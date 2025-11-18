الصفحة الرئيسية
بريطانيا.. مثول أشخاص أمام القضاء بتهمة اقتحام شركة إسرائيلية
أستون مارتن دي بي 12 إس… قوة مذهلة أو محاولة لتمديد مجدٍ قديم؟
عالم السيارات
2025-11-18 | 03:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
147 شوهد
حين كشفت
أستون مارتن
عن سيارتها الجديدة دي بي 12 إس، كانت الرسالة واضحة: لا يزال في جعبة العلامة البريطانية ما تقاتل به في ميدان السيارات السياحية الفاخرة.
700 حصان، تسارع من 0 إلى 60 ميلاً في 3.4 ثوانٍ، ومكابح خزفية كربونية تخفف الوزن بنحو27 كلغ، كل ذلك يبدو كأنه إعلان عن تحدٍ جديد في وجه بورشه وفيراري وماكلارين. لكن خلف هذه الأرقام الصاخبة، يلوح سؤال منطقي: هل أضافت
أستون مارتن
فعلاً بُعدًا جديدًا لعالمها، أم أنها أعادت صياغة ما نعرفه بالفعل تحت شعار "إس"؟
الواقع أن "دي بي 12 إس" هي أكثر من مجرد تحسين طفيف على الطراز الأساسي؛ لكنها في الوقت نفسه ليست ثورة. المحرك الثماني الأسطوانات بسعة 4.0 ليتر وشاحنين توربينيين هو المحرك نفسه تقريباً مع زيادة رمزية في القوة، بينما لا يزال يعتمد على التركيبة التقليدية التي تشتهر بها الشركة، دون أي إشارة إلى تقنيات هجينة أو كهربائية، في وقت تتسابق فيه العلامات المنافسة إلى المستقبل. ولأنها تفضل البقاء في الماضي الجميل، تضع
أستون
مارتن
صوت العادم فوق كل اعتبار، وكأنها تصر أن هدير المحرك أهم من التغيير الحقيقي.
لكن لا يمكن إنكار أن السيارة تقدم
جرعة
مثيرة من الأداء الحسي. فمع نظام عادم رباعي الأنابيب مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، وصوت مدوٍّ يزداد قوة بفضل خيار عادم من التيتانيوم، تمنح "دي بي 12 إس" سائقها إحساساً شبه مسرحي خلف المقود. وحتى التعديلات الدقيقة على دواسة الوقود ونظام تبديل السرعات، التي خفّضت زمن الانتقال بين النسب بنحو 50%، تعزز من الشعور بأنك تتحكم بآلة متكاملة بين القوة والدقة.
من حيث الهيكل والديناميكا الهوائية، أبدع مهندسو غايدون في ضبط السيارة لتكون أكثر تفاعلاً وثباتاً. كذلك ساهمت التعديلات على نظام التخميد، زاوية الكامبر، والهيكل العام في جعل الاستجابة أكثر حدة وثقة، خاصة عند المنعطفات. ومع ذلك، فإن هذا كله يندرج تحت ما يمكن وصفه بتحسينات هندسية ذكية، وليس ابتكارات ثورية.
أما التصميم الخارجي، فهو احتفال بالهوية البريطانية في أنقى صورها: خطوط أنيقة، فتحات تهوئة جديدة، وشعار "S" البارز كرمز للأداء العالي. ومع الجانح الخلفي الثابت والمشتت السفلي، تبدو السيارة كقطعة فنية نادرة لكنها تظل مألوفة لدرجة التكرار، وكأنها تحاول أن تكون أكثر شراسة دون أن تفقد أناقتها الكلاسيكية.
بدورها تشكل المقصورة الداخلية لوحة فنية أخرى من الفخامة المفرطة وتتألق بجلد الأنيلين، ألكانتارا، تطريزات دقيقة، وعجلة قيادة تحمل لمسات يدوية نادرة. لكن في زمن تتجه فيه الفخامة نحو التكنولوجيا والذكاء، لا تزال أستون مارتن تضع الجلد والخياطة في صدارة المشهد، تاركة الابتكار الرقمي للآخرين.
شخصياً، أعتبر"دي بي 12 إس" تحفة ميكانيكية تجسّد كبرياء أستون مارتن أكثر مما تمثل نقلة نوعية. إنها صرخة من الماضي تقول للعالم: "ما زلنا هنا"، لكنها لا تقدم جواباً حقيقياً عن المستقبل. ومع كل هذا الجمال والضجيج والسرعة، تبقى المشكلة نفسها: إلى متى ستظل أستون مارتن تلمّع إرثها بدل أن تعيد تعريفه؟
تابع قناة السومرية على منصة X
منصة X
مقالات ذات صلة
فوائد مذهلة لقشر الليمون
12:09 | 2025-09-30
كم تكلّف دقيقة من صناعة سيارة المستقبل؟ أرقام مذهلة لن تتخيلها!
02:00 | 2025-08-21
العثور على 12 عراقيا حاولوا الهجرة بطرق غير قانونية
09:18 | 2025-10-12
"بي بي سي" تعتذر لترامب وترفض طلبه بالتعويض
16:59 | 2025-11-13
أستون مارتن
دي بي 12 إس
سيارات
السومرية
العراق
ماكلارين
مارتن
ﻹعادة
أستون
لارين
الجدي
تيتان
المفوضية تعلن استبعاد 6 مرشحين وحجب أصواتهم الانتخابية (وثائق)
سياسة
63.61%
06:45 | 2025-11-17
المفوضية تعلن استبعاد 6 مرشحين وحجب أصواتهم الانتخابية (وثائق)
06:45 | 2025-11-17
تحديث جديد من المفوضية بشأن إعلان النتائج النهائية اليوم
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
16.88%
05:46 | 2025-11-17
تحديث جديد من المفوضية بشأن إعلان النتائج النهائية اليوم
05:46 | 2025-11-17
موجة قطبية شديدة البرودة تقترب.. العراق يستعد لاستقبالها
محليات
11.93%
08:59 | 2025-11-17
موجة قطبية شديدة البرودة تقترب.. العراق يستعد لاستقبالها
08:59 | 2025-11-17
استعدوا لموجة قطبية.. محافظة تسجل 6 مئوية غداً
محليات
7.58%
01:12 | 2025-11-18
استعدوا لموجة قطبية.. محافظة تسجل 6 مئوية غداً
01:12 | 2025-11-18
أحدث الحلقات
من الأخير
المدنيون بنصاب مكسور وصوت مهدور - من الأخير م٢ - حلقة ٨٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-17
من الأخير
المدنيون بنصاب مكسور وصوت مهدور - من الأخير م٢ - حلقة ٨٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-17
Live Talk
أزمة التوحد في العراق - Live Talk - الحلقة ١٦١ | 2025
10:30 | 2025-11-17
Live Talk
أزمة التوحد في العراق - Live Talk - الحلقة ١٦١ | 2025
10:30 | 2025-11-17
ناس وناس
بغداد ساحة الاندلس - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-17
ناس وناس
بغداد ساحة الاندلس - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-17
عشرين
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
عشرين
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
رحال
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
رحال
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
حصاد السومرية
العراقيون ينتخبون الاستمرارية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-14
حصاد السومرية
العراقيون ينتخبون الاستمرارية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-14
الهوا الك
قصص معلقة وحقوق ضائعة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-14
الهوا الك
قصص معلقة وحقوق ضائعة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-14
من الأخير
المدنيون بنصاب مكسور وصوت مهدور - من الأخير م٢ - حلقة ٨٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-17
من الأخير
المدنيون بنصاب مكسور وصوت مهدور - من الأخير م٢ - حلقة ٨٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-17
Live Talk
أزمة التوحد في العراق - Live Talk - الحلقة ١٦١ | 2025
10:30 | 2025-11-17
Live Talk
أزمة التوحد في العراق - Live Talk - الحلقة ١٦١ | 2025
10:30 | 2025-11-17
ناس وناس
بغداد ساحة الاندلس - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-17
ناس وناس
بغداد ساحة الاندلس - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-17
عشرين
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
عشرين
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
رحال
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
رحال
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
لقطات
ارملة مديونة بـ 20 مليون | الهوا الك 2025
17:00 | 2025-11-14
لقطات
ارملة مديونة بـ 20 مليون | الهوا الك 2025
17:00 | 2025-11-14
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
حصاد السومرية
العراقيون ينتخبون الاستمرارية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-14
حصاد السومرية
العراقيون ينتخبون الاستمرارية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-14
صناعة السيارات العراقية: من الشعارات إلى الواقع بين الأمل والتحديات
03:00 | 2025-11-16
ألفا روميو تونالي الجديدة... السيارة التي فضّلت الأناقة على الثورة
02:47 | 2025-11-15
بين ضجيج البنزين وصمت السيارات الكهربائية… أيهما أفضل في بغداد
02:46 | 2025-11-13
تويوتا هايلكس 2026… هل ما زالت “أسطورة التحمل” قادرة على مواجهة موجة التغيير؟
02:39 | 2025-11-12
السوق العراقي يشتعل: لماذا قفزت أسعار السيارات بهذا الشكل الجنوني؟
03:15 | 2025-11-11
لامبورغيني Manifesto الجديد… بين الإلهام والفوضى التصميمية
03:00 | 2025-11-10
