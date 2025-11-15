الصفحة الرئيسية
ألفا روميو تونالي الجديدة... السيارة التي فضّلت الأناقة على الثورة
عالم السيارات
2025-11-15 | 02:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
68 شوهد
من قال إن الجمال كافٍ للبقاء؟ يبدو أن ألفا
روميو
ما زالت تراهن على سحرها القديم لتقنع العالم بأن "الروح الإيطالية" قادرة على النجاة في عصر الكهرباء والذكاء الاصطناعي.
الفا
روميو
"تونالي" الجديدة لم تأت لتقلب الطاولة، بل لتلمّعها أكثر... مع طلاء جديد، ومقاعد أفخم، وبعض اللمسات الرقمية التي تحاول إخفاء حقيقة مؤلمة: أن التغيير الحقيقي ما زال متردداً في طرق أبواب ألفا روميو.
بين الجاذبية والجرأة الناقصة
كشفت ألفا روميو عن طراز Tonale الجديد في مدينة
بيزا
، رمز الفن والعلم في
إيطاليا
، لتؤكد أن السيارة تمثل لقاء الشغف بالتكنولوجيا. ويستحضر التصميم الخارجي ماضي العلامة من خلال شارة ثلاثية الأبعاد مستوحاة من 33 Stradale، ومقدمة أعرض وأكثر ثباتًا، وعجلات جديدة حتى 20 بوصة تمنحها طابعًا أكثر حضورًا. إلا أن هذه الجرأة التصميمية تبدو مألوفة أكثر مما ينبغي، وكأن الشركة خافت أن تبتعد كثيرًا عن منطقة الأمان.
مقصورة فاخرة... لكن مألوفة
في الداخل، أضافت ألفا روميو لمسات فخامة حقيقية: جلد أحمر أو مزيج ألكانتارا أنيق، مقاعد كهربائية التعديل، إضاءة محيطية مستوحاة من جلد
الأفعى
"بيسيوني"، ونظام صوتي من هارمان كاردون وغيرها الكثير من لمسات الفخامة لتؤكد تونالي إن كل شيء يلمع بالفخامة الإيطالية، لكن من حيث
الجوهر
لا جديد ثوري، إنها ترقية مدروسة أكثر منها إعادة ولادة.
الأداء... بين الحلم والواقع
تقدم تونالي الجديدة مجموعة محركات هجينة وبنزين وديزل، تتراوح قوتها بين 130 و270 حصاناً، مع نظام دفع رباعي في النسخ الأعلى. ومع أن نظام التعليق ومكابح بريمبو وعلبة السرعات المزدوجة تمنحها تجربة قيادة محسّنة، إلا أن الأداء لا يزال أقل إثارة مما يعد به التصميم. في زمنٍ يطلق فيه المنافسون سيارات كهربائية أسرع وأكثر ذكاءً، تبدو تونالي كأنها تحاول اللحاق بالركب لا قيادته.
ألوان أكثر... وهوية تبحث عن بريقها
قدّمت ألفا روميو
ثمانية
ألوان جديدة بينها Rosso Brera وVerde Monza وGiallo Ocra، لتجعل السيارة أكثر شخصية وأناقة. لكن هذا التركيز على الشكل يعكس مأزق العلامة: هل يكفي الطلاء البراق لإقناع جيل يبحث عن سيارات متصلة وفعّالة ومستقبلية؟
التكنولوجيا والسلامة... محاولة جادة
تمثل
التقنيات الحديثة
في تونالي، مثل شاشة العدادات 12.3 بوصة، ونظام المعلومات 10.25 بوصة، والمساعدات الذكية من المستوى الثاني، نقلة حقيقية في راحة القيادة والسلامة. إلا أن هذه الميزات أصبحت معياراً في فئتها، وليست ميزة حصرية كما تحاول الشركة الإيحاء.
تحفة بصرية... ولكن
مما لا شك فيه بأن ألفا روميو تونالي الجديدة تمثل تحفة بصرية، لكنها أيضًا تجسيد لتردد الشركة بين ماضيها المضيء ومستقبلها الغامض. إنها محاولة أنيقة لاسترضاء عشاق العلامة أكثر من كونها ثورة تكنولوجية. في النهاية، تظل تونالي سيارة تمتلك الجاذبية الكافية لتُعجبك... لكنها ربما تفتقر إلى الجرأة الكافية لتُدهشك.
