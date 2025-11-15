ألفا روميو تونالي الجديدة... السيارة التي فضّلت الأناقة على الثورة

من قال إن الجمال كافٍ للبقاء؟ يبدو أن ألفا ما زالت تراهن على سحرها القديم لتقنع العالم بأن "الروح الإيطالية" قادرة على النجاة في عصر الكهرباء والذكاء الاصطناعي.





بين الجاذبية والجرأة الناقصة

كشفت ألفا روميو عن طراز Tonale الجديد في مدينة ، رمز الفن والعلم في ، لتؤكد أن السيارة تمثل لقاء الشغف بالتكنولوجيا. ويستحضر التصميم الخارجي ماضي العلامة من خلال شارة ثلاثية الأبعاد مستوحاة من 33 Stradale، ومقدمة أعرض وأكثر ثباتًا، وعجلات جديدة حتى 20 بوصة تمنحها طابعًا أكثر حضورًا. إلا أن هذه الجرأة التصميمية تبدو مألوفة أكثر مما ينبغي، وكأن الشركة خافت أن تبتعد كثيرًا عن منطقة الأمان. الفا "تونالي" الجديدة لم تأت لتقلب الطاولة، بل لتلمّعها أكثر... مع طلاء جديد، ومقاعد أفخم، وبعض اللمسات الرقمية التي تحاول إخفاء حقيقة مؤلمة: أن التغيير الحقيقي ما زال متردداً في طرق أبواب ألفا روميو.



مقصورة فاخرة... لكن مألوفة

في الداخل، أضافت ألفا روميو لمسات فخامة حقيقية: جلد أحمر أو مزيج ألكانتارا أنيق، مقاعد كهربائية التعديل، إضاءة محيطية مستوحاة من جلد "بيسيوني"، ونظام صوتي من هارمان كاردون وغيرها الكثير من لمسات الفخامة لتؤكد تونالي إن كل شيء يلمع بالفخامة الإيطالية، لكن من حيث لا جديد ثوري، إنها ترقية مدروسة أكثر منها إعادة ولادة.