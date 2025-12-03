الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-548894-639003464271644083.jpg
دونغفنغ 007… سيارة تُعيد تعريف الذكاء على الطرق، لكنها لا تخلو من التناقضات!
عالم السيارات
2025-12-03 | 04:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
163 شوهد
تخيّل أنك تقود سيارة كهربائية من دون ان تفكر او يكون لديك هاجس شحنها خصوصاً اذا قررت أن تذهب في رحلة طويلة. هذه هي الرؤية التي تطرحها دونغفنغ 007 الجديدة.
السيارة التي تبدو وكأنها قادمة من المستقبل، لكنها ما زالت تبحث عن هويتها بين فئة السيارات الكهربائية والهجينة.
القلب: تقنية REEV بين الذكاء والتساؤل
تعتمد 007 على نظام Range-Extended Electric Vehicle (REEV) وهو نظام كهربائي بالكامل، لكن مع محرك بنزين صغير سعة 1.5 لتر يعمل كمولّد للطاقة فقط، دون أي اتصال ميكانيكي بالعجلات. بمعنى آخر، المحرك لا يقود السيارة، بل يشحنها فقط.
تنتج المنظومة قوة 218 حصانًا وعزم دوران 310 نيوتن متر، مع مدى إجمالي مذهل يبلغ 800 كلم، وتسارع من صفر إلى 100 كلم/س في 7.3 ثواني.
ورغم أن هذه الأرقام تبدو مثيرة للإعجاب، إلا أن البعض يرى أن فكرة وجود محرك بنزين في سيارة كهربائية تضعف من نقاء التجربة الكهربائية، وتجعل السيارة تبدو وكأنها ما زالت تخاف من المستقبل الكامل للبطاريات.
تصميم جريء ومقصورة ضائعة بين الفخامة والتقليد
من الوهلة الأولى، تخطف 007 الأنظار بتصميمها الجريء والواجهة الأمامية التي توحي بالقوة والحداثة. لكن خلف هذا المظهر الجذاب، تخفي السيارة فلسفة تقنية معقدة قد تثير إعجاب البعض، وتُربك البعض الآخر.
من الداخل، تبدو دونغفنغ 007 كصالة عرض للتقنيات: شاشة وسطية ضخمة 15.6 بوصة، عدادات رقمية 8.8 بوصة، ونظام صوتي WANOS من 20 سماعة يمنح تجربة سينمائية حقيقية.
لكن رغم هذا البذخ التكنولوجي، تفتقر بعض المواد الداخلية للإحساس الفاخر الذي تتحدث عنه الشركة، إذ ما زال البلاستيك يطغى في بعض المناطق الحساسة من المقصورة.
القيادة والسلامة: تطور فعلي أو تسويق ذكي؟
تتضمن 007 حزمة قيادة شبه ذاتية، مع نظام تثبيت سرعة متكيف وتغيير مسار أوتوماتيكي. هذه التقنيات واعدة، لكنها تعتمد بشكل كبير على دقة الخرائط والمستشعرات، ما قد يحد من فعاليتها في بعض طرق الشرق الأوسط غير المهيأة تمامًا لهذه الأنظمة.
دونغفنغ 007 ليست مجرد سيارة جديدة، إنها تجربة فلسفية تبحث عن هوية تجمع بين الكهرباء والواقعية. قوية… ذكية… لكن تحتاج إلى إثبات استدامتها على المدى الطويل، خصوصاً في بيئتنا الحارة حيث لا يكفي الذكاء الرقمي بدون صلابة ميكانيكية حقيقية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
