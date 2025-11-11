السوق العراقي يشتعل: لماذا قفزت أسعار السيارات بهذا الشكل الجنوني؟

من كان يتوقع أن تتحول زيارة معارض السيارات في إلى تجربة صادمة؟



لكن ما الذي يحدث فعلاً؟ ولماذا يبدو أن سعر السيارة في أو أصبح رهينة لعوامل أكبر من قدرة السوق المحلي على السيطرة عليها؟

الأسباب متعددة أذكر لكم أبرزها: أسعارٌ ترتفع كالصاروخ، وموديلاتٌ عادية أصبحت حلماً بعيد المنال، فيما يعيش السوق واحدة من أكثر مراحله اضطراباً منذ سنوات.

- المتهم الأول... الدولار

لا يمكن الحديث عن أي قفزة في الأسعار دون المرور بمحطة الدولار. فالتقلبات الحادة في سعر الصرف بين الدينار والدولار خلال العامين الأخيرين أربكت كل شيء، من كلفة الاستيراد إلى تسعير المبيعات المحلية.

يقول أحد التجار في بالكرادة: "اليوم نشتري بالدولار، نخزن بالدينار، ونبيع بسعر متحرك لا يمكن التنبؤ به."

ومع أن الحكومة حاولت عبر إجراءات البنك المركزي كبح التذبذب، إلا أن شح التحويلات الخارجية وتقييد المنصات المصرفية الرسمية جعل المستوردين يلجأون إلى السوق الموازية، ما رفع الأسعار فوراً.



- الكلفة الخفية ...الجمارك والضرائب

لا يدرك الكثير من المستهلكين أن السيارة التي تصل إلى ميناء تكون قد دفعت سلسلة من الرسوم قبل أن تصل إلى يد المشتري.

، رسوم الفحص والتصاريح البيئية، ثم تكلفة النقل الداخلي كلها تتراكم لتضيف أحياناً ما بين 15 إلى 25% فوق السعر الأصلي.

لا يدرك الكثير من المستهلكين أن السيارة التي تصل إلى ميناء تكون قد دفعت سلسلة من الرسوم قبل أن تصل إلى يد المشتري.

، رسوم الفحص والتصاريح البيئية، ثم تكلفة النقل الداخلي كلها تتراكم لتضيف أحياناً ما بين 15 إلى 25% فوق السعر الأصلي.

وبينما تتأخر بعض المعاملات لأيام بسبب التعقيدات الإدارية، ينعكس ذلك على المعروض في السوق، فيرتفع السعر أكثر مع كل تأخير.



- العرض والطلب... معادلة مختلة

في الوقت الذي ارتفعت فيه رغبة العراقيين في اقتناء سيارات جديدة، خصوصاً بعد موجة السيارات الصينية المتنوعة، لم يرتفع حجم الاستيراد بالوتيرة نفسها.

فالقيود على التحويلات، وارتفاع تكاليف الشحن العالمية، وحتى نقص الشحنات من الشركات الأم بعد أزمة أشباه الموصلات، كلها قلّلت من المعروض.

في الوقت الذي ارتفعت فيه رغبة العراقيين في اقتناء سيارات جديدة، خصوصاً بعد موجة السيارات الصينية المتنوعة، لم يرتفع حجم الاستيراد بالوتيرة نفسها.

فالقيود على التحويلات، وارتفاع تكاليف الشحن العالمية، وحتى نقص الشحنات من الشركات الأم بعد أزمة أشباه الموصلات، كلها قلّلت من المعروض.

وهكذا، وجد التجار أنفسهم أمام معادلة مربحة: طلب مرتفع مقابل عرض محدود، والنتيجة أسعار تخرج عن السيطرة.



- المستوردون الكبار... لاعبون في الكواليس

لا يمكن الدور الذي يلعبه كبار المستوردين، الذين باتوا يتحكمون في نوعية الكميات الداخلة إلى السوق. بعضهم يجمّد جزءاً من البضائع بانتظار ارتفاع الدولار أكثر، مما يخلق "أزمة مصطنعة" ترفع الأسعار بلا مبرر حقيقي.

لا يمكن الدور الذي يلعبه كبار المستوردين، الذين باتوا يتحكمون في نوعية الكميات الداخلة إلى السوق. بعضهم يجمّد جزءاً من البضائع بانتظار ارتفاع الدولار أكثر، مما يخلق "أزمة مصطنعة" ترفع الأسعار بلا مبرر حقيقي.

وفي ظل غياب آليات رقابة فعالة، تحوّل السوق إلى ميدان مفتوح للمضاربة، حيث يبيع البعض "على الورق" دون تسليم فعلي، مما يزيد .