50 عامًا في سيارة واحدة: هل صنعت BMW أخطر نسخة في تاريخ الفئة الثالثة؟

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
فرنسا.. إدانة طبيب تخدير بعد تسميمه 30 مريضا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

50 عامًا في سيارة واحدة: هل صنعت BMW أخطر نسخة في تاريخ الفئة الثالثة؟

عالم السيارات

2025-12-19 | 03:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
50 عامًا في سيارة واحدة: هل صنعت BMW أخطر نسخة في تاريخ الفئة الثالثة؟
124 شوهد

تخيّل سيارة تحتفل بماضيها… لكنها تتقدم بثقة نحو المستقبل.

هذا بالضبط ما تفعله BMW M340i xDrive 50 Jahre Edition 2026نسخة خاصة تختزل 50 عامًا من الهيمنة في سيارة واحدة تقف بين الأسطورة والتجدد.

منذ ظهور الجيل الأول من الفئة الثالثة عام 1975، تغير معنى السيدان الرياضية إلى الأبد. خمسون عاماً من التطور، من سباقات الأسفلت إلى طرق الاستخدام اليومي، بقيت الفئة الثالثة المعيار الذي تُقاس عليه كل سيارة منافسة. أما هذه النسخة الاستثنائية، فهي ليست مجرد احتفال… بل إعلان صريح أن إرث BMW لا يزال ينبض بقوّة.

تكريم نصف قرن… عبر خمسة ألوان صنعت التاريخ
 

لم تصنع بي ام دبليو نسخة محدودة فقط، بل أعادت إحياء ذاكرة كاملة من خلال خمس بصمات لونية، استوحي كل واحد منها من جيل شكّل مرحلة مفصلية:
 
- Ruby Red جيل E21
 
- Boston Green جيل E30
 
- Avus Blue جيل E36
 
- Carbon Black جيل E46
 
- Sparkling Graphite جيل E90
 
كل لون يتكامل مع مقصورة مكسوّة بجلد Extended Merino للمرة الأولى على الفئة الثالثة في السوق الأميركية، إضافة إلى مكابح رياضية باللون الأحمر أو الأزرق لإضفاء طابع هجومي واضح.

تصميم خارجي يفرض حضوره قبل الانطلاق
 
 

تفرض BMW M340i xDrive 50 Jahre Edition 2026 هيبتها فوراً ومن النظرة الأولى بفضل:
 
- حزمة Shadowline السوداء
 
- مصابيح M Shadowline Adaptive LED
 
- جانح خلفي من الكربون
 
- عجلات 19 إنش طراز 792M
 
- شعار 50 Jahre Edition على الصندوق الخلفي
 
لتكون النتيجة سيارة لا تعرف الهدوء إطلاقاً؛ بل سيارة تعلن عن نفسها دون أن تتحرك.

أداء يرفض الشيخوخة
 
 

زودت هذه النسخة من بي ام دبليو بمحرك خلق سمعة الصانع الألماني بقوة وهو محرك 3.0 لتر Inline-6 TwinPower Turbo، مع نظام هجين خفيف بقوة 48 فولت، ليحقق تسارع من صفر الى 100 كلم/س خلال 4.1 ثواني، علماً أنه يتصل بناقل حركة من 8 سرعات ستيبترونيك، ونظام دفع ذكي xDrive.
 
التجربة هنا ليست مجرد أرقام؛ بل تماسك وثقة وتوازن يجمع ما بين عدوانية سيارات الـ M ورصانة سيارات الاستخدام اليومي.

مقصورة تحتفل بك قبل أن تحتفل بمرور50 عامًا
 
 
  تزين مقصورة BMW M340i xDrive 50 Jahre Edition 2026 مجموعة من أجهزة الأناقة والترف الرياضي أبرزها:
 
- جلد ميرينو الفاخر
 
- تطعيمات كربون فايبر
 
- شاشة منحنية مع نظام Head-Up Display
 
- نظام صوت Harman Kardon
 
- عتبات وأغطية مزودة بشعار الذكرى الخمسين
 
باختصار إنها مقصورة لا تشعرك بأنك داخل نسخة خاصة فقط… بل نسخة محدودة لا تتكرر.
 
تحية للماضي… وحساب موجع للمستقبل!
 

على الرغم من الإبهار الذي تمارسه هذه المركبة على كل من ينظر إليها، الا انه لا بد من التوقف عند مجموعة من الملاحظات:
 
- سعر 75,200 دولار يجعلها أعلى من الحد المنطقي لسيارة تعتمد أساساً على M340i وليست M3 حقيقية
 
- عدم توفر أي خيارات إضافية يحدّ من قابلية التخصيص
 
- الاعتماد على اللمسات التراثية قد لا يقنع من ينتظر ترقيات ميكانيكية أعمق
 
ومن الطبيعي القول بأن BMW M340i xDrive 50 Jahre Edition ليست مجرد سيارة خاصة… إنها فصل جديد من التاريخ يُكتب بدقة ووعي، وهي تجمع بين الماضي والحاضر، بين الفخامة والرياضة، بين الهوية الكلاسيكية والهندسة الحديثة.
 
هل هي أفضل M340i تم إنتاجها؟ نعم، بلا تردد. هل تقدم أفضل قيمة مقابل السعر؟ ليس دائماً. لكنها بالتأكيد… الأكثر تفرداً، والأكثر قدرة على لمس قلب محبي BMW منذ النظرة الأولى.

>> تابع قناة السومرية على منصة X
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
Play
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
علناً
Play
علناً
امكانية عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب - علناً م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-18
Play
امكانية عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب - علناً م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-18
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
البشرة السليمة في التغذية السليمة - هنادي وليان - الحلقة ١٥ | 2025
14:30 | 2025-12-18
Play
البشرة السليمة في التغذية السليمة - هنادي وليان - الحلقة ١٥ | 2025
14:30 | 2025-12-18
Celebrity
Play
Celebrity
الممثلة العراقية محبة - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-18
Play
الممثلة العراقية محبة - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-18
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-18
Play
العراق في دقيقة 18-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-18
Play
نشرة ١٨ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-18
Live Talk
Play
Live Talk
‏الصحة المستدامة تبدأ من التغذية وتنتهي بأسلوب حياة متوازن - Live Talk - الحلقة ١٨٤ | 2025
10:30 | 2025-12-18
Play
‏الصحة المستدامة تبدأ من التغذية وتنتهي بأسلوب حياة متوازن - Live Talk - الحلقة ١٨٤ | 2025
10:30 | 2025-12-18
ناس وناس
Play
ناس وناس
الانبار منطقة السبعة كيلو - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-18
Play
الانبار منطقة السبعة كيلو - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-18
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
البروفيسور نديم الجابري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٧ | season 1
15:00 | 2025-12-17
Play
البروفيسور نديم الجابري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٧ | season 1
15:00 | 2025-12-17
من الأخير
Play
من الأخير
مفاوضات الحكومة برعاية التقشف - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-17
Play
مفاوضات الحكومة برعاية التقشف - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-17
الأكثر مشاهدة
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
Play
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
علناً
Play
علناً
امكانية عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب - علناً م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-18
Play
امكانية عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب - علناً م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-18
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
البشرة السليمة في التغذية السليمة - هنادي وليان - الحلقة ١٥ | 2025
14:30 | 2025-12-18
Play
البشرة السليمة في التغذية السليمة - هنادي وليان - الحلقة ١٥ | 2025
14:30 | 2025-12-18
Celebrity
Play
Celebrity
الممثلة العراقية محبة - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-18
Play
الممثلة العراقية محبة - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-18
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-18
Play
العراق في دقيقة 18-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-18
Play
نشرة ١٨ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-18
Live Talk
Play
Live Talk
‏الصحة المستدامة تبدأ من التغذية وتنتهي بأسلوب حياة متوازن - Live Talk - الحلقة ١٨٤ | 2025
10:30 | 2025-12-18
Play
‏الصحة المستدامة تبدأ من التغذية وتنتهي بأسلوب حياة متوازن - Live Talk - الحلقة ١٨٤ | 2025
10:30 | 2025-12-18
ناس وناس
Play
ناس وناس
الانبار منطقة السبعة كيلو - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-18
Play
الانبار منطقة السبعة كيلو - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-18
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
البروفيسور نديم الجابري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٧ | season 1
15:00 | 2025-12-17
Play
البروفيسور نديم الجابري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٧ | season 1
15:00 | 2025-12-17
من الأخير
Play
من الأخير
مفاوضات الحكومة برعاية التقشف - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-17
Play
مفاوضات الحكومة برعاية التقشف - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-17

اخترنا لك
خدمات ما بعد البيع تُغيّر قواعد السوق العراقي: كيف تبني الوكالات الصينية الثقة في العراق؟
03:43 | 2025-12-17
التحوّل الرقمي في سوق السيارات العراقي: كيف تعيد المنصات الإلكترونية تشكيل أكبر سوق مستخدمين في البلاد؟
03:30 | 2025-12-16
هيونداي Nexo 2026: الهيدروجين في مواجهة الحقيقة!
03:47 | 2025-12-15
تيلورايد 2027: الوحش الأنيق يعود من جديد
02:00 | 2025-12-13
مقارنة العمالقة بي ام دبليو الفئة السابعة مقابل مرسيدس-بنز S-Class.. من سيّد القمّة؟
03:54 | 2025-12-11
بي أم دبليو iX3 الجديدة: ثورة كهربائية بأحلام أكبر من الواقع؟
03:00 | 2025-12-10

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.