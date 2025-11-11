الصفحة الرئيسية
سوريا توقع إعلان تعاون مع التحالف الدولي ضد "داعش"
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-546629-638984461985089748.jpg
السوق العراقي يشتعل: لماذا قفزت أسعار السيارات بهذا الشكل الجنوني؟
عالم السيارات
2025-11-11 | 03:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
462 شوهد
من كان يتوقع أن تتحول زيارة معارض السيارات في
العراق
إلى تجربة صادمة؟
أسعارٌ ترتفع كالصاروخ، وموديلاتٌ عادية أصبحت حلماً بعيد المنال، فيما يعيش السوق واحدة من أكثر مراحله اضطراباً منذ سنوات.
لكن ما الذي يحدث فعلاً؟ ولماذا يبدو أن سعر السيارة في
بغداد
أو
أربيل
أصبح رهينة لعوامل أكبر من قدرة السوق المحلي على السيطرة عليها؟
الأسباب متعددة أذكر لكم أبرزها:
- المتهم الأول... الدولار
لا يمكن الحديث عن أي قفزة في الأسعار دون المرور بمحطة الدولار. فالتقلبات الحادة في سعر الصرف بين الدينار والدولار خلال العامين الأخيرين أربكت كل شيء، من كلفة الاستيراد إلى تسعير المبيعات المحلية.
يقول أحد التجار في
المنطقة الصناعية
بالكرادة: "اليوم نشتري بالدولار، نخزن بالدينار، ونبيع بسعر متحرك لا يمكن التنبؤ به."
ومع أن الحكومة حاولت عبر إجراءات البنك المركزي كبح التذبذب، إلا أن شح التحويلات الخارجية وتقييد المنصات المصرفية الرسمية جعل المستوردين يلجأون إلى السوق الموازية، ما رفع الأسعار فوراً.
- الكلفة الخفية ...الجمارك والضرائب
لا يدرك الكثير من المستهلكين أن السيارة التي تصل إلى ميناء
أم قصر
تكون قد دفعت سلسلة من الرسوم قبل أن تصل إلى يد المشتري.
الجمارك
، رسوم الفحص والتصاريح البيئية، ثم تكلفة النقل الداخلي كلها تتراكم لتضيف أحياناً ما بين 15 إلى 25% فوق السعر الأصلي.
وبينما تتأخر بعض المعاملات
الجمركية
لأيام بسبب التعقيدات الإدارية، ينعكس ذلك على المعروض في السوق، فيرتفع السعر أكثر مع كل تأخير.
- العرض والطلب... معادلة مختلة
في الوقت الذي ارتفعت فيه رغبة العراقيين في اقتناء سيارات جديدة، خصوصاً بعد موجة السيارات الصينية المتنوعة، لم يرتفع حجم الاستيراد بالوتيرة نفسها.
فالقيود على التحويلات، وارتفاع تكاليف الشحن العالمية، وحتى نقص الشحنات من الشركات الأم بعد أزمة أشباه الموصلات، كلها قلّلت من المعروض.
وهكذا، وجد التجار أنفسهم أمام معادلة مربحة: طلب مرتفع مقابل عرض محدود، والنتيجة أسعار تخرج عن السيطرة.
- المستوردون الكبار... لاعبون في الكواليس
لا يمكن
تجاهل
الدور الذي يلعبه كبار المستوردين، الذين باتوا يتحكمون في نوعية الكميات الداخلة إلى السوق. بعضهم يجمّد جزءاً من البضائع بانتظار ارتفاع الدولار أكثر، مما يخلق "أزمة مصطنعة" ترفع الأسعار بلا مبرر حقيقي.
وفي ظل غياب آليات رقابة فعالة، تحوّل السوق إلى ميدان مفتوح للمضاربة، حيث يبيع البعض "على الورق" دون تسليم فعلي، مما يزيد
الفوضى
.
وأخيراً... من يدفع الثمن؟
طبعاً ومن دون تفكير.. النتيجة النهائية يدفعها المواطن.
فالسائق الذي كان يحلم بسيارة اقتصادية، وجد نفسه أمام أسعار تقترب من ضعف ما كانت عليه قبل ثلاث سنوات.
بدوره فقد السوق جزءاً من توازنه: سيارات جديدة بأسعار خيالية، ومستعملة بأسعار لا تقل جنوناً.
وفي غياب حلول جذرية مثل إصلاح النظام الجمركي، وتثبيت سعر الصرف، وتنظيم سوق الاستيراد ستبقى عجلة الأسعار في دورانٍ محموم، يدور فيها المستهلك وحده في حلقةٍ لا تنتهي.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
الذهب يفتتح الأسبوع بارتفاع جنوني في الأسواق العراقية
03:48 | 2025-10-18
المرور تضبط أكثر من 210 سيارات قادها سائقوها بسرعة جنونية خلال الزيارة الاربعينية
10:30 | 2025-08-13
قفزة خفيفة بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
08:50 | 2025-10-28
قفزة جديدة بأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
05:50 | 2025-10-07
السومرية
العراق
السيارات
المنطقة الصناعية
الجمركية
الضرائب
الكرادة
الجمارك
الموصل
أم قصر
التربية توضح بشأن نتائج الدور الثالث للسادس الاعدادي
محليات
43.52%
09:55 | 2025-11-09
التربية توضح بشأن نتائج الدور الثالث للسادس الاعدادي
09:55 | 2025-11-09
لجميع الدوائر.. عطلة رسمية في هذه المحافظة غدا
محليات
20.66%
12:43 | 2025-11-09
لجميع الدوائر.. عطلة رسمية في هذه المحافظة غدا
12:43 | 2025-11-09
مفوضية الانتخابات تعلن التقرير النهائي للتصويت الخاص
محليات
19.08%
13:34 | 2025-11-09
مفوضية الانتخابات تعلن التقرير النهائي للتصويت الخاص
13:34 | 2025-11-09
السيد الصدر يوجه رسالة الى المقاطعين عشية يوم الاقتراع العام
سياسة
16.74%
12:35 | 2025-11-10
السيد الصدر يوجه رسالة الى المقاطعين عشية يوم الاقتراع العام
12:35 | 2025-11-10
عشرين
التربية والتأمين.. أسرار وخفايا! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-10
عشرين
التربية والتأمين.. أسرار وخفايا! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-10
Live Talk
حين يلتقي الطب بالفن .. فنانة تحول ملامح الإرهاق إلى لوحات بورتريه - Live Talk - الحلقة ١٥٧ | 2025
10:30 | 2025-11-10
Live Talk
حين يلتقي الطب بالفن .. فنانة تحول ملامح الإرهاق إلى لوحات بورتريه - Live Talk - الحلقة ١٥٧ | 2025
10:30 | 2025-11-10
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-10
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-10
مايك السومرية
الممثلة بيداء المعتصم - MIC Alsumaria - الحلقة ٣١ | season 1
14:00 | 2025-11-09
مايك السومرية
الممثلة بيداء المعتصم - MIC Alsumaria - الحلقة ٣١ | season 1
14:00 | 2025-11-09
رحال
رعاية الابل وفوائد حليب الناقة من سامراء - رحال م٦ - الحلقة ٢١ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-08
رحال
رعاية الابل وفوائد حليب الناقة من سامراء - رحال م٦ - الحلقة ٢١ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-08
Biotic
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
Biotic
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
عشرين
التربية والتأمين.. أسرار وخفايا! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-10
عشرين
التربية والتأمين.. أسرار وخفايا! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-10
Live Talk
حين يلتقي الطب بالفن .. فنانة تحول ملامح الإرهاق إلى لوحات بورتريه - Live Talk - الحلقة ١٥٧ | 2025
10:30 | 2025-11-10
Live Talk
حين يلتقي الطب بالفن .. فنانة تحول ملامح الإرهاق إلى لوحات بورتريه - Live Talk - الحلقة ١٥٧ | 2025
10:30 | 2025-11-10
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-10
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-10
مايك السومرية
الممثلة بيداء المعتصم - MIC Alsumaria - الحلقة ٣١ | season 1
14:00 | 2025-11-09
مايك السومرية
الممثلة بيداء المعتصم - MIC Alsumaria - الحلقة ٣١ | season 1
14:00 | 2025-11-09
رحال
رعاية الابل وفوائد حليب الناقة من سامراء - رحال م٦ - الحلقة ٢١ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-08
رحال
رعاية الابل وفوائد حليب الناقة من سامراء - رحال م٦ - الحلقة ٢١ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-08
Biotic
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
Biotic
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
لامبورغيني Manifesto الجديد… بين الإلهام والفوضى التصميمية
03:00 | 2025-11-10
الثورة الكهربائية تبدأ من هنا: سيارات تمنحك المستقبل بسعر معقول
03:00 | 2025-11-09
من يسرق زيت محركك؟ القصة المخبأة داخل الأسطوانات
03:00 | 2025-11-08
جديدة أو مستعملة... القرار لك
03:00 | 2025-11-06
قرار مرتقب.. إجازة السوق في العراق تتحول إلى إلكترونية قريباً
07:06 | 2025-11-05
رخصة القيادة في العراق... الاختبارات والدليل العملي
03:06 | 2025-11-05
