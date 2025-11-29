الهيبة البريطانية تضرب القوة البافارية… من ينتصر؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
52 دقيقة
من
09:30 AM
الى
10:15 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
رجل يضرم النار في كنيس بمدينة أوكرانية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-548376-638999217213188486.jpg
الهيبة البريطانية تضرب القوة البافارية… من ينتصر؟
عالم السيارات
2025-11-29 | 03:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
233 شوهد
في فئة سيارات الـ SUV الفخمة عالية الأداء، تقع
رينج روفر
سبورت وبي إم دبليو X5 M في قلب صراع بين "
الهيبة
البريطانية" و"الجدية الألمانية". كلاهما يقدم مزيجًا من الفخامة والسرعة، لكن الفارق الحقيقي يبدأ حين تضعهما في وجه الواقع: الطرق، الكلفة، وطموحات المشتري.
1- الشخصية والهوية
تتمتع
رينج روفر
سبورت بهيبةٍ واضحة وصورةٍ
متماسكة
بفضل تصميمها الأنيق وحضورها الطاغي على الطريق، إلى جانب مقصورة تمنح شعورًا ملكيًا بالفخامة. إنها السيارة التي تقول "أنا هنا" قبل أن تنطق بكلمة، ما يجعلها الخيار الأمثل لمن يبحث عن التأثير الاجتماعي والراحة المطلقة.
في المقابل، تأتي بي إم دبليو X5 M بشخصية هجومية واضحة، تؤكدها خطوطها الحادة وصوت محركها القوي المفعم بالطابع الرياضي. إنها تعرف تمامًا ما يريده السائق: اتصال مباشر بالطريق وتجربة قيادة صافية بلا مجاملات. ليست سيارة للحضور الاجتماعي… بل للعب الجاد على حبال الهندسة الدقيقة.
2- الأداء والقيادة
توفر رينج
روفر
سبورت توازناً بين القوة والراحة، لكنها تميل إلى كبح الجانب العدواني للأداء لصالح نعومة الركوب، ما قد يخيّب آمال من يبحث عن تجربة "قوة حسّية" خالصة دون تدخل إلكتروني. نظام التعليق الهوائي وإعدادات القيادة على التضاريس يمنحانها تفوقًا واضحًا في الطرق الوعرة، وهي ميزة لا تُضاهى في فئة الـM.
أما X5 M، فهي تطحن المنعطفات بثبات ألماني مبهر؛ استجابة دواسة سريعة، تبديل سرعات حاد، وثبات ميكانيكي يجعلها أقرب إلى سيارة رياضية مرتفعة عنها إلى SUV فاخرة. ومع ذلك، فإن صرامتها المفرطة تُجبر السائق على بعض التنازلات في الراحة اليومية.
3- الفخامة والتقنيات
تتفوق رينج روفر سبورت في الإحساس بالفخامة عبر مواد عالية الجودة وخيارات تخصيص راقية، لكنها أحيانًا تُغطي عيوب القيادة الفعلية خلف طبقات من الشاشات والأنظمة الرقمية المتقدمة.
من جهتها، تقدم بي إم دبليو X5 M مقصورة عملية متمحورة حول السائق، مع تكنولوجيا تحكم دقيقة واستجابة آنية، غير أنها تفتقر أحيانًا إلى بعض اللمسات التي تمنح انطباع الفخامة العضوية التي تميز المنافس البريطاني.
4- التكلفة والملكية
تُعرف رينج روفر سبورت بتكاليف التشغيل المرتفعة، خصوصًا فيما يتعلق بالصيانة وقطع الغيار وأنظمة التعليق الهوائي المكلفة.
أما X5 M، فهي أقل عبئًا من حيث الصيانة الدورية، لكنها تعاني من استهلاك وقود مرتفع واحتمالية أعطال ناتجة عن الضغط العالي على أنظمة الأداء المتقدمة.
5- القوة والعزم
في مقارنة الأداء بين أيقونتين في فئة الـ SUVالفخمة، لا يكفي الانطباع العام، نحتاج للأرقام التي تقرر المعركة.
زودت رينج روفر سبورت SV النسخة الأعلى أداءً بمحرك V8 ثنائي التوربو 4.4 لتر، ينتج حتى 635 حصاناً اضافة الى عزم يصل إلى 750-800 نيوتن متر في ظروف الإطلاق الديناميكي، وتسارع من 0 إلى 100 كلم/س في حوالي 3.8–3.9 ثانية اعتمادًا على الخيارات مثل عجلات الكربون والفرامل السيراميكية. بدورها تعتمد بي إم دبليو X5 M Competition على محرك M ثنائي التوربو V8 بسعة 4.4 لتر مع منظومة mild-hybrid لتولد نحو 625 حصاناً اضافة الى عزم يبلغ 750 نيوتن متر، والذي يقدم تسارعاً من 0-100 كلم/س في نحو 3.8–3.9 ثانية لطراز Competition. ما يميز X5 M هو حس القيادة الحاد واستجابة المحرك الفطنة مهما ارتفعت السرعة، ما يجعلها أقرب لروح السيارات الرياضية.
في النهاية، عليك اختيار رينج روفر سبورت إذا كانت أولوياتك الحضور الراقي، الراحة المطلقة، والقدرة الفائقة على الطرق الوعرة مع لمسات الفخامة البريطانية الكلاسيكية. أما إذا كنت تبحث عن أداء حاد، تفاعل حقيقي بين السائق والآلة، وتجربة قيادة رياضية تضع الإثارة فوق الرفاهية اختر بي إم دبليو X5 M.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
هزة بقوة 3.2 تضرب نينوى
09:10 | 2025-11-15
بقوة 5.36 درجات.. هزة أرضية تضرب لبنان
04:54 | 2025-11-12
قرار من اللجنة الأولمبية بشان نادي القوة الجوية
08:51 | 2025-10-20
بقوة 4.1.. زلزال يضرب مدينة خراسان الإيرانية
16:05 | 2025-11-21
رينج روفر
السومرية
السيارات
متماسكة
الهيبة
الرياض
هندسة
الجدي
نيكي
ميكا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
سافايا: تلقيت أوامر من ترامب بشأن العراق
دوليات
69.02%
02:37 | 2025-11-28
سافايا: تلقيت أوامر من ترامب بشأن العراق
02:37 | 2025-11-28
مليون موظف ومتقاعد بلا رواتب!.. خبير اقتصادي يُوجه انتقاداً لاذعاً
محليات
12.04%
03:38 | 2025-11-28
مليون موظف ومتقاعد بلا رواتب!.. خبير اقتصادي يُوجه انتقاداً لاذعاً
03:38 | 2025-11-28
تستمر حتى الثلاثاء.. أمطار بدءا من الغد والحرارة تصل الى 6 مئوية
محليات
9.71%
00:54 | 2025-11-29
تستمر حتى الثلاثاء.. أمطار بدءا من الغد والحرارة تصل الى 6 مئوية
00:54 | 2025-11-29
"تريلة" تصطدم بأسفل جسر الجادرية.. الحمولة وقعت ومدني مصاب وانابيب المياه تكسرت
محليات
9.23%
07:45 | 2025-11-28
"تريلة" تصطدم بأسفل جسر الجادرية.. الحمولة وقعت ومدني مصاب وانابيب المياه تكسرت
07:45 | 2025-11-28
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
متلازمة القلب المكسور - م٤ Biotic - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:30 | 2025-11-28
Biotic
متلازمة القلب المكسور - م٤ Biotic - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:30 | 2025-11-28
حصاد السومرية
المالكي يستنهض الحلف الشيعي الكردي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٤ | الموسم 2
13:15 | 2025-11-28
حصاد السومرية
المالكي يستنهض الحلف الشيعي الكردي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٤ | الموسم 2
13:15 | 2025-11-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-28
الهوا الك
أم لأيتام تبحث عن مأوى - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-28
الهوا الك
أم لأيتام تبحث عن مأوى - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-28
علناً
جدلية ولاية السوداني الثانية - علناً م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-27
علناً
جدلية ولاية السوداني الثانية - علناً م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-27
هنادي وليان
بشرتك بعد انقطاع الطمث… ماذا يحدث؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٢ | 2025
14:30 | 2025-11-27
هنادي وليان
بشرتك بعد انقطاع الطمث… ماذا يحدث؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٢ | 2025
14:30 | 2025-11-27
Celebrity
الفنانه العراقية نوڤا عماد - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-27
Celebrity
الفنانه العراقية نوڤا عماد - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-27
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ تشرين الثاني الى ٥ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-27
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ تشرين الثاني الى ٥ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-27
Live Talk
العلاقات خارج الزواج - Live Talk - الحلقة ١٦٩ | 2025
10:30 | 2025-11-27
Live Talk
العلاقات خارج الزواج - Live Talk - الحلقة ١٦٩ | 2025
10:30 | 2025-11-27
الأكثر مشاهدة
Biotic
متلازمة القلب المكسور - م٤ Biotic - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:30 | 2025-11-28
Biotic
متلازمة القلب المكسور - م٤ Biotic - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:30 | 2025-11-28
حصاد السومرية
المالكي يستنهض الحلف الشيعي الكردي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٤ | الموسم 2
13:15 | 2025-11-28
حصاد السومرية
المالكي يستنهض الحلف الشيعي الكردي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٤ | الموسم 2
13:15 | 2025-11-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-28
الهوا الك
أم لأيتام تبحث عن مأوى - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-28
الهوا الك
أم لأيتام تبحث عن مأوى - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-28
علناً
جدلية ولاية السوداني الثانية - علناً م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-27
علناً
جدلية ولاية السوداني الثانية - علناً م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-27
هنادي وليان
بشرتك بعد انقطاع الطمث… ماذا يحدث؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٢ | 2025
14:30 | 2025-11-27
هنادي وليان
بشرتك بعد انقطاع الطمث… ماذا يحدث؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٢ | 2025
14:30 | 2025-11-27
Celebrity
الفنانه العراقية نوڤا عماد - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-27
Celebrity
الفنانه العراقية نوڤا عماد - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-27
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ تشرين الثاني الى ٥ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-27
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ تشرين الثاني الى ٥ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-27
Live Talk
العلاقات خارج الزواج - Live Talk - الحلقة ١٦٩ | 2025
10:30 | 2025-11-27
Live Talk
العلاقات خارج الزواج - Live Talk - الحلقة ١٦٩ | 2025
10:30 | 2025-11-27
اخترنا لك
تحية حديثة لأسطورةF40.. ودرس جديد في فن التفرد الإيطالي
05:36 | 2025-11-28
بورشه ماكان GTS الكهربائية الجديدة… سرعة كهربائية بقلبٍ ميكانيكي قديم!
03:00 | 2025-11-27
دعوى جديدة على تسلا.. عيب خطير في الأبواب
11:48 | 2025-11-26
من الصفر إلى المجد: سيارات وُلدت من الفشل وأصبحت أساطير
05:20 | 2025-11-25
"هونغ شي" في بغداد
03:00 | 2025-11-24
تركز على 3 شروط.. ضوابط جديدة لاستيراد السيارات بانتظار مصادقة مجلس الوزراء
01:26 | 2025-11-24
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.