الوقود الرديء وتأثيره على المحركات الحديثة في العراق: بين الواقع المرّ والطموح المفقود



في صباح يوم حار ورطب من صباحات ، تستعد لتبدأ يوم عمل عادي، تفتش عن مفتاح سيارتك الحديثة بكل ثقة. سيارة مزودة بمحرك توربيني، حساس بنزين متطور، ونظام إشعال دقيق… كل شيء مصمم ليمنحك أداءً سلسًا وكفاءة عالية. تنطلق نحو وجهتك وفجأة تلاحظ بأنه يجب تعبئة خزان الوقود.





حقيقة الوقود في السوق العراقي فتتوقف عند إحدة المحطات وما إن تملأ الخزان، حتى تبدأ المعاناة الحقيقية. أصوات طقطقة غريبة، ضعف في التسارع، وصرف زائد للوقود. هذه ليست مشكلة فردية، بل واقع يومي يعيشه الكثير من أصحاب السيارات التوربينية والهجينة في ، حيث يقف الوقود الرديء حاجزًا بين التكنولوجيا الحديثة والتجربة التي يستحقها السائق.



أشير بأن ما سأذكره ليس عمومياً لكنه يحصل والدراسات اشارت الى ذلك:

- في مثلاً، يشير أصحاب السيارات إلى أن الوقود العادي الذي يستخدم يوميًا، والذي أحيانًا يتم اختياره لأن السعر أقلّ بكثير، يتسبب بأعطال متكررة مثل تلف مضخة الوقود وغيرها، خصوصًا عند المحركات التوربينية الحساسة.

- في ، كشف تحقيق بأن الوقود المحلي غالبًا ما لا يلتزم بالمواصفات القياسية من حيث محتوى الكبريت، حتى أن بعض العينات من البنزين "المحسّن" احتوت على مستويات كبريت تفوق 300 جزء من المليون، بينما المعيار المطلوب أقل بكثير.

- حالات محترقة لسيارات تجارية، مثل سيارات الأجرة، نتيجة احتراق مفاجئ للوقود الرديء الذي قد يحتوي ملوثات خطرة تحوِّل الاحتراق إلى . أحد السائقين في أشعل سيارته بعد تعبئة وقود مدعوم لأن البنزين سيء جدًا.





كيف تؤثر هذه الحقيقة على السيارات التوربينية والهجينة؟



إذا كان الوقود المستخدم ذات:

- أوكتان منخفض: من المحتمل ان يكون التأثير بإنخفاض الأداء وصوت نقرات، اضافة الى امكانية تلف المكابس او الحساسات.

- مستوى كبريت مرتفع: يتمثل التأثير المحتمل عندها بتآكل سريع بالصمامات وتدهور في المحولات الحفازة وانبعاثات أعلى.

- مزيج من ملوثات (ماء، شوائب، مواد تبخير رديئة): عندها يمكن انسداد الفلاتر وتآكل المضخة وبطء عند بدء التشغيل او تعطل مفاجئ.

- الهجينة/ التقنية الحديثة: السيارات التوربينية والهجينة مصممة لتعمل على وقود بجودة معينة، وعندما يكون الوقود رديئًا، لا يتضرر المحرك فقط، بل كل المنظومة الذكية التي تدير التوازن بين والبنزين. تشغيل محرك التوربو على وقود غير محسن قد يقلل عمره ويخفض الكفاءة الكلية.



ممّا لا شك فيه أن السيارات الحديثة التوربينية والهجينة وُجدت لتقدم أداءً متطورًا، استجابة أسرع، وكفاءة أعلى. لكن الواقع في العراق يفرض تحديات من وقود رديء، بنزين منخفض الأوكتان، وقوانين رقابة ضعيفة، مما يجعل من هذه السيارات غالبًا عبئًا بدلًا من ميزة.

من جهة، يجب على المستهلك أن يطالب بمعايير أعلى للوقود، وأن لا يكتفي بالمواصفات المسجلة على الورق إذا لم تُطبق عمليًا. من جهةٍ أخرى، على الدولة ووزارات النفط والبيئة تطوير البنى التحتية للتكرير، وضع مواصفات ملزمة، وزيادة الغرامات على المخالفين.







في النهاية، تملك السيارات التوربينية والهجينة إمكانيات ضخمة، لكن لكي تكون مناسبة للواقع العراقي يجب:

- استعمال وقود ذات أوكتان مناسب (يُفضل 95 أو أكثر للسيارات التوربينية).

- إجراء صيانة دورية تشمل الحساسات، تنظيف فلاتر الوقود، والتأكد من جودة البنزين الذي تملأه.

- الضغط الرقابي من المستهلكين والجمعيات لتحسين جودة الوقود، وإلزامية الفحوصات.

- النظر في الأنظمة التي توفر حماية ميكانيكية.

إذا تحقق هذا النمط، سيصبح أداء السيارات المتطورة ليس ترفًا، بل استثمارًا فعليًا في الراحة، الكفاءة، وقيمة السيارة مع الزمن.