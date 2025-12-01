الصفحة الرئيسية
الكشف عن نسبة الأمية في العراق
المزيد
2025 Alsumaria.tv.
غراند شيروكي L لعام 2026: حين تقول جيب كلمتها
عالم السيارات
2025-12-01 | 05:55
غراند شيروكي L لعام 2026: حين تقول جيب كلمتها
عالم السيارات
2025-12-01 | 05:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
510 شوهد
في عالمٍ لطالما ملكه محرك V8 الضخم وزئير العادم، حطت سيارة تعلن نهاية عصر الافتراضات وهي تحمل اسم جيب غراند شيروكي L الجديدة لعام 2026. ليس فقط لأنها جيل جديد، بل لأنها تأتي بحزمة مفاجآت تقنية، هندسية وتصميمية، تجعل من عائلة غراند شروكي ليس مجرد سيارة عائلية فاخرة، بل تجربة ما فوق المألوف. ومع ذلك… كل مفاجأة تحمل العديد من الايجابيات والسلبيات.
مواصفات غير مألوفة
تحمل جيب غراند شيروكي L الجديدة لعام 2026 بيت طياتها العديد من المواصفات التي لم نعتد عليها سابقاً مع هذه المركبة ابرزها:
- محرك جديد Hurricane بسعة 2.0 لتر توربو، رباعي الأسطوانات بقوة 324 حصانًا وعزم 450 نيوتن-متر. هذه الأرقام تسجل أعلى قدرة حصان في اللتر في فئتها.
- محرك يعتمد تكنولوجيا Turbulent Jet Ignition (TJI) لأول مرة، وهي تكنولوجيا تعتمد على إشعال كمية صغيرة من الوقود داخل
غرفة
ما قبل الاحتراق، لتوليد نفاثات نارية قوية تنتشر داخل الأسطوانة الرئيسية، ما يؤدي إلى احتراق أسرع وأكثر كفاءة. هذه التكنولوجيا تحسن الأداء وتقلل الانبعاثات، وتمنح محرك جيب غراند شيروكي L قوة نظيفة واقتصادية.
- تحديثات التصميم الداخلية والخارجية التي تتضمن شاشة معلومات كبيرة 12.3 إنش، نظام صوتي فاخر McIntosh مع 19 سماعة، وألوان خارجية جديدة مثل Steel Blue وCopper Shino.
- تحسين مساحة الحمولة والراحة للعائلات الكبرى مع الحفاظ على هوية جيب المعهودة والتي إلتصقت بروح المغامرة ومتعة القيادة.
حيث تبدأ الحقيقة فعلًا
في عالمٍ تتسارع فيه التكنولوجيا وتتحول فيه السيارات إلى أجهزة ذكية على عجلات، تبقى الأسئلة الصعبة هي التي تصنع الحقيقة.
محرك صغير.. بطموح كبير
أثار اعتماد محرك 2.0 لتر توربو جدلاً واسعاً بين عشاق العلامة، إذ اعتادوا على محركات الـV6 وV8 التي منحت السيارة شخصيتها المهيبة وصوتها العميق. بعض التقارير ترى أن هذا التحول قد أفقد السيارة شيئاً من "روحها الأميركية الأصلية" رغم المكاسب التقنية.
بين الفخامة والمغامرة.. هوية على المحك
تحاول هذه المركبة أن توازن بين فخامة تناسب العائلة وقدرات تجعلها رمزاً للمغامرة. لكنها مع هذا الاتجاه الجديد، تُطرح تساؤلات منطقية: هل ما زال اسم "جيب" يعني "قوة لا تُقهر في التضاريس"؟ أو أننا أمام فخامة أنيقة بهيكل مغامر فقط؟ البعض يرى أن التصميم الداخلي الراقي، رغم تميزه، قد قلل من إحساس المغامرة بعيداً عن الطرق المعبدة الذي لطالما ميّز سيارات جيب.
تكنولوجيا مبهرة.. وتكلفة مجهولة
التحديثات التقنية الجديدة من الشاشات العملاقة إلى أنظمة القيادة شبه الذاتية، جعلت من غراند شيروكي L سيارة ذكية بحق. لكن هذه القفزة الرقمية تثير سؤالاً مهماً: ما كلفة هذه الفخامة الذكية على المدى الطويل؟ فحتى الآن، لم تتضح تكلفة صيانة
الأنظمة الإلكترونية
المعقدة التي باتت تتحكم بمعظم تفاصيل القيادة.
باختصار، تعد هذه المركبة مغامرة جريئة نحو المستقبل… لكنها في الوقت نفسه، اختبار حقيقي لمعادلة جيب الكلاسيكية بين الأداء، الأصالة، والتكنولوجيا.
في النهاية، إذا كنت تبحث عن سيارة SUV فاخرة، تجمع الصورة العائلية الهادئة مع لمسة أداء حديثة وتقنيات متقدمة، فجيب غراند شيروكي L تقدم ذلك بلا شك.
لكن إذا كنت من عشاق
jeep
الحقيقيين الذين يرون فيها شغف الطرق الوعرة، محرك V8 وصوت عادم لا يُنسى… فقد تشعر بأن واحدًا من رموز Jeep تغير أكثر مما تتوقع.
إنها بداية جيل جديد… لكن ليس كل بداية تعني انتهاء
الأسطورة
.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
