مغامرة البحث عن سيارة مستعملة في العراق… رحلة بين الأحلام والواقع

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
11:50 AM
الى
12:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يشن هجوما على "إلهان عمر" ويدعو لعزلها
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-541077-638937924933499389.jpeg
مغامرة البحث عن سيارة مستعملة في العراق… رحلة بين الأحلام والواقع
عالم السيارات
2025-09-19 | 04:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
454 شوهد
في صباح يوم جمعة، وبينما كانت شوارع
بغداد
تعج بالحياة، قرر صديقي "حسين" أن يخوض واحدة من أصعب وأمتع المغامرات في حياته وهي البحث عن سيارة مستعملة. بالنسبة له، لم تكن السيارة مجرد وسيلة نقل، بل رفيقة درب تحفظ أسراره، وتوصله إلى عائلته بأمان، وتحمل معه
أحلام
السفر على طرقات
العراق
الطويلة.
البداية: السوق الذي يشبه مدينة
انطلق حسين نحو سوق الحبيبية للسيارات، المكان الذي يجتمع فيه الباعة والمشترون كأنك داخل مهرجان صاخب. صفوف طويلة من السيارات، أصوات محركات تتعالى بين لحظة وأخرى، وباعة ينادون بحماس كل من يقترب. هنا لا تشتري سيارة فقط، بل تدخل في عالم مليء بالقصص:
سيارة "
تويوتا كورولا
" اقتصادية، يروي مالكها كيف قطعت آلاف الكيلومترات بين
أربيل
والبصرة دون أن تخذله. ومن جهة ثانية، يقف "نيسان باترول" شامخاً، يؤكد صاحبه أنه تحدى به طرقاً وعرة وجبالاً صعبة. و"مرسيدس قديمة" لامعة، يصفها بائعها بأنها تحفة أوروبية نادرة، حتى وإن أرهقها الزمن.
دروس
بين السطور
أدرك حسين سريعاً أن شراء سيارة مستعملة في
العراق
يحتاج ذكاء وخبرة وصبراً. فهنا الكلمات المنمقة قد تخفي عيوباً قاتلة. وبعد اختياره لطراز "جيب جراند شيروكي" انتاج عام 2015، تحول فجأة الى خبير متخصص:
- سمع جيداً صوت المحرك وناقل الحركة، باحثاً عن أي ارتعاش غريب.
- لمس الأزرار، نظام التكييف والإلكترونيات ليتأكد من متانتها، اضافة الى المقاعد التي تحكي قصة من جلس عليها قبله.
- حتى رائحة السيارة لم يغفلها، فهي قد تكشف المشاكل الميكانيكية أو تاريخ صيانة غامض.
- طلب التاريخ والسجل ليتحقق من سجل الحوادث، عدد المالكين السابقين، والصيانة الدورية.
- كشف على عداد الكيلومترات ليتأكد من أنه لم يتم التلاعب به وأنه متناسب مع عمر السيارة.
- راقب الهيكل الخارجي باحثاً عن اختلاف ألوان الطلاء أو لحامات غير متناسقة التي قد تدل على
إصلاحات بعد حادث.
كما قام حسين بفحص الإطارات والفرامل وتحقق من أي تسرب للزيت أو سوائل التبريد أسفل السيارة.
بعد ذلك جاء دور القيادة التجريبية للسيارة ليتأكد من عوامل الثبات، الراحة، واستجابة ناقل الحركة، كما طلب موعداً لفحص السيارة عبر ميكانيكي مختص وهي خطوة لا غنى عنها قبل اتخاذ القرار.
لحظة الحسم
بعد ساعات من المفاوضات والتجارب، توقف حسين أمام الجراند شيروكي وكأنه يقوم بعينيه بالفحص الأخير. لم تكن السيارة الأجمل في السوق، ولا الأرخص، لكنها حملت شيئاً مختلفاً… شعوراً بالصدق. كان محركها صامداً، وهيكلها صلباً، وكأنها تعكس روح العراق: تعبت كثيراً لكنها لا تزال تقف بقوة.
ساوم حسين البائع طويلاً، حيث كانت كل كلمة كمعركة صغيرة، بين الرغبة في الشراء والخوف من الوقوع في الفخ. وأخيراً، اتفق الطرفان، وسلم حسين النقود بيد مرتجفة، لكنه شعر وكأنه اشترى قطعة من قصته القادمة.
مقالات ذات صلة
دليل البقاء: ما يجب معرفته قبل شراء سيارة مستعملة في العراق
04:00 | 2025-09-14
إيران تحذر أمريكا وإسرائيل من أي "مغامرة عسكرية"
18:25 | 2025-08-16
مطاردة طريفة.. مغامرة قط مع حمامة
13:00 | 2025-08-10
طهران تعلن: مستعدون لرد حاسم على أي مغامرة جديدة
16:26 | 2025-07-14
منوعات
عالم السيارات
سيارة مستعملة
سوق الحبيبية للسيارات
بغداد
عالم السيارات
السومرية
العراق
تويوتا كورولا
بين السطور
المالكي
ألوان ༻
البصرة
تويوتا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مع إغلاق البورصات.. أسعار الدولار في بغداد واربيل
اقتصاد
40.14%
09:57 | 2025-09-17
مع إغلاق البورصات.. أسعار الدولار في بغداد واربيل
09:57 | 2025-09-17
صحيفة: المخابرات العراقية "انقذت حياة احمد الشرع" من محاولة اغتيال
أمن
24.2%
03:16 | 2025-09-19
صحيفة: المخابرات العراقية "انقذت حياة احمد الشرع" من محاولة اغتيال
03:16 | 2025-09-19
تحذير خطير لمستخدمي هواتف سامسونغ.. إسرائيل تسيطر على هذا التطبيق
تكنولوجيا
19.1%
03:05 | 2025-09-18
تحذير خطير لمستخدمي هواتف سامسونغ.. إسرائيل تسيطر على هذا التطبيق
03:05 | 2025-09-18
ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة جديدة لعادل إمام
فن وثقافة
16.55%
13:24 | 2025-09-18
ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة جديدة لعادل إمام
13:24 | 2025-09-18
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
علناً
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
Celebrity
المخرج العراقي سامر حكمت - Celebrity م٤ - ٢٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-09-18
Celebrity
المخرج العراقي سامر حكمت - Celebrity م٤ - ٢٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-09-18
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-18
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-18
Live Talk
الطلاق الصامت والخوف من وصمة المجتمع - Live Talk - الحلقة ١٢٠ | 2025
10:30 | 2025-09-18
Live Talk
الطلاق الصامت والخوف من وصمة المجتمع - Live Talk - الحلقة ١٢٠ | 2025
10:30 | 2025-09-18
ناس وناس
قضاء الزبير البصرة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-18
ناس وناس
قضاء الزبير البصرة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-18
مايك السومرية
الشيخ عدنان الدنبوس - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٣ | season 1
16:00 | 2025-09-17
مايك السومرية
الشيخ عدنان الدنبوس - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٣ | season 1
16:00 | 2025-09-17
استديو Noon
السوشيل ميديا سبب التباعد الأسري 17-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-17
استديو Noon
السوشيل ميديا سبب التباعد الأسري 17-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-17
صباحكم أحلى مع سلمى
الحرية والارتباط 17-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-17
صباحكم أحلى مع سلمى
الحرية والارتباط 17-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-17
الأكثر مشاهدة
علناً
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
علناً
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
Celebrity
المخرج العراقي سامر حكمت - Celebrity م٤ - ٢٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-09-18
Celebrity
المخرج العراقي سامر حكمت - Celebrity م٤ - ٢٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-09-18
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-18
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-18
Live Talk
الطلاق الصامت والخوف من وصمة المجتمع - Live Talk - الحلقة ١٢٠ | 2025
10:30 | 2025-09-18
Live Talk
الطلاق الصامت والخوف من وصمة المجتمع - Live Talk - الحلقة ١٢٠ | 2025
10:30 | 2025-09-18
ناس وناس
قضاء الزبير البصرة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-18
ناس وناس
قضاء الزبير البصرة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-18
مايك السومرية
الشيخ عدنان الدنبوس - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٣ | season 1
16:00 | 2025-09-17
مايك السومرية
الشيخ عدنان الدنبوس - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٣ | season 1
16:00 | 2025-09-17
استديو Noon
السوشيل ميديا سبب التباعد الأسري 17-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-17
استديو Noon
السوشيل ميديا سبب التباعد الأسري 17-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-17
صباحكم أحلى مع سلمى
الحرية والارتباط 17-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-17
صباحكم أحلى مع سلمى
الحرية والارتباط 17-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-17
اخترنا لك
رولز-رويس سبيكتر بريمافيرا: الربيع يقتحم الطرقات على 4 عجلات!
04:00 | 2025-09-18
911 كاريرا T كلوب كوبيه: أسطورة جديدة من بورشه على العجلات … لكن ليست للجميع
03:28 | 2025-09-16
دليل البقاء: ما يجب معرفته قبل شراء سيارة مستعملة في العراق
04:00 | 2025-09-14
فولفو XC70… كهرباء تكاد تُقنعك، لكن هل تكفي لإسكات المشككين؟
02:01 | 2025-09-13
الزحام والحر والبنزين: خمسة أسرار لتوفير الوقود في شوارع العراق
02:59 | 2025-09-11
شيروكي 2026… عودة الأسطورة ولكن بشكل أذكى وأكثر اقتصاداً
02:46 | 2025-09-09
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.