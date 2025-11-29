الهيبة البريطانية تضرب القوة البافارية… من ينتصر؟

في فئة سيارات الـ SUV الفخمة عالية الأداء، تقع سبورت وبي إم دبليو X5 M في قلب صراع بين " البريطانية" و"الجدية الألمانية". كلاهما يقدم مزيجًا من الفخامة والسرعة، لكن الفارق الحقيقي يبدأ حين تضعهما في وجه الواقع: الطرق، الكلفة، وطموحات المشتري.

1- الشخصية والهوية

تتمتع سبورت بهيبةٍ واضحة وصورةٍ بفضل تصميمها الأنيق وحضورها الطاغي على الطريق، إلى جانب مقصورة تمنح شعورًا ملكيًا بالفخامة. إنها السيارة التي تقول "أنا هنا" قبل أن تنطق بكلمة، ما يجعلها الخيار الأمثل لمن يبحث عن التأثير الاجتماعي والراحة المطلقة.

في المقابل، تأتي بي إم دبليو X5 M بشخصية هجومية واضحة، تؤكدها خطوطها الحادة وصوت محركها القوي المفعم بالطابع الرياضي. إنها تعرف تمامًا ما يريده السائق: اتصال مباشر بالطريق وتجربة قيادة صافية بلا مجاملات. ليست سيارة للحضور الاجتماعي… بل للعب الجاد على حبال الهندسة الدقيقة.





2- الأداء والقيادة

توفر رينج سبورت توازناً بين القوة والراحة، لكنها تميل إلى كبح الجانب العدواني للأداء لصالح نعومة الركوب، ما قد يخيّب آمال من يبحث عن تجربة "قوة حسّية" خالصة دون تدخل إلكتروني. نظام التعليق الهوائي وإعدادات القيادة على التضاريس يمنحانها تفوقًا واضحًا في الطرق الوعرة، وهي ميزة لا تُضاهى في فئة الـM.

أما X5 M، فهي تطحن المنعطفات بثبات ألماني مبهر؛ استجابة دواسة سريعة، تبديل سرعات حاد، وثبات ميكانيكي يجعلها أقرب إلى سيارة رياضية مرتفعة عنها إلى SUV فاخرة. ومع ذلك، فإن صرامتها المفرطة تُجبر السائق على بعض التنازلات في الراحة اليومية.





3- الفخامة والتقنيات

تتفوق رينج روفر سبورت في الإحساس بالفخامة عبر مواد عالية الجودة وخيارات تخصيص راقية، لكنها أحيانًا تُغطي عيوب القيادة الفعلية خلف طبقات من الشاشات والأنظمة الرقمية المتقدمة.

من جهتها، تقدم بي إم دبليو X5 M مقصورة عملية متمحورة حول السائق، مع تكنولوجيا تحكم دقيقة واستجابة آنية، غير أنها تفتقر أحيانًا إلى بعض اللمسات التي تمنح انطباع الفخامة العضوية التي تميز المنافس البريطاني.





4- التكلفة والملكية

تُعرف رينج روفر سبورت بتكاليف التشغيل المرتفعة، خصوصًا فيما يتعلق بالصيانة وقطع الغيار وأنظمة التعليق الهوائي المكلفة.

أما X5 M، فهي أقل عبئًا من حيث الصيانة الدورية، لكنها تعاني من استهلاك وقود مرتفع واحتمالية أعطال ناتجة عن الضغط العالي على أنظمة الأداء المتقدمة.





5- القوة والعزم

في مقارنة الأداء بين أيقونتين في فئة الـ SUVالفخمة، لا يكفي الانطباع العام، نحتاج للأرقام التي تقرر المعركة.

في مقارنة الأداء بين أيقونتين في فئة الـ SUVالفخمة، لا يكفي الانطباع العام، نحتاج للأرقام التي تقرر المعركة.

زودت رينج روفر سبورت SV النسخة الأعلى أداءً بمحرك V8 ثنائي التوربو 4.4 لتر، ينتج حتى 635 حصاناً اضافة الى عزم يصل إلى 750-800 نيوتن متر في ظروف الإطلاق الديناميكي، وتسارع من 0 إلى 100 كلم/س في حوالي 3.8–3.9 ثانية اعتمادًا على الخيارات مثل عجلات الكربون والفرامل السيراميكية. بدورها تعتمد بي إم دبليو X5 M Competition على محرك M ثنائي التوربو V8 بسعة 4.4 لتر مع منظومة mild-hybrid لتولد نحو 625 حصاناً اضافة الى عزم يبلغ 750 نيوتن متر، والذي يقدم تسارعاً من 0-100 كلم/س في نحو 3.8–3.9 ثانية لطراز Competition. ما يميز X5 M هو حس القيادة الحاد واستجابة المحرك الفطنة مهما ارتفعت السرعة، ما يجعلها أقرب لروح السيارات الرياضية.