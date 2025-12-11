مقارنة العمالقة بي ام دبليو الفئة السابعة مقابل مرسيدس-بنز S-Class.. من سيّد القمّة؟

الصفحة الرئيسية
2025-12-11 | 03:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
156 شوهد
في عالم تتغير فيه السيارات بسرعة الضوء، تبقى هناك معارك لا تشيخ. معركة ليست بين محركات أو تقنيات فحسب، بل بين فلسفتين، بين روحين مختلفتين تماماً. من جهة، الفئة السابعة من BMW التي تراهن دائماً على الحدة والديناميكية، ومن جهة أخرى، مرسيدس-بنز S-Class، السيارة التي تُعامل وكأنها المعيار العالمي لكل ما يُسمى "فخامة".
السؤال الذي لا يملّ عشاق السيارات من طرحه يعود اليوم بقوة: أيهما يستحق الجلوس على العرش؟
التصميم: الجرأة ضد المدرسة الكلاسيكية
إختارت
بي أم دبليو
أن تصدم الجمهور. الواجهات الضخمة، الخطوط الحادة، والأضواء المنفصلة في النسخ الجديدة جعلت الفئة السابعة أكثر إثارة للجدل من أي وقت مضى. البعض يعتبرها خطوة جريئة وضرورية لتميّز العلامة، والبعض الآخر يرى أنها فقدت أناقتها التقليدية.
في المقابل، تعزف S-Class على وتر مختلف. تصميم محافظ، سلس، ومصقول بعناية. لا تحاول إثارة الجدل، بل تمنحك شعوراً بأنك أمام سيارة تعرف قيمتها ولا تحتاج إلى صراخ بصري لتثبت حضورها. لكن هذه المحافظة قد تُفسّر أيضاً كغيابٍ للابتكار الجريء في التصميم الخارجي.
المقصورة: شاشة سينمائية
أم قصر
متنقّل؟
تعيد S-Class تعريف الرفاهية الهادئة. الجلد، الخياطة، الإضاءة، مقاعد تشعرك وكأنك في جناح فندقي. التكنولوجيا موجودة بقوة، من شاشة OLED العملاقة إلى النظام الصوتي المتقدم، ولكنها تأتي بطريقة أكثر انسجاماً وأقل صخباً. مرسيدس تعرف جمهورها جيداً: الفخامة أولاً، ثم التكنولوجيا.
في المقابل، رفعت بي أم دبليو سقف التجربة التكنولوجية داخل المقصورة.
شاشة منحوتة ضخمة، شريط ضوئي تفاعلي يمتد على عرض لوحة القيادة، ونظام ترفيهي يضم شاشة بحجم 31 بوصة للمقاعد الخلفية. تجربة أقرب لقاعة سينما متنقلة. ومع ذلك، هذا التركيز على التكنولوجيا يطغى أحياناً على بساطة الاستخدام، وهو انتقاد سمعته بي ام دبليو كثيراً من الصحافة المتخصصة.
المحركات والأداء: من يريد القيادة فعلًا؟
تبقى بي ام دبليو مخلصة لهويتها الرياضية. التوجيه دقيق، التسارع قوي، والسيارة تقدم توازناً ممتازاً حتى مع حجمها. من يجلس خلف مقود الفئة السابعة يشعر أنه يقود سيارة لا تزال تضع السائق في مركز التجربة.
أمّا S-Class، فهي ليست هنا لتنافس على الحلبات. إنها سيارة تهتم بالراحة المطلقة. مع أن محركاتها قوية وسلسة، إلا أن فلسفتها تميل أكثر إلى العزل والهدوء وليس إلى الحدة أو المشاركة الحقيقية مع الطريق.
الخلاصة: من يفوز؟
الحقيقة أن هذا السؤال يحمل بين طياته الكثير من التفسير والتأويل لأن باختصار الفائز في هذه المبارزة يعتمد على نوعية السائق.
إذا كنت تريد سيارة تشعر بها، تقودها، وتتفاعل معها، فالفئة السابعة تقدّم واحداً من أفضل تجارب القيادة في فئتها، حتى لو كان شكلها الخارجي صادماً للبعض.
أما إذا كنت تريد قصرًا متنقلًا، أهدأ ما يمكن، وأكثر ما يكون انسجاماً، فمما لا شك فيه أن مرسيدس-بنز S-Class تبقى المرجع التاريخي للفخامة الأوروبية، رغم أنها أصبحت محافظة أكثر مما ينبغي.
في النهاية، المعركة لا تحسمها الأرقام فقط، بل الذوق. وكل سيارة منهما ملكة… لكن على عرش مختلف تماماً.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
