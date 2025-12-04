نيسان نافارا 2026… القوة تتحدث، لكن هل تقنع؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
06:45 AM
الى
07:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
فرنسا: نواجه تهديدا مع اقتراب موسم الأعياد
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-548993-639004284369928545.jpg
نيسان نافارا 2026… القوة تتحدث، لكن هل تقنع؟
عالم السيارات
2025-12-04 | 01:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
229 شوهد
بعد انتظار طويل، كشفت نيسان أخيراً عن الجيل الجديد كلياً من نافارا 2026، البيك أب الذي طالما اعتُبر رمزاً للصلابة والاعتمادية. لكن السؤال الأهم: هل ما زالت نافارا تحمل روح المغامرة اليابانية التي أحبها عشاقها، أم أن الحداثة جردتها من هويتها؟
تصميم أكثر جرأة… ولكن أقل تفرّداً
من الوهلة الأولى، تبدو نافارا الجديدة أكثر عدوانية بتصميمها المحدث الذي يجمع بين القوة والأناقة. كما يمنحها الشبك الأمامي الضخم والإضاءة الـLED الجديدة حضوراً مهيباً على الطريق. ومع ذلك، يلاحظ المتابعون تشابهاً كبيراً مع طرازات منافسة مثل فورد رينجر وتويوتا هايلكس، مما يطرح تساؤلاً عن مدى تفرد هوية نافارا الجديدة.
أما المقصورة، فهي قفزة نوعية من حيث المواد والعزل الصوتي والراحة، حيث استخدمت نيسان خامات ناعمة ومقاعد محسّنة لتعزيز راحة الركاب اثناء الرحلات الطويلة. لكن في المقابل، ما زالت المساحة الخلفية محدودة مقارنة ببعض المنافسين، خصوصاً عند استخدام البيك أب كسيارة عائلية متعددة المهام.
أداء أقوى... ولكن بطابع محافظ
تأتي نافارا 2026 بمحرك
ديزل
توربو سعة 2.5 لتر يولّد قوة تقارب 210 أحصنة وعزم دوران يبلغ حوالي 500 نيوتن متر، متصلاً بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات. ورغم أن هذا يمثل تحسناً عن الجيل السابق، فإن الأداء ما زال دون المتوقع إذا ما قورن بمنافسين يقدمون محركات V6 أو توربو مزدوج أكثر جرأة. تجدر الاشارة هنا ايضاً الى أن نافارا ستتوفر بمحرك بنزين في بعض الأسواق اضافة الى محركات هجينة او كهربائية في بعض الأسواق.
نظام الدفع
الرباعي
الجديد أكثر ذكاءً، مع أنماط قيادة متعددة تشمل "الطرق الوعرة" و"الاقتصادية"، لكن تجارب أولية من عدد من الخبراء أشارت إلى أن استجابة العزم ما زالت بطيئة في المنعطفات الحادة أو عند السحب الثقيل.
التكنولوجيا والسلامة: نيسان تواكب لا تبتكر
زُوّدت نافارا بنظام "ProPILOT" للمساعدة في القيادة، وكاميرات 360 درجة، ومجموعة أنظمة أمان نشطة مثل الكبح التلقائي والتحذير من التصادم. ومع ذلك، هذه التقنيات ليست جديدة في فئتها؛ بل موجودة منذ سنوات لدى منافسين مثل فورد وميتسوبيشي. أي أن نيسان اختارت اللحاق بالركب بدلاً من قيادته، كما أنها لم تقدم الجديد الثوري مع هذه المركبة التي باتت تشكل فئتها منافسة حامية جداً.
في النهاية، أشير الى أن
نيسان نافارا
2026 تقدم مزيجاً محسّناً من القوة، الراحة، والتكنولوجيا… لكنها تفتقد الابتكار الحقيقي الذي يميز الجيل الجديد عادة. إنها سيارة ناضجة ومتماسكة، لكنها لا تحدث ثورة في فئتها كما فعلت نافارا القديمة يوماً ما.
لمن يبحث عن بيك أب متوازن بين العمل والراحة، فهي خيار منطقي. أما من يريد تجربة أداء استثنائية أو شخصية مميزة، فربما سيجد نفسه يبحث أبعد من نافارا.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
نيسان Z Heritage Edition 2026 : رسالة حب إلى التسعينات
01:46 | 2025-10-14
فولفو XC70… كهرباء تكاد تُقنعك، لكن هل تكفي لإسكات المشككين؟
01:01 | 2025-09-13
جدل غير مسبوق: هل تُلغى مشاركة رونالدو في أولى مباريات كأس العالم 2026؟
04:34 | 2025-11-28
مدرب مان يونايتد يرفض تغيير أسلوب اللعب: حتى البابا لن يقنعني
07:30 | 2025-09-20
نيسان
نافارا
السومرية
نيسان نافارا
ساحة الخلف
اليابان
كاميرات
الرباعي
متماسكة
تويوتا
ﻹعادة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مناطق عراقية ستشم "رائحة الامطار" اليوم.. لكن: الغرق الفعلي قادم بعد 72 ساعة
أخبار الطقس
42.36%
00:58 | 2025-12-03
مناطق عراقية ستشم "رائحة الامطار" اليوم.. لكن: الغرق الفعلي قادم بعد 72 ساعة
00:58 | 2025-12-03
تحديثات جوية.. استعدوا لامطار مصحوبة ببرق ورعد مع سيول في هذه المناطق
محليات
21.21%
08:59 | 2025-12-03
تحديثات جوية.. استعدوا لامطار مصحوبة ببرق ورعد مع سيول في هذه المناطق
08:59 | 2025-12-03
بعد الطفرة الصباحية.. تراجع أسعار الدولار في العراق
اقتصاد
21%
08:34 | 2025-12-02
بعد الطفرة الصباحية.. تراجع أسعار الدولار في العراق
08:34 | 2025-12-02
المالية تعلن رفع رواتب المتقاعدين لشهر كانون الأول
اقتصاد
15.42%
03:37 | 2025-12-03
المالية تعلن رفع رواتب المتقاعدين لشهر كانون الأول
03:37 | 2025-12-03
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
قضاء الزبير منطقة السكك - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-04
ناس وناس
قضاء الزبير منطقة السكك - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-04
مايك السومرية
ناريمان الصالحي، فنانة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٥ | season 1
15:00 | 2025-12-03
مايك السومرية
ناريمان الصالحي، فنانة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٥ | season 1
15:00 | 2025-12-03
من الأخير
نوبل تبدّد سلام الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٩٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-03
من الأخير
نوبل تبدّد سلام الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٩٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-03
Live Talk
تأثير رياضة السكيت على المجتمعات الشبابية - Live Talk - الحلقة ١٧٣ | 2025
10:30 | 2025-12-03
Live Talk
تأثير رياضة السكيت على المجتمعات الشبابية - Live Talk - الحلقة ١٧٣ | 2025
10:30 | 2025-12-03
52 دقيقة
الغرامات المرورية... بين تطبيق قانون السير والانفلات من العقاب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٩ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-02
52 دقيقة
الغرامات المرورية... بين تطبيق قانون السير والانفلات من العقاب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٩ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-02
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 1-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-01
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 1-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-01
صباحكم أحلى مع سلمى
اعتماد الأبناء والاستقلال بحياتهم 1-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-01
صباحكم أحلى مع سلمى
اعتماد الأبناء والاستقلال بحياتهم 1-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-01
طل الصباح
أبراج - يمين يسار 1-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-01
طل الصباح
أبراج - يمين يسار 1-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-01
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
قضاء الزبير منطقة السكك - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-04
ناس وناس
قضاء الزبير منطقة السكك - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-04
مايك السومرية
ناريمان الصالحي، فنانة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٥ | season 1
15:00 | 2025-12-03
مايك السومرية
ناريمان الصالحي، فنانة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٥ | season 1
15:00 | 2025-12-03
من الأخير
نوبل تبدّد سلام الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٩٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-03
من الأخير
نوبل تبدّد سلام الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٩٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-03
Live Talk
تأثير رياضة السكيت على المجتمعات الشبابية - Live Talk - الحلقة ١٧٣ | 2025
10:30 | 2025-12-03
Live Talk
تأثير رياضة السكيت على المجتمعات الشبابية - Live Talk - الحلقة ١٧٣ | 2025
10:30 | 2025-12-03
52 دقيقة
الغرامات المرورية... بين تطبيق قانون السير والانفلات من العقاب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٩ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-02
52 دقيقة
الغرامات المرورية... بين تطبيق قانون السير والانفلات من العقاب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٩ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-02
لقطات
ثلاثة شروط وضعتها أمريكا لتشكيل الحكومة | من الأخير
17:00 | 2025-12-01
لقطات
ثلاثة شروط وضعتها أمريكا لتشكيل الحكومة | من الأخير
17:00 | 2025-12-01
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 1-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-01
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 1-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-01
صباحكم أحلى مع سلمى
اعتماد الأبناء والاستقلال بحياتهم 1-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-01
صباحكم أحلى مع سلمى
اعتماد الأبناء والاستقلال بحياتهم 1-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-01
اخترنا لك
دونغفنغ 007… سيارة تُعيد تعريف الذكاء على الطرق، لكنها لا تخلو من التناقضات!
04:21 | 2025-12-03
صراع السوبركارز: فيراري 296 GTB ومكلارين أرتورا من الأفضل فعلاً؟
05:45 | 2025-12-02
غراند شيروكي L لعام 2026: حين تقول جيب كلمتها
05:55 | 2025-12-01
الهيبة البريطانية تضرب القوة البافارية… من ينتصر؟
03:00 | 2025-11-29
تحية حديثة لأسطورةF40.. ودرس جديد في فن التفرد الإيطالي
05:36 | 2025-11-28
بورشه ماكان GTS الكهربائية الجديدة… سرعة كهربائية بقلبٍ ميكانيكي قديم!
03:00 | 2025-11-27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.