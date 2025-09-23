جولة روكس طريق الحرير تصل الى العراق: تكنلوجيا الطاقة الحديثة تربط الثقافات الاوراسيوية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
تل الراهب
من
12:00 PM
الى
12:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مركز تاريخي لصلاح في جائزة الكرة الذهبية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-541642-638942169248881278.jpg
جولة روكس طريق الحرير تصل الى العراق: تكنلوجيا الطاقة الحديثة تربط الثقافات الاوراسيوية
عالم السيارات
2025-09-23 | 05:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
224 شوهد
أكملت روكس موتور، العلامة التجارية العالمية الفاخرة لمركبات الطاقة الجديدة، والملتزمة بأن تصبح العلامة التجارية الرائدة لمركبات الطاقة الجديدة لعشاق الحياة البرية حول العالم بحلول عام 2030، بنجاح المرحلة العراقية من جولتها على طريق الحرير التي تمتد لمسافة 25,000 كيلومتر. يأتي هذا الإنجاز بعد أن قطعت القافلة أكثر من 9,500 كيلومتر عبر الصين وآسيا الوسطى والقوقاز، مما يضع العراق كمحطة محورية في مسيرة العلامة التجارية العالمية.
بصفتها "سفيرًا ثقافيًا لطريق الحرير"، أعادت القافلة السير في الطرق التاريخية اثناء مشاركتها تجارب قيادة متعمقة وتبادلات ثقافية عبر الموصل وأربيل وبغداد. تُبرز هذه الأنشطة مهمة روكس موتور في ربط التاريخ بالابتكار الحديث، وتعزيز روح طريق الحرير المتمثلة في الانفتاح والتبادل.
خلال الرحلة، أظهرت سيارة روكس الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة والمصممة لجميع الطرق أداءً استثنائيًا على السهول والممرات الجبلية والطرق الحضرية. مزودة بنظام دفع رباعي ذكي وخمسة أوضاع قيادة، تجمع هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، المجهزة بمحرك REEV، بين حلول الطاقة المزدوجة: الوقود والكهرباء، مما يوفر تنقلًا موثوقًا وفعالًا وعمليًا مصممًا خصيصًا لتلبية احتياجات المستخدمين العراقيين.
دعمًا لهذه المسيرة، قدّمت مجموعة ليث العبيدي، شريكة روكس موتور، الدعم الفني والموارد من خلال ثلاث صالات عرض ومركزي خدمة في بغداد والموصل وأربيل. تُشكّل هذه المرافق ركائز أساسية في شبكة خدمات روكس العالمية المتنامية، وجسرًا يربط بين الابتكار الصيني والسوق العراقية.
إلى جانب التبادلات الثقافية والتجارية لطريق الحرير، تتماشى الرحلة مع "رؤية العراق 2030"، وهي استراتيجية وطنية تركز على الاستدامة والحفاظ على البيئة. وتماشيًا مع هذه الرؤية، تلتزم روكس موتور بتعزيز التعاون مع الشركاء العراقيين، وتعزيز التنقل الأخضر، وإحياء روح طريق الحرير الخالدة.
نبذة حول روكس موترز
تعتبر شركة روكس موترز شركة دولية متخصصة في السيارات التي تعمل بنظام الطاقة الجديدة، وتركز على الابتكار الذكي والمخصص لجميع الطرق والذي يعمل بتقنية المدى الموسع REEV. نحن نكرس جهودنا لتمكين أولئك الذين يتوقون لاستكشاف أماكن بعيدة من خلال التقنيات المتقدمة. رؤيتنا هي أن نصبح العلامة التجارية الرائدة عالمياً في أسلوب الحياة في الهواء الطلق.
للمزيد من المعلومات, الرجاء زيارة
https://www.roxmotor.com/ar
مقالات ذات صلة
باحثون يحللون كيف سيغير "طريق التنمية" خريطة الطاقة الإقليمية للعراق وتركيا
04:52 | 2025-08-01
شخص يفوز بمليون دولار بشراء بطاقتي يانصيب لنفس السحب عن طريق الخطأ
03:20 | 2025-08-30
ليوث الرافدين على طريق المجد: شباب العراق يفرضون أنفسهم في كأس الخليج
06:49 | 2025-09-04
مدرب منتخب شباب العراق يستعد لبطولة الخليج بجولة استكشافية شاملة
03:09 | 2025-07-10
تكنولوجيا
عالم السيارات
سيارة Rox
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
التربية تعلن نتائج الدور الثاني للامتحانات الوزارية لمرحلة الثالث المتوسط
محليات
43.5%
04:16 | 2025-09-22
التربية تعلن نتائج الدور الثاني للامتحانات الوزارية لمرحلة الثالث المتوسط
04:16 | 2025-09-22
نداء للعراقيين.. "اطفئوا وسائل التبريد"
محليات
23.6%
13:12 | 2025-09-21
نداء للعراقيين.. "اطفئوا وسائل التبريد"
13:12 | 2025-09-21
انخفاض جديد يطرأ على أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في العراق
اقتصاد
21.64%
03:43 | 2025-09-22
انخفاض جديد يطرأ على أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في العراق
03:43 | 2025-09-22
كارثة مشابهة لـ"طوفان نوح" تهدد البشرية
منوعات
11.25%
10:17 | 2025-09-22
كارثة مشابهة لـ"طوفان نوح" تهدد البشرية
10:17 | 2025-09-22
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
علوة الرشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢١ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-23
ناس وناس
علوة الرشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢١ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-23
هنادي وليان
كيف يؤثر التوتر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٢ | 2025
15:30 | 2025-09-22
هنادي وليان
كيف يؤثر التوتر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٢ | 2025
15:30 | 2025-09-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-22
Live Talk
التكييف النفسي للطلاب مع بداية العام الدراسي - Live Talk - الحلقة ١٢٢ | 2025
10:30 | 2025-09-22
Live Talk
التكييف النفسي للطلاب مع بداية العام الدراسي - Live Talk - الحلقة ١٢٢ | 2025
10:30 | 2025-09-22
خط أحمر
عصـ.ابة التسليب في البلديات في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ٢٠ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-21
خط أحمر
عصـ.ابة التسليب في البلديات في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ٢٠ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-21
عشرين
البيت الشيعي حائر في مواصفات رئيس الوزراء المقبل - عشرين م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-20
عشرين
البيت الشيعي حائر في مواصفات رئيس الوزراء المقبل - عشرين م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-20
رحال
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
رحال
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
Biotic
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
Biotic
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
حصاد السومرية
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19
حصاد السومرية
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
علوة الرشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢١ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-23
ناس وناس
علوة الرشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢١ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-23
هنادي وليان
كيف يؤثر التوتر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٢ | 2025
15:30 | 2025-09-22
هنادي وليان
كيف يؤثر التوتر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٢ | 2025
15:30 | 2025-09-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-22
Live Talk
التكييف النفسي للطلاب مع بداية العام الدراسي - Live Talk - الحلقة ١٢٢ | 2025
10:30 | 2025-09-22
Live Talk
التكييف النفسي للطلاب مع بداية العام الدراسي - Live Talk - الحلقة ١٢٢ | 2025
10:30 | 2025-09-22
خط أحمر
عصـ.ابة التسليب في البلديات في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ٢٠ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-21
خط أحمر
عصـ.ابة التسليب في البلديات في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ٢٠ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-21
عشرين
البيت الشيعي حائر في مواصفات رئيس الوزراء المقبل - عشرين م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-20
عشرين
البيت الشيعي حائر في مواصفات رئيس الوزراء المقبل - عشرين م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-20
رحال
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
رحال
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
Biotic
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
Biotic
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
حصاد السومرية
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19
حصاد السومرية
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19
اخترنا لك
ايتالديزاين EVX... رؤية مستقبلية او مجرد استعراض تقني؟
04:00 | 2025-09-23
"صنع في العراق"... حين تبدأ الحكاية من جديد
04:27 | 2025-09-22
مغامرة البحث عن سيارة مستعملة في العراق… رحلة بين الأحلام والواقع
04:00 | 2025-09-19
رولز-رويس سبيكتر بريمافيرا: الربيع يقتحم الطرقات على 4 عجلات!
04:00 | 2025-09-18
911 كاريرا T كلوب كوبيه: أسطورة جديدة من بورشه على العجلات … لكن ليست للجميع
03:28 | 2025-09-16
دليل البقاء: ما يجب معرفته قبل شراء سيارة مستعملة في العراق
04:00 | 2025-09-14
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.