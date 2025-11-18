أستون مارتن دي بي 12 إس… قوة مذهلة أو محاولة لتمديد مجدٍ قديم؟

حين كشفت عن سيارتها الجديدة دي بي 12 إس، كانت الرسالة واضحة: لا يزال في جعبة العلامة البريطانية ما تقاتل به في ميدان السيارات السياحية الفاخرة.

700 حصان، تسارع من 0 إلى 60 ميلاً في 3.4 ثوانٍ، ومكابح خزفية كربونية تخفف الوزن بنحو27 كلغ، كل ذلك يبدو كأنه إعلان عن تحدٍ جديد في وجه بورشه وفيراري وماكلارين. لكن خلف هذه الأرقام الصاخبة، يلوح سؤال منطقي: هل أضافت فعلاً بُعدًا جديدًا لعالمها، أم أنها أعادت صياغة ما نعرفه بالفعل تحت شعار "إس"؟





الواقع أن "دي بي 12 إس" هي أكثر من مجرد تحسين طفيف على الطراز الأساسي؛ لكنها في الوقت نفسه ليست ثورة. المحرك الثماني الأسطوانات بسعة 4.0 ليتر وشاحنين توربينيين هو المحرك نفسه تقريباً مع زيادة رمزية في القوة، بينما لا يزال يعتمد على التركيبة التقليدية التي تشتهر بها الشركة، دون أي إشارة إلى تقنيات هجينة أو كهربائية، في وقت تتسابق فيه العلامات المنافسة إلى المستقبل. ولأنها تفضل البقاء في الماضي الجميل، تضع صوت العادم فوق كل اعتبار، وكأنها تصر أن هدير المحرك أهم من التغيير الحقيقي.

لكن لا يمكن إنكار أن السيارة تقدم مثيرة من الأداء الحسي. فمع نظام عادم رباعي الأنابيب مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، وصوت مدوٍّ يزداد قوة بفضل خيار عادم من التيتانيوم، تمنح "دي بي 12 إس" سائقها إحساساً شبه مسرحي خلف المقود. وحتى التعديلات الدقيقة على دواسة الوقود ونظام تبديل السرعات، التي خفّضت زمن الانتقال بين النسب بنحو 50%، تعزز من الشعور بأنك تتحكم بآلة متكاملة بين القوة والدقة.

من حيث الهيكل والديناميكا الهوائية، أبدع مهندسو غايدون في ضبط السيارة لتكون أكثر تفاعلاً وثباتاً. كذلك ساهمت التعديلات على نظام التخميد، زاوية الكامبر، والهيكل العام في جعل الاستجابة أكثر حدة وثقة، خاصة عند المنعطفات. ومع ذلك، فإن هذا كله يندرج تحت ما يمكن وصفه بتحسينات هندسية ذكية، وليس ابتكارات ثورية.





أما التصميم الخارجي، فهو احتفال بالهوية البريطانية في أنقى صورها: خطوط أنيقة، فتحات تهوئة جديدة، وشعار "S" البارز كرمز للأداء العالي. ومع الجانح الخلفي الثابت والمشتت السفلي، تبدو السيارة كقطعة فنية نادرة لكنها تظل مألوفة لدرجة التكرار، وكأنها تحاول أن تكون أكثر شراسة دون أن تفقد أناقتها الكلاسيكية.

بدورها تشكل المقصورة الداخلية لوحة فنية أخرى من الفخامة المفرطة وتتألق بجلد الأنيلين، ألكانتارا، تطريزات دقيقة، وعجلة قيادة تحمل لمسات يدوية نادرة. لكن في زمن تتجه فيه الفخامة نحو التكنولوجيا والذكاء، لا تزال أستون مارتن تضع الجلد والخياطة في صدارة المشهد، تاركة الابتكار الرقمي للآخرين.

شخصياً، أعتبر"دي بي 12 إس" تحفة ميكانيكية تجسّد كبرياء أستون مارتن أكثر مما تمثل نقلة نوعية. إنها صرخة من الماضي تقول للعالم: "ما زلنا هنا"، لكنها لا تقدم جواباً حقيقياً عن المستقبل. ومع كل هذا الجمال والضجيج والسرعة، تبقى المشكلة نفسها: إلى متى ستظل أستون مارتن تلمّع إرثها بدل أن تعيد تعريفه؟