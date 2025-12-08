5 سيارات غيّرت نظرة العالم إلى السرعة… عندما تحوّل الأداء إلى أسطورة

الصفحة الرئيسية
2025-12-08 | 03:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
173 شوهد
منذ أن وُلدت صناعة السيارات، ظلّت السرعة الحلم الأكبر لكل مهندس وسائق ومحب للأدرينالين. لكن بعض الطرازات لم تكتفِ بتحقيق هذا الحلم، بل غيّرت نظرة العالم إلى مفهوم الأداء والسرعة، وكتبت فصولاً جديدة في تاريخ السرعة.
إليكم خمس سيارات صنعت ثورة حقيقية في عالم الأداء والابتكار:
1- فيراري F40 لعام 1987
رمز النقاء الميكانيكي… كانت آخر سيارة أشرف عليها إنزو فيراري بنفسه.
قوة 478 حصانًا، وزن لا يتجاوز 1,100 كلغ، وسرعة قصوى بلغت 324 كلم/س جعلت منها أول سيارة إنتاجية تتخطى حاجز الـ 320 كلم/س. لم تكن مجرد سيارة سريعة، بل كانت تجربة خام للقيادة، بلا أنظمة مساعدة، بلا تكنولوجيا زائدة… فقط السائق والسيارة والطريق.
2-
بوغاتي
فيرون لعام 2005
حين قررت بوغاتي العودة إلى القمة، لم تكتفِ بالمنافسة، بل أعادت تعريف المستحيل.
مع محرك W16 رباعي التوربو بقوة 1,001 حصان، كانت أول سيارة في العالم تكسر حاجز 400 كلم/س للطرق العامة. كتبت فيرون معيارًا جديدًا لما يعنيه مصطلح هايبركار، وأطلقت سباق السرعة بين الشركات الكبرى.
3-
ماكلارين
F1 لعام 1992
تحفة هندسية سبقت زمنها بعقود. صممها الأسطوري "غوردون موراي" لتكون سيارة السائق النهائية. محرك V12 من BMW بقوة 627 حصانًا وموقع قيادة مركزي جعلها تصل إلى 386 كلم/س ، رقم لم يُكسر لعقد كامل. كل شيء في F1 كان مكرسًا لهدف واحد: أن تكون الأفضل على الإطلاق.
4- بورشه 959 لعام 1986
السيارة التي جمعت العقل الألماني مع الجنون الهندسي. وقد كانت أول سيارة إنتاجية تستخدم نظام دفع رباعي متطور وتوربو مزدوج، ما جعلها أسرع وأذكى من أي مركبة منافسة في وقتها. بسرعة 317 كلم/س وتقنيات سبقت عصرها، أصبحت 959 الأساس لتطور سيارات السوبر سبورت الحديثة.
5- تيسلا موديل S Plaid لعام 2021
أثبتت تيسلا أن السرعة لم تعد حكرًا على البنزين. فقد سمح تحقيق تسارع من 0 إلى 100 كلم/س في أقل من ثانيتين في جعل S Plaid أسرع سيارة سيدان إنتاجية في العالم، خصوصاً أنها كسرت الحاجز النفسي بين الأداء والكهرباء، وأعلنت رسميًا بداية حقبة جديدة من السرعة النظيفة.
هذه السيارات ليست مجرد آلات، بل محطات في تاريخ البشرية مع السرعة. كل واحدة منها دفعت حدود ما هو ممكن، وأشعلت شرارة
الثورة
في عالم الأداء.
من هدير محركات فيراري إلى صمت تيسلا المذهل… العالم تغيّر، لكن الحلم بالسرعة لم ولن يتوقف.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
