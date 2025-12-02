الصفحة الرئيسية
صراع السوبركارز: فيراري 296 GTB ومكلارين أرتورا من الأفضل فعلاً؟
عالم السيارات
2025-12-02 | 05:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
96 شوهد
في ساحة السوبركار، لا تُحسم المعركة بالأرقام فقط، بل بالصوت، الإحساس، والحديث عن الروح. هنا يلتقي الابتكار الإيطالي مع الانضباط البريطاني. فيراري 296 GTB تقدم عرضًا هجينيًا قاسيًا، بينما تراهن مكلارين Artura على خفة الوزن والذكاء التقني. من يفوز في هذه الموقعة؟ سنقرأ التفاصيل ونكتشف الحماسة والحقيقة.
قوة الأحصنة لفيراري
تعتمد فيراري 296 GTB على محرك V6 توربو مع دعم كهربائي، يولد قدرة إجمالية تبلغ نحو 819 حصاناً اضافة الى تسارع 0–100 كلم/س في حوالي 2.9 ثانية مع سرعة قصوى تتجاوز 330 كلم/س.
من جهتها، تعتمد مكلارين Artura على محرك V6 توربو هجين مع محرّك كهربائي يولد ما يعادل حوالي 700 حصان، يحقق تسارع من 0–100 كلم/س في 3.0 ثواني تقريبًا، مع تركيز واضح على خفة الهيكل ووزنٍ أدنى.
من يقدم متعة أقرب للحقيقة؟
مع فيراري 296 GTB يصنع الصوت والنبرة الدرامية الفارق. كما يعطي النظام الهجين دفعات قوية فورية لكن الطابع العام يميل إلى العروض المسرحية من خلال تسارع فظيع، تماسك عالي، لكنه يأتي مع نظام إلكتروني معقد يخفف من الشعور الخام لقيادة تقليدية. بعبارة أخرى: قوة هائلة لكنها مُدارة إلكترونيًا.
بدورها تقدم مكلارين Artura تجربة قيادة أقرب إلى الدراجة النارية عالية الأداء عبر توجيه دقيق، وزن منخفض، واتصال حاد بالطريق. كل ذلك يضاف الى متعة سريعة ومتواصلة، وبراعة هندسية واضحة في التوزيع والتعليق، ما يجعلها أكثر انسجامًا مع السائق الذي يريد الإجابة الفورية لكل حركة توجيه.
أقصى درجات الحماس والأدرينالين... ولكن
مع فيراري 296 GTB الهجين نجد ثورة تقنيّة، لكننا نفقد "البراءة الصوتية" لمحركات فيراري التقليدية، اضافة إلى تكلفة صيانة مرتفعة وتعقيد نظام الدفع الهجين الذي قد يكون عبئًا على المدى الطويل.
أما مكلارين Artura، وعلى الرغم من براعتها، فهي أقل "دراماتيكية" من فيراري، مع صوت عادم أقل حضورًا، كما نجد أن الراحة اليومية متواضعة مقارنةً بمنافسيها الأغلى، ونطاق العمل الكهربائي محدود عمليًا.
لمن برأيكم الأفضلية؟
إن أردت دراما وأرقامًا خامة وليست لديك مشكلة مع التعقيد والتكاليف، ففيراري 296 GTB تمنحك منظورًا جديدًا للسرعة الهجينة عبر أداء متفجر وتجربة ايطالية خالصة.
أما إذا أردت تفاعل حقيقي ما بين السائق والآلة، مع خفة وزن واستجابة ميكانيكية نقية ولمسة من التقنية العملية، فمكلارين Artura هي الخيار الأذكى والأكثر توازنًا للاستخدام اليومي المثير.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
