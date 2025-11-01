شركة GWM تدخل عالم السوبركار: قصة التحدي الصيني في ملعب فيراري

في أحد مكاتب التطوير السرية داخل ، ووسط جدران تعج بالرسومات والبيانات الهندسية، بدأت منذ أكثر من خمس سنوات، فكرة جريئة تكاد تبدو خيالية في البداية محورها ماذا لو صنعت الصين أول سوبركار قادرة على منافسة فيراري؟

السؤال كان كفيلاً بإشعال شرارة مشروع لم يتخيله أحد من شركة اشتهرت بالـSUV والشاحنات… شركة Great Wall Motor (GWM).



بداية الحكاية… حين قالت GWM: انتهى زمن التقليد



من هناك بدأت الحكاية. أنشأت GWM وحدة جديدة بالكامل تحمل اسم "Ultra Luxury Vehicle Business Group"، كأنها تقول للعالم: "لقد انتهى زمن التقليد، وبدأ زمن المنافسة". فالفريق الذي يقف وراء هذا المشروع لا يتكون فقط من مهندسين صينيين؛ بل من نخبة دولية جرى استقطابها خصيصًا لتصميم وتطوير أول سيارة رياضية حقيقية تحمل بصمة .



وراء الأبواب المغلقة… الصين تحضر وحشها السري!

أرقام مذهلة، يتمثل ابرزها بتسارع من صفر الى 100 كلم/س في أقل من ثلاث ثوانٍ اضافة الى سرعة قصوى تتجاوز 350 كلم/س.

ومع كل تسريب جديد، يزداد التشويق: صور تخيلية لهيكل من ألياف الكربون، خطوط منخفضة وانسيابية، فتحات تهوية حادة، وأجنحة تخبرك أنك أمام آلة مصممة للسرعة الخالصة.

في تلك اللحظة، لم تعد مجرد "سيارة صينية" بل إعلان ثقة من GWM بأن الصين لم تعد تكتفي بلعب دور المراقب في عالم الأداء العالي.

لكن المفاجأة الأكبر ليست في الأرقام، بل في السعر. فبينما تُباع فيراري SF90 في السوق الصيني بما يقارب 560 ألف دولار، تنوي GWM تسعير سيارتها بحوالي 280 ألف دولار فقط، أي بنصف المبلغ تقريبًا، وهو تحدٍ مباشر في السعر والمكانة معًا.





شركة GWM ترفع التحدي



ومع اقتراب عام 2026، يبدو أن المشهد سيتغير. الصين التي سيطرت على سوق السيارات الكهربائية والـSUV، تستعد الآن لتقتحم عالم السوبركار، لتثبت أن السرعة، الأداء والفخامة لم تعد حكرًا على أو .

لذلك ما بدأ كحلم على ورق، أصبح مشروعًا يهدد أساطير الحلبات. وشركة GWM لم تعد تسأل: "هل نستطيع؟" بل أصبحت تقول بثقة: "ها نحن ننافس".

لكن يبقى السؤال الحقيقي: هل سينجح هذا الطموح الصيني في كسب قلوب عشاق السوبركار الذين تربوا على أصوات محركات فيراري ورائحة الجلد الإيطالي والألماني؟

الطريق أمام GWM ليس مفروشًا بالورود، فالسوبركار ليست مجرد أرقام سرعة، بل إحساس وهوية وتاريخ.

قد تكون GWM على أعتاب إنجاز هندسي ضخم، لكن التحدي الأكبر هو أن تقنع العالم بأن الشغف يمكن أن يُصنع في الصين أيضًا.

وخلف ، بدأت الملامح تتضح: محرك V8 سعة 4.0 لتر توربو من تطوير داخلي بالكامل، مدعوم بنظام هجين قابل للشحن، لتصل القوة الإجمالية إلى نحو 1000 حصان.