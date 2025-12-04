نيسان نافارا 2026… القوة تتحدث، لكن هل تقنع؟

من الوهلة الأولى، تبدو نافارا الجديدة أكثر عدوانية بتصميمها المحدث الذي يجمع بين القوة والأناقة. كما يمنحها الشبك الأمامي الضخم والإضاءة الـLED الجديدة حضوراً مهيباً على الطريق. ومع ذلك، يلاحظ المتابعون تشابهاً كبيراً مع طرازات منافسة مثل فورد رينجر وتويوتا هايلكس، مما يطرح تساؤلاً عن مدى تفرد هوية نافارا الجديدة.أما المقصورة، فهي قفزة نوعية من حيث المواد والعزل الصوتي والراحة، حيث استخدمت نيسان خامات ناعمة ومقاعد محسّنة لتعزيز راحة الركاب اثناء الرحلات الطويلة. لكن في المقابل، ما زالت المساحة الخلفية محدودة مقارنة ببعض المنافسين، خصوصاً عند استخدام البيك أب كسيارة عائلية متعددة المهام.تأتي نافارا 2026 بمحرك توربو سعة 2.5 لتر يولّد قوة تقارب 210 أحصنة وعزم دوران يبلغ حوالي 500 نيوتن متر، متصلاً بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات. ورغم أن هذا يمثل تحسناً عن الجيل السابق، فإن الأداء ما زال دون المتوقع إذا ما قورن بمنافسين يقدمون محركات V6 أو توربو مزدوج أكثر جرأة. تجدر الاشارة هنا ايضاً الى أن نافارا ستتوفر بمحرك بنزين في بعض الأسواق اضافة الى محركات هجينة او كهربائية في بعض الأسواق.نظام الدفع الجديد أكثر ذكاءً، مع أنماط قيادة متعددة تشمل "الطرق الوعرة" و"الاقتصادية"، لكن تجارب أولية من عدد من الخبراء أشارت إلى أن استجابة العزم ما زالت بطيئة في المنعطفات الحادة أو عند السحب الثقيل.زُوّدت نافارا بنظام "ProPILOT" للمساعدة في القيادة، وكاميرات 360 درجة، ومجموعة أنظمة أمان نشطة مثل الكبح التلقائي والتحذير من التصادم. ومع ذلك، هذه التقنيات ليست جديدة في فئتها؛ بل موجودة منذ سنوات لدى منافسين مثل فورد وميتسوبيشي. أي أن نيسان اختارت اللحاق بالركب بدلاً من قيادته، كما أنها لم تقدم الجديد الثوري مع هذه المركبة التي باتت تشكل فئتها منافسة حامية جداً.في النهاية، أشير الى أن 2026 تقدم مزيجاً محسّناً من القوة، الراحة، والتكنولوجيا… لكنها تفتقد الابتكار الحقيقي الذي يميز الجيل الجديد عادة. إنها سيارة ناضجة ومتماسكة، لكنها لا تحدث ثورة في فئتها كما فعلت نافارا القديمة يوماً ما.لمن يبحث عن بيك أب متوازن بين العمل والراحة، فهي خيار منطقي. أما من يريد تجربة أداء استثنائية أو شخصية مميزة، فربما سيجد نفسه يبحث أبعد من نافارا.