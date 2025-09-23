جولة روكس طريق الحرير تصل الى العراق: تكنلوجيا الطاقة الحديثة تربط الثقافات الاوراسيوية

بصفتها "سفيرًا ثقافيًا لطريق الحرير"، أعادت القافلة السير في الطرق التاريخية اثناء مشاركتها تجارب قيادة متعمقة وتبادلات ثقافية عبر الموصل وأربيل وبغداد. تُبرز هذه الأنشطة مهمة روكس موتور في ربط التاريخ بالابتكار الحديث، وتعزيز روح طريق الحرير المتمثلة في الانفتاح والتبادل.خلال الرحلة، أظهرت سيارة روكس الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة والمصممة لجميع الطرق أداءً استثنائيًا على السهول والممرات الجبلية والطرق الحضرية. مزودة بنظام دفع رباعي ذكي وخمسة أوضاع قيادة، تجمع هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، المجهزة بمحرك REEV، بين حلول الطاقة المزدوجة: الوقود والكهرباء، مما يوفر تنقلًا موثوقًا وفعالًا وعمليًا مصممًا خصيصًا لتلبية احتياجات المستخدمين العراقيين.