نيسان Z Heritage Edition 2026 : رسالة حب إلى التسعينات

في زمنٍ يطغى فيه الحديث عن السيارات الكهربائية، قررت نيسان أن تسلك طريقاً مختلفاً وتعود بنا فجأة إلى أجواء التسعينات من خلال طراز Heritage Edition Z 2026 التي تعد ليست مجرد سيارة جديدة، بل رسالة إلى أيام Z32 الأسطورية التي تركت بصمتها في عالم السيارات الرياضية.

التصميم الخارجي: لمسة كلاسيكية بروح عصرية

تلفت طراز نيسان Z Heritage Edition نظرك من الوهلة الأولى، عبر لمسات اقل ما يقال عنها بأنها جذابة للغاية تتزين بجنوط برونزية بقياس 19 بوصة تلمع كأنها تحكي قصة من الماضي، وجانح خلفي مصنوع من الكاربون فايبر يحمل بفخر شعار Twin Turbo، بينما يسرق الطلاء البنفسجي الأسطوري Midnight Purple الأضواء بلمعانه الأخّاذ، في إشارة مباشرة إلى هوية Z التاريخية.





المقصورة الداخلية: تفاصيل صغيرة تصنع الفرق

من الداخل، اعتمدت نيسان على لمسات بسيطة ولكن مدروسة بعناية: دواسات خاصة، شعارات مميزة موزعة على الأجزاء الرئيسية، وسجادات تحمل طابعاً كلاسيكياً يعيدك إلى أجواء سيارات التسعينات. إنها مقصورة تجمع بين الذكرى والحداثة بطريقة متوازنة.

الأداء: قلب نابض بالقوة

القصة لا تتوقف عند الشكل، فقط انما تصل الى ما تحت الغطاء الأمامي حيث نجد محرك V6 ثنائي التوربو بسعة 3.0 ليتر يولّد قوة تصل إلى 400 حصان، مع خيار ناقل حركة يدوي من 6 سرعات لعشاق القيادة التقليدية، أو أوتوماتيكي من 9 سرعات لمن يفضل الراحة والسرعة. أما النسخة الأقوى NISMO، فترفع المعايير معها بتقديم قوة 420 حصاناً، تعليق رياضي أكثر صلابة، ومكابح معاد ضبطها تجعل السيارة وحشاً حقيقياً على الطرق العادية كما على الحلبة.



وعلى الرغم من كل هذا السحر، يبقى السعر نقطة نقاش. إذ يبلغ سعر نيسان Z Heritage Edition مع الحزمة التراثية نحو 55,910 دولار، وهو مبلغ يجعل منها خارج متناول شريحة واسعة من عشاقها المحتملين.

وعلى الرغم من كل هذا السحر، يبقى السعر نقطة نقاش. إذ يبلغ سعر نيسان Z Heritage Edition مع الحزمة التراثية نحو 55,910 دولار، وهو مبلغ يجعل منها خارج متناول شريحة واسعة من عشاقها المحتملين.

باختصار، أرادت نيسان أن تكتب رسالة حب للتسعينات، فجمعت بين النوستالجيا والتكنولوجيا الحديثة. والنتيجة سيارة تشعل الحنين في القلب وتثير الحماس في الطريق، لكنها تطرح في الوقت ذاته سؤالاً مشروعاً: هل هذه خطوة جريئة نحو المستقبل، أو مجرد عودة رومانسية إلى الماضي؟






