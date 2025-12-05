بيجو 308 الجديدة: تصميم يخطف الأنظار... ولكن

مما لا شك فيه أن بيجو تسعى عبر 308 الجديدة ونسخة الـSW إلى استعادة مكانتها التاريخية في الفئة C، لكن رغم الواجهة الأنيقة والشعار المضيء المبهِر، يبقى السؤال: هل التطوير حقيقي أم شكلي؟يعتمد التصميم الخارجي، رغم جاذبيته، بشكل كبير على الإبهار البصري أكثر من الوظيفة. فالإضاءة الأمامية الثلاثية المخالب والشعار المضيء يضيفان هوية قوية، لكنهما قد يُنظر إليهما كعناصر تجميلية في فئة تحتاج قبل كل شيء إلى الاعتمادية والرحابة وكفاءة الطاقة.في الداخل، تعتمد بيجو على فلسفة i-Cockpit التي ما زالت تثير الجدل. المقود الصغير ووضعية العدادات المرتفعة يمنحان تجربة مختلفة، لكنها ليست مناسبة لجميع السائقين، خصوصاً طوال القامة الذين اشتكوا في الأجيال السابقة من حجب الرؤية على العدادات، ومع غياب تصريح واضح بأن المشكلة حُلّت فعلياً، يبقى الأمر نقطة ضعف محتملة.أما جودة المواد، فعلى الرغم من أنها باتت محسّنة، إلا أنها لا تزال دون مستوى بعض المنافسين الألمان واليابانيين الذين يقدمون صلابة وتجهيزات داخلية أكثر إتقاناً. ورغم إضافة i-Toggle واختيارات الإضاءة، إلا أن واجهة التشغيل يمكن أن تبدو معقدة للمستخدمين الذين يفضلون بساطة الأزرار التقليدية.على مستوى الأداء، لا خلاف على أن بيجو نجحت في جعل السيارة ممتعة في القيادة، لكن منظومات الدفع المتنوعة تطرح إشكالات واقعية:- النسخة الكهربائيةE-308 : يبلغ مداها 450 كلم وهو جيد، لكنه ليس الأفضل في هذه الفئة، كما أن سعرها المتوقع أعلى من سيارات كهربائية تقدم مدى أكبر وأداء أقوى.- الهجينة القابلة للشحن (PHEV): تحسن مداها الكهربائي إلى 85 كلم، لكنه يبقى ضعيفاً مقارنة بنماذج آسيوية جديدة تتجاوز 100–120 كلم.- : رغم كفاءته، إلا أن بيجو ما زالت تطرح محركاً تقليدياً في وقت تتجه فيه الأسواق للتخلي عن الديزل تدريجياً، ما قد يضعف مستقبل إعادة البيع.- النسخة الهجينة التقليدية Hybrid 145: تعتمد على شحن بطاريتها من حركة السيارة، ما يعني أن أدائها الكهربائي محدود، وقد لا يشعر المستخدم بفارق كبير مقارنة بمحركات البنزين الاقتصادية من علامات أخرى.أما في ما يتعلق بالمساحة، فتبقى 308 أقل رحابة من بعض المنافسين داخل نفس الفئة، سواء للسائقين أو للركاب الخلفيين، بينما تقدم SW مستوى أفضل لكنها لا تتفوق بوضوح على السيارات اليابانية من هذه الفئة والأكثر عملانية.رغم إضافة تقنيات مثل نظام تنقية الهواء، المقاعد AGR، والنظام الصوتي Focal، إلا أن معظم هذه التجهيزات تتوفر فقط في الفئات العليا، مما يرفع السعر بشكل ملحوظ ويجعل القيمة مقابل المال موضع نقاش.في النهاية، يمكننا القول أن بيجو 308 الجديدة:- سيارة أنيقة وممتعة لكنها ليست خالية من العيوب.- التصميم جميل لكن بعضه تجميلي.- الأداء متطور لكن ليس رائداً.- التقنيات كثيرة لكن ليست دائماً عملية.- القيمة السعرية قد لا تكون الأفضل في الفئة.