بل ترتدي رداء الربيع حرفيًا، لتعلن بطريقة صاخبة: "أنا أكثر من وسيلة نقل، أنا فصل من فصول السنة يمشي على أربع عجلات". لكن يبقى السؤال: هل هذا تصميم مبتكر حقًا أم مجرد استعراض مبالغ فيه يليق بالبطاقات البريدية او بالبوستات على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من الطرقات؟

تقدم بريمافيرا ثلاثة تعابير فنية مختلفة:



- Evanescent المستوحاة من الزهور البرية.

- Reverie التي تجسد السكينة والانبعاث الجديد.

- Blossom التي تعكس انفجار الألوان بين والربيع.

على الصعيد الخارجي، يتزين الهيكل بخط يدوي يشبه غصن كرز متفتح، مع جنوط مقاس 23 بوصة تبدو كأنها أزهار تتفتح في كل حركة. أمّا الداخل، فهو أشبه بمعرض فني متنقل مع تطريزات للزهور على مساند الرأس، ألواح خشب محفورة بالليزر على شكل أغصان مزهرة، وأبواب مضاءة بأكثر من4,700 نجمة صغيرة تحاكي "مثلث الربيع".

كل نسخة تتميز بألوانها الخاصة التي تعكس روحها، مثلاً تتميز Evanescentباللون الأبيض الجليدي مع لمسات تركوازية تذكر بالسماء الصافية، كذلك جاءت Reverie مفعمة بالهدوء الأزرق الفاتح مع تفاصيل صفراء تعكس طاقة متجددة، وأخيرًا يلفتكBlossom بألوان الطلاء البنفسجي العميق مع لمسات وردية وصفراء تشع بالحياة.



ورغم هذه التفاصيل المبهرة، يبقى السؤال الأهم: هل تعتبر سبيكتر بريمافيرا سيارة للاستخدام اليومي أو مجرد قطعة ديكور متنقلة؟ رولز-رويس بلا شك تدفع بالتخصيص والفخامة الى أقصى الحدود، لكن سبيكتر بريمافيرا ربما تجاوزت الحد الفاصل بين الفخامة العملية والفخامة الاستعراضية. الزهور المطرزة، النجوم المضيئة، والتفاصيل الدقيقة تأسر العين للحظة، لكنها لا تخفي حقيقة أن هذه السيارة متاحة لفئة قليلة جدًا من الأثرياء، ولن يشاهدها معظم الناس إلا من خلال الصور.

باختصار، سبيكتر بريمافيرا ليست مجرد سيارة؛ إنها تجربة فنية، ربيع باهظ الثمن، جميل ومبهر… لكنه عابر، تمامًا مثل فصل الربيع نفسه.