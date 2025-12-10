Alsumaria Tv
بي أم دبليو iX3 الجديدة: ثورة كهربائية بأحلام أكبر من الواقع؟

عالم السيارات

2025-12-10
بي أم دبليو iX3 الجديدة: ثورة كهربائية بأحلام أكبر من الواقع؟
في خطوة تعد مفصلية بتاريخ شركة بي أم دبليو، كشفت الشركة عن أول طراز إنتاجي من جيل Neue Klasse او الجيل الجديد كلياً من بي أم دبليو iX3.

وتعد هذه السيارة الكهربائية بالكامل من فئة الـSAV، بأن تقدم تعريفاً جديداً لمتعة القيادة الأصيلة، لكنها في الوقت نفسه تثير تساؤلات حول مدى قدرة هذه الثورة التقنية على الصمود أمام الواقع العملي وتوقعات العملاء.
 
 


قفزة تقنية لكن بجرعة كبيرة من التسويق

تتباهى بي أم دبليو بأن iX3 الجديدة تقفز جيلاً كاملاً إلى الأماموبأنها ليست مجرد تحديث عادي بفضل:
 
- تقنية بي أم دبليو eDrive الجيل السادس
 
- بطارية اسطوانية جديدة بمدى يصل إلى 805 كلم
 
- شحن خارق بقوة 400 كيلوواط
 
- منظومة إلكترونية مبنية على أربع "عقول خارقة" Superbrains
 
- معمارية برمجيات متطورة ترسخ السيارة كـSoftware-Defined Vehicle
 
 
 
 
وعلى الرغم من هذا الزخم، يبقى الكثير من هذه الوعود غير مختبر فعلياً في ظروف الاستخدام الحقيقي، خاصة قدرة الشحن العالية التي تتطلب بنية تحتية شبه معدومة في معظم الأسواق.

لغة تصميمية جديدة أكثر بساطة وأقل إثارة
 
 

تقدم بي أم دبليو لغة تصميم جديدة تماماً من خلال خطوط نظيفة، أسطح كبيرة، وتخفيض كبير في التفاصيل.
 
ومما لا شك فيه بأن السيارة أنيقة، لكن حضورها أقل شعبية من سيارات بي أم دبليو X التقليدية، ما قد لا يعجب محبي المظهر العدواني الذي اعتادوا عليه.
 
 
وقد يبدو التصميم أقرب لسيارة مستقبلية تجريبية أكثر منه لسيارة إنتاجية، وهو أمر قد يربك العملاء أكثر مما يجذبهم.

داخلية رقمية بالكامل مع اعتماد مفرط على الشاشة
 
 

تعتمد المقصورة على نظام بي أم دبليو Panoramic iDrive الجديد، الذي يدمج:
 
- شاشة HUD ممتدة بعرض الزجاج الأمامي
 
- شاشة وسطية عالية التقنية
 
- واجهة تشغيل جديدة بالكامل بنظام Operating System X
 
التجربة بلا شك مستقبلية، لكنها تعتمد بشكل شبه كامل على اللمس والصوت، ما يجعل السيارة أقل ملاءمة لمن يفضل التحكم المادي التقليدي، وقد يخلق تشتيتاً في القيادة إذا لم يكن النظام سهل الاستخدام كما تعد بي أم دبليو.

منظومة قوة مذهلة… على الورق
 

على مستوى القدرات تتميز النسخة الأولى iX3 50 xDrive بمجموعة من المميزات:
 
- 469 حصاناً
- تسارع 0–100 كلم/س خلال 4.9 ثوانٍ
 
- بطارية 108.7 كيلوواط ساعة
 
- محركات EESM وASM لتحقيق كفاءة أعلى بنحو 40%
 
لكن الوزن الكبير المتوقع والاعتماد الواسع على البرمجيات قد يؤثر على روح القيادة التقليدية التي تميز سيارات بي أم دبليو.

خطوة جريئة تحتاج إلى إثبات
 

تمثل بي أم دبليو iX3 الجديدة حجر الأساس لعصر Neue Klasse، وهي بلا شك واحدة من أكثر سيارات الشركة طموحاً. لكن السؤال الحقيقي الذي يطرح نفسه:
 
هل ستقدر هذه القفزة التقنية الضخمة على تلبية وعود الأداء، والاعتمادية، ومتعة القيادة الفعلية وراء المقود؟
 
حتى الآن، تبقى iX3 الجديدة سيارة ثورية في الفكرة، لكنها ما زالت بحاجة إلى إثبات نفسها في العالم الحقيقي.

>> تابع قناة السومرية على منصة X

بي أم دبليو iX3

بي أم دبليو

السيارات الكهربائية

السومرية

العراق

الثورة

مختبر

أحلام

أصيلة

رونيت

الجدي

الثور

