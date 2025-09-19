مغامرة البحث عن سيارة مستعملة في العراق… رحلة بين الأحلام والواقع

في صباح يوم جمعة، وبينما كانت شوارع تعج بالحياة، قرر صديقي "حسين" أن يخوض واحدة من أصعب وأمتع المغامرات في حياته وهي البحث عن سيارة مستعملة. بالنسبة له، لم تكن السيارة مجرد وسيلة نقل، بل رفيقة درب تحفظ أسراره، وتوصله إلى عائلته بأمان، وتحمل معه السفر على طرقات الطويلة.



البداية: السوق الذي يشبه مدينة



انطلق حسين نحو سوق الحبيبية للسيارات، المكان الذي يجتمع فيه الباعة والمشترون كأنك داخل مهرجان صاخب. صفوف طويلة من السيارات، أصوات محركات تتعالى بين لحظة وأخرى، وباعة ينادون بحماس كل من يقترب. هنا لا تشتري سيارة فقط، بل تدخل في عالم مليء بالقصص:

سيارة " " اقتصادية، يروي مالكها كيف قطعت آلاف الكيلومترات بين والبصرة دون أن تخذله. ومن جهة ثانية، يقف "نيسان باترول" شامخاً، يؤكد صاحبه أنه تحدى به طرقاً وعرة وجبالاً صعبة. و"مرسيدس قديمة" لامعة، يصفها بائعها بأنها تحفة أوروبية نادرة، حتى وإن أرهقها الزمن.



دروس

أدرك حسين سريعاً أن شراء سيارة مستعملة في يحتاج ذكاء وخبرة وصبراً. فهنا الكلمات المنمقة قد تخفي عيوباً قاتلة. وبعد اختياره لطراز "جيب جراند شيروكي" انتاج عام 2015، تحول فجأة الى خبير متخصص:

- سمع جيداً صوت المحرك وناقل الحركة، باحثاً عن أي ارتعاش غريب.

- لمس الأزرار، نظام التكييف والإلكترونيات ليتأكد من متانتها، اضافة الى المقاعد التي تحكي قصة من جلس عليها قبله.

- حتى رائحة السيارة لم يغفلها، فهي قد تكشف المشاكل الميكانيكية أو تاريخ صيانة غامض.

- طلب التاريخ والسجل ليتحقق من سجل الحوادث، عدد المالكين السابقين، والصيانة الدورية.

- كشف على عداد الكيلومترات ليتأكد من أنه لم يتم التلاعب به وأنه متناسب مع عمر السيارة.

- راقب الهيكل الخارجي باحثاً عن اختلاف ألوان الطلاء أو لحامات غير متناسقة التي قد تدل على إصلاحات بعد حادث.

كما قام حسين بفحص الإطارات والفرامل وتحقق من أي تسرب للزيت أو سوائل التبريد أسفل السيارة.

بعد ذلك جاء دور القيادة التجريبية للسيارة ليتأكد من عوامل الثبات، الراحة، واستجابة ناقل الحركة، كما طلب موعداً لفحص السيارة عبر ميكانيكي مختص وهي خطوة لا غنى عنها قبل اتخاذ القرار.



لحظة الحسم



بعد ساعات من المفاوضات والتجارب، توقف حسين أمام الجراند شيروكي وكأنه يقوم بعينيه بالفحص الأخير. لم تكن السيارة الأجمل في السوق، ولا الأرخص، لكنها حملت شيئاً مختلفاً… شعوراً بالصدق. كان محركها صامداً، وهيكلها صلباً، وكأنها تعكس روح العراق: تعبت كثيراً لكنها لا تزال تقف بقوة.

ساوم حسين البائع طويلاً، حيث كانت كل كلمة كمعركة صغيرة، بين الرغبة في الشراء والخوف من الوقوع في الفخ. وأخيراً، اتفق الطرفان، وسلم حسين النقود بيد مرتجفة، لكنه شعر وكأنه اشترى قطعة من قصته القادمة.