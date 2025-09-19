Alsumaria Tv
مغامرة البحث عن سيارة مستعملة في العراق… رحلة بين الأحلام والواقع

عالم السيارات

2025-09-19
مغامرة البحث عن سيارة مستعملة في العراق… رحلة بين الأحلام والواقع
في صباح يوم جمعة، وبينما كانت شوارع بغداد تعج بالحياة، قرر صديقي "حسين" أن يخوض واحدة من أصعب وأمتع المغامرات في حياته وهي البحث عن سيارة مستعملة. بالنسبة له، لم تكن السيارة مجرد وسيلة نقل، بل رفيقة درب تحفظ أسراره، وتوصله إلى عائلته بأمان، وتحمل معه أحلام السفر على طرقات العراق الطويلة.


البداية: السوق الذي يشبه مدينة
 

انطلق حسين نحو سوق الحبيبية للسيارات، المكان الذي يجتمع فيه الباعة والمشترون كأنك داخل مهرجان صاخب. صفوف طويلة من السيارات، أصوات محركات تتعالى بين لحظة وأخرى، وباعة ينادون بحماس كل من يقترب. هنا لا تشتري سيارة فقط، بل تدخل في عالم مليء بالقصص:
سيارة "تويوتا كورولا" اقتصادية، يروي مالكها كيف قطعت آلاف الكيلومترات بين أربيل والبصرة دون أن تخذله. ومن جهة ثانية، يقف "نيسان باترول" شامخاً، يؤكد صاحبه أنه تحدى به طرقاً وعرة وجبالاً صعبة. و"مرسيدس قديمة" لامعة، يصفها بائعها بأنها تحفة أوروبية نادرة، حتى وإن أرهقها الزمن.

دروس بين السطور
 
 
أدرك حسين سريعاً أن شراء سيارة مستعملة في العراق يحتاج ذكاء وخبرة وصبراً. فهنا الكلمات المنمقة قد تخفي عيوباً قاتلة. وبعد اختياره لطراز "جيب جراند شيروكي" انتاج عام 2015، تحول فجأة الى خبير متخصص:
- سمع جيداً صوت المحرك وناقل الحركة، باحثاً عن أي ارتعاش غريب.
- لمس الأزرار، نظام التكييف والإلكترونيات ليتأكد من متانتها، اضافة الى المقاعد التي تحكي قصة من جلس عليها قبله.
- حتى رائحة السيارة لم يغفلها، فهي قد تكشف المشاكل الميكانيكية أو تاريخ صيانة غامض.
- طلب التاريخ والسجل ليتحقق من سجل الحوادث، عدد المالكين السابقين، والصيانة الدورية.
- كشف على عداد الكيلومترات ليتأكد من أنه لم يتم التلاعب به وأنه متناسب مع عمر السيارة.
- راقب الهيكل الخارجي باحثاً عن اختلاف ألوان الطلاء أو لحامات غير متناسقة التي قد تدل على إصلاحات بعد حادث.
 
كما قام حسين بفحص الإطارات والفرامل وتحقق من أي تسرب للزيت أو سوائل التبريد أسفل السيارة.
 
بعد ذلك جاء دور القيادة التجريبية للسيارة ليتأكد من عوامل الثبات، الراحة، واستجابة ناقل الحركة، كما طلب موعداً لفحص السيارة عبر ميكانيكي مختص وهي خطوة لا غنى عنها قبل اتخاذ القرار.

لحظة الحسم
 

بعد ساعات من المفاوضات والتجارب، توقف حسين أمام الجراند شيروكي وكأنه يقوم بعينيه بالفحص الأخير. لم تكن السيارة الأجمل في السوق، ولا الأرخص، لكنها حملت شيئاً مختلفاً… شعوراً بالصدق. كان محركها صامداً، وهيكلها صلباً، وكأنها تعكس روح العراق: تعبت كثيراً لكنها لا تزال تقف بقوة.
ساوم حسين البائع طويلاً، حيث كانت كل كلمة كمعركة صغيرة، بين الرغبة في الشراء والخوف من الوقوع في الفخ. وأخيراً، اتفق الطرفان، وسلم حسين النقود بيد مرتجفة، لكنه شعر وكأنه اشترى قطعة من قصته القادمة.
 

منوعات

عالم السيارات

سيارة مستعملة

سوق الحبيبية للسيارات

بغداد

عالم السيارات

السومرية

العراق

تويوتا كورولا

بين السطور

المالكي

ألوان ༻

البصرة

تويوتا

أحدث الحلقات
علناً
Play
علناً
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
Play
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
Celebrity
Play
Celebrity
المخرج العراقي سامر حكمت - Celebrity م٤ - ٢٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-09-18
Play
المخرج العراقي سامر حكمت - Celebrity م٤ - ٢٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-09-18
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-18
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-18
Play
نشرة ١٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-18
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-18
Play
العراق في دقيقة 18-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-18
Live Talk
Play
Live Talk
الطلاق الصامت والخوف من وصمة المجتمع - Live Talk - الحلقة ١٢٠ | 2025
10:30 | 2025-09-18
Play
الطلاق الصامت والخوف من وصمة المجتمع - Live Talk - الحلقة ١٢٠ | 2025
10:30 | 2025-09-18
ناس وناس
Play
ناس وناس
قضاء الزبير البصرة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-18
Play
قضاء الزبير البصرة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-18
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الشيخ عدنان الدنبوس - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٣ | season 1
16:00 | 2025-09-17
Play
الشيخ عدنان الدنبوس - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٣ | season 1
16:00 | 2025-09-17
استديو Noon
Play
استديو Noon
السوشيل ميديا سبب التباعد الأسري 17-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-17
Play
السوشيل ميديا سبب التباعد الأسري 17-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-17
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الحرية والارتباط 17-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-17
Play
الحرية والارتباط 17-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-17
اخترنا لك
رولز-رويس سبيكتر بريمافيرا: الربيع يقتحم الطرقات على 4 عجلات!
04:00 | 2025-09-18
911 كاريرا T كلوب كوبيه: أسطورة جديدة من بورشه على العجلات … لكن ليست للجميع
03:28 | 2025-09-16
دليل البقاء: ما يجب معرفته قبل شراء سيارة مستعملة في العراق
04:00 | 2025-09-14
فولفو XC70… كهرباء تكاد تُقنعك، لكن هل تكفي لإسكات المشككين؟
02:01 | 2025-09-13
الزحام والحر والبنزين: خمسة أسرار لتوفير الوقود في شوارع العراق
02:59 | 2025-09-11
شيروكي 2026… عودة الأسطورة ولكن بشكل أذكى وأكثر اقتصاداً
02:46 | 2025-09-09

