صناعة السيارات العراقية: من الشعارات إلى الواقع بين الأمل والتحديات

في وقت تبدو فيه الطرقات العراقية مليئة بسيارات مستوردة تُدفَع فيها مبالغ طائلة بسبب الرسوم والجمارك، تلوح الآن مؤشرات قوية على أن الصناعة المحلية للسيارات قد تنتقل من شعارات إلى واقع ملموس. لكن بين الأمل والواقع الطريق طويلة، مليئة بالعقبات والمتغيرات التي قد تغير المسار في أي لحظة.

ما الجديد في الصناعة العراقية؟

- مشروع " الصناعي"

تمّ إطلاقه مؤخرًا في ، ويُعد أول مشروع يتيح تصنيع سيارات بتوصيف مصنع كامل تحت ترخيص تويوتا، على مساحة ‏225,000 متر مربع‎، بتكلفة وصلت إلى 30 مليار دينار. أما الهدف فيتمثل بنقل التقنية تدريجيًا، وإشراك العمالة العراقية، وتقليل اعتماد السوق على الاستيراد.



- خطوط تجميع لشركات ألمانية وصينية وبرازيلية

كذلك أعلنت توقيع مذكرات تفاهم مع شركات من هذه الدول لتجميع سيارات داخل العراق، تعمل على الغاز الطبيعي كبديل للبنزين، مع خيارات تقسيط وأسعار ميسّرة لمن يعانون من ضيق الميزانية.



- مصنع شاحنات ثقيلة في

يعد المشروع الأول من نوعه في القطاع الخاص لتجميع الشاحنات الثقيلة، بطاقة أولية مبدئية حوالي 400 شاحنة سنويًا، مع خطط للتوسع في عدة نماذج.





- نية لتوطين كامل وتطوير الأجزاء المحلية

من جهتها، تجري مفاوضات لصياغة مصنع لإنتاج سيارة عراقية 100%، عن طريق تأهيل الشركات المحلية التي تختص بصناعة أجزاء السيارات، مع شركاء من وكوريا وماليزيا.





التحديات التي تواجهها صناعة السيارات العراقية

على صعيد آخر، تواجه هذه المبادرات العديد من التحديات، ابرزها:

- البيروقراطية واللوائح: رغم توقيع الاتفاقيات، الإجراءات التقنية والتنظيمية لا تزال البيروقراطية عقبة كبيرة وتؤخر بدء العمليات الإنتاجية.



- التمويل والأسعار: تحتاج المشاريع الضخمة الى رؤوس أموال ضخمة، كما يضغط سعر صرف الدولار والديون الحكومية بشدة على التكلفة النهائية للسيارة في السوق المحلي.



- البنية التحتية للأجزاء وقطع الغيار: حتى الآن، يتم استيراد معظم أجزاء التصليح، ما يزيد التكلفة ويطيل فترات الصيانة.



- ثقة المستهلك: رغم الشعبية المتزايدة للسيارات الصينية الرخيصة والمستعملة، إلا أن المشترين لا يزالون مترددين بشأن جودة الإنتاج المحلي، وقدرة المنتج المحلي على التحمل وقيمة إعادة البيع.





الرؤية المستقبلية: من التجميع إلى صناعة كاملة

إذا نجحت الحكومة في تنفيذ مشروع تويوتا بالكامل، مع دعم تشريعات حماية المنتج المحلي، فإن تركيبة الصناعة العراقية ستدخل مرحلة جديدة وهي مرحلة السيارة العراقية الأصلية، الأمر الذي يمثل إنجازًا تاريخيًا إذا استمر الالتزام بالجدول الزمني والتنفيذ الحقيقي.