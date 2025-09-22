"صنع في العراق"... حين تبدأ الحكاية من جديد

في زمنٍ كان يُعتقد فيه أن صناعة السيارات داخل مجرّد حلم بعيد المنال، جاءت الأخبار لتشعل شرارة الأمل من جديد. أعلنت أن شركات ألمانية وصينية وبرازيلية بدأت فعليًا بافتتاح خطوط إنتاج لسيارات تعمل بالغاز، تحمل بكل فخر شعار: "صُنع في العراق".



عودة الحلم الوطني



القصة ليست مجرد افتتاح مصانع، بل أشبه بعودة حلم قديم، حلم أن يرى العراقيون سيارات تخرج من أرضهم، تُصنع بأيادٍ محلية وتُسجَّل كعلامة فارقة في الصناعة الوطنية. فبعد سنوات من الاعتماد الكامل على الاستيراد، ها هي تُكتب من جديد على خريطة الإنتاج الصناعي.



أبعاد تتجاوز الصناعة



المثير أن هذه الخطوة لا ترتبط فقط بالاقتصاد، بل تحمل أبعادًا أعمق:



بيئية: لأن السيارات العاملة بالغاز أقل ضررًا من التقليدية.



اقتصادية: مع توفير فرص عمل لآلاف الشباب، وتقليل الضغط على الاستيراد.



فصل جديد في الرواية العراقية



المشهد يُشبه بداية فصل جديد من عراقية طويلة. ففي بلدٍ عرف التحديات والحروب، يطل الأمل هذه المرة من قلب المصانع، مع وعود بمستقبل تُصنع فيه السيارات العراقية جنبًا إلى جنب مع كبريات .



السؤال الكبير: هل يتحول الحلم إلى واقع؟



