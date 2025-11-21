الصفحة الرئيسية
غارقة منذ ثلاثة قرون.. علماء يقتربون من اكتشاف كنز سفينة
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
رحلة البنزين إلى الكهرباء في العراق: هل الشحن الكهربائي حلم بعيد أم بداية قريبة؟
عالم السيارات
2025-11-21 | 02:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
166 شوهد
في شوارع
بغداد
المزدحمة بدخان العوادم، يبدأ حلم جديد بالظهور… سيارات بلا صوت، بلا وقود، بلا عادم.
لكنها في
العراق
، ما تزال أشبه بفصلٍ من
رواية
لم تُكتب بعد. فهل يمكن لبلدٍ يعتمد على النفط أن يتحول إلى الكهرباء في عالم النقل؟ أو أن البنية التحتية تجعل الحلم مستحيلاً مؤقتًا؟
بين الطموح والواقع
على الورق، العراق يملك كل المقوّمات ليصبح لاعبًا في ثورة السيارات الكهربائية: إنتاج ضخم من الطاقة، موقع جغرافي مركزي، وسوق شابة متعطشة للتجديد. لكن الواقع أكثر تعقيدًا. فشبكة الكهرباء الوطنية نفسها تعاني من انقطاعات يومية، تصل أحيانًا إلى أكثر من 10 ساعات في بعض المحافظات، مما يجعل فكرة شحن سيارة كهربائية في البيت حلمًا يحتاج مولدًا احتياطيًا!
البنية التحتية الغائبة
حتى الآن، لا يتجاوز عدد محطات الشحن العامة في البلاد أصابع اليد الواحدة، ومعظمها مشاريع تجريبية أنشأتها شركات خاصة في
بغداد
وأربيل. وكشف مصدر في وزارة الكهرباء أن هناك دراسة غير معلنة حول إدخال محطات شحن تجريبية ضمن محطات تعبئة الوقود الحالية، لكن المشروع ما يزال في مرحلة التقييم بسبب كلفة الإنشاء العالية ونقص المعدات المستوردة.
وفي غياب سياسة واضحة، يتردد المستثمرون في دخول هذا المجال. أحد وكلاء السيارات الكهربائية قال لموقعنا إن الطلب موجود من فئة الشباب والمغتربين العائدين، لكن المشكلة أننا لا نستطيع أن نبيع سيارة بلا ضمان لتوافر الشحن… الزبون يسأل أولًا: أين أشحنها؟ بإختصار
سوق ناشئ.. لكنه ذكي.
ورغم ذلك، بدأت بعض المؤشرات الإيجابية بالظهور. سيارات MG وBYD وChangan الكهربائية دخلت السوق العراقي بكميات محدودة هذا العام، وبيعت خلال أسابيع بفضل كلفة التشغيل المنخفضة مقارنة بالبنزين الذي تجاوز سعر الليتر 1000 دينار في بعض المناطق. كما بدأت بعض الورش المحلية بتحويل السيارات الهجينة إلى أنظمة شحن منزلي عبر مولدات صغيرة أو ألواح شمسية.
بين النفط والكهرباء: معادلة المستقبل
لا يرتبط التحول نحو النقل الكهربائي في العراق فقط بالتكنولوجيا، بل بعقيدة اقتصادية كاملة. فالدولة التي تعتمد على النفط كمصدر رئيسي للدخل قد لا تجد حافزًا قويًا لتقليص استهلاكه محليًا، ما لم تحول الفائض إلى طاقة تصديرية جديدة.
لكن في المقابل، يرى خبراء أن مستقبل الكهرباء في النقل قد يبدأ من المدن الجديدة والمشاريع السكنية الحديثة التي يمكن تجهيزها ببنى تحتية ذكية للشحن منذ البداية، بدل محاولة إصلاح الشبكة القديمة.
وهنا لا بد من التأكيد بأن رحلة العراق من البنزين إلى الكهرباء بدأت بالفعل، لكنها تمشي على طريق مليء بالمطبات الإدارية والتقنية. فبين الطموح الحكومي، والطلب الشعبي، والفرص الاستثمارية، يقف سؤال واحد ينتظر إجابة:"هل سنرى أول محطة شحن وطنية قريبًا، أو سنبقى ننتظر الكهرباء.. حتى نشحن الحلم"؟
العراق يعلن تضامنه مع تركيا إثرَ حادثِ سقوطِ طائرةِ الشحن العسكريّةِ
11:29 | 2025-11-12
بين ضجيج البنزين وصمت السيارات الكهربائية… أيهما أفضل في بغداد
02:46 | 2025-11-13
توجيه حكومي بإيقاف استيراد مواد البنزين والگاز والنفط الأبيض (وثيقة)
04:11 | 2025-11-04
أربيل تباشر بتحسين البنزين
01:55 | 2025-09-09
بين الحسد والمرض.. ناشطون يكشفون سبب وفاة نجل "أبو جنة"
محليات
35.66%
09:25 | 2025-11-20
بين الحسد والمرض.. ناشطون يكشفون سبب وفاة نجل "أبو جنة"
09:25 | 2025-11-20
موجات مطرية.. ماذا يخبئ لنا الموسم الشتوي الحالي؟
محليات
27.39%
09:12 | 2025-11-19
موجات مطرية.. ماذا يخبئ لنا الموسم الشتوي الحالي؟
09:12 | 2025-11-19
أول تعليق من عدنان درجال بعد قرعة الملحق العالمي
رياضة
19.87%
08:13 | 2025-11-20
أول تعليق من عدنان درجال بعد قرعة الملحق العالمي
08:13 | 2025-11-20
مدرب منتخبنا الوطني يغادر إلى سويسرا
رياضة
17.08%
12:38 | 2025-11-19
مدرب منتخبنا الوطني يغادر إلى سويسرا
12:38 | 2025-11-19
جيب غراند واغونير 2026 ... عودة العملاق
02:00 | 2025-11-20
أستون مارتن دي بي 12 إس… قوة مذهلة أو محاولة لتمديد مجدٍ قديم؟
03:00 | 2025-11-18
صناعة السيارات العراقية: من الشعارات إلى الواقع بين الأمل والتحديات
03:00 | 2025-11-16
ألفا روميو تونالي الجديدة... السيارة التي فضّلت الأناقة على الثورة
02:47 | 2025-11-15
بين ضجيج البنزين وصمت السيارات الكهربائية… أيهما أفضل في بغداد
02:46 | 2025-11-13
تويوتا هايلكس 2026… هل ما زالت “أسطورة التحمل” قادرة على مواجهة موجة التغيير؟
02:39 | 2025-11-12
