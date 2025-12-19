50 عامًا في سيارة واحدة: هل صنعت BMW أخطر نسخة في تاريخ الفئة الثالثة؟

تخيّل سيارة تحتفل بماضيها… لكنها تتقدم بثقة نحو المستقبل.



هذا بالضبط ما تفعله BMW M340i xDrive 50 Jahre Edition 2026نسخة خاصة تختزل 50 عامًا من الهيمنة في سيارة واحدة تقف بين والتجدد.







تكريم نصف قرن… عبر خمسة ألوان صنعت التاريخ منذ ظهور الجيل الأول من الفئة الثالثة عام 1975، تغير معنى السيدان الرياضية إلى الأبد. خمسون عاماً من التطور، من سباقات الأسفلت إلى طرق الاستخدام اليومي، بقيت الفئة الثالثة المعيار الذي تُقاس عليه كل سيارة منافسة. أما هذه النسخة الاستثنائية، فهي ليست مجرد احتفال… بل إعلان صريح أن إرث BMW لا يزال ينبض بقوّة.



لم تصنع بي ام دبليو نسخة محدودة فقط، بل أعادت إحياء ذاكرة كاملة من خلال خمس بصمات لونية، استوحي كل واحد منها من جيل شكّل مرحلة مفصلية:

- Ruby Red جيل E21

- Boston Green جيل E30

- Avus Blue جيل E36

- Carbon Black جيل E46

- Sparkling Graphite جيل E90

كل لون يتكامل مع مقصورة مكسوّة بجلد Extended Merino للمرة الأولى على الفئة الثالثة في السوق الأميركية، إضافة إلى مكابح رياضية باللون الأحمر أو الأزرق لإضفاء طابع هجومي واضح.



تصميم خارجي يفرض حضوره قبل الانطلاق



تفرض BMW M340i xDrive 50 Jahre Edition 2026 هيبتها فوراً ومن النظرة الأولى بفضل:

- حزمة Shadowline السوداء

- مصابيح M Shadowline Adaptive LED

- جانح خلفي من الكربون

- عجلات 19 إنش طراز 792M

- شعار 50 Jahre Edition على الصندوق الخلفي

لتكون النتيجة سيارة لا تعرف الهدوء إطلاقاً؛ بل سيارة نفسها دون أن تتحرك.



أداء يرفض الشيخوخة



زودت هذه النسخة من بي ام دبليو بمحرك خلق سمعة الصانع الألماني بقوة وهو محرك 3.0 لتر Inline-6 TwinPower Turbo، مع نظام هجين خفيف بقوة 48 فولت، ليحقق تسارع من صفر الى 100 كلم/س خلال 4.1 ثواني، علماً أنه يتصل بناقل حركة من 8 سرعات ستيبترونيك، ونظام دفع ذكي xDrive.

التجربة هنا ليست مجرد أرقام؛ بل تماسك وثقة وتوازن يجمع ما بين عدوانية سيارات الـ M ورصانة سيارات الاستخدام اليومي.



مقصورة تحتفل بك قبل أن تحتفل بمرور50 عامًا

تزين مقصورة BMW M340i xDrive 50 Jahre Edition 2026 مجموعة من أجهزة الأناقة والترف الرياضي أبرزها:

- جلد ميرينو الفاخر

- تطعيمات كربون فايبر

- شاشة منحنية مع نظام Head-Up Display

- نظام صوت Harman Kardon

- عتبات وأغطية مزودة بشعار الذكرى الخمسين

باختصار إنها مقصورة لا تشعرك بأنك داخل نسخة خاصة فقط… بل نسخة محدودة لا تتكرر.

تحية للماضي… وحساب موجع للمستقبل!



على الرغم من الإبهار الذي تمارسه هذه المركبة على كل من ينظر إليها، الا انه لا بد من التوقف عند مجموعة من الملاحظات:

- سعر 75,200 دولار يجعلها أعلى من الحد المنطقي لسيارة تعتمد أساساً على M340i وليست M3 حقيقية

- عدم توفر أي خيارات إضافية يحدّ من قابلية التخصيص

- الاعتماد على اللمسات التراثية قد لا يقنع من ينتظر ترقيات ميكانيكية أعمق

ومن الطبيعي القول بأن BMW M340i xDrive 50 Jahre Edition ليست مجرد سيارة خاصة… إنها فصل جديد من التاريخ يُكتب بدقة ووعي، وهي تجمع بين الماضي والحاضر، بين الفخامة والرياضة، بين الهوية الكلاسيكية والهندسة الحديثة.

هل هي أفضل M340i تم إنتاجها؟ نعم، بلا تردد. هل تقدم أفضل قيمة مقابل السعر؟ ليس دائماً. لكنها بالتأكيد… الأكثر تفرداً، والأكثر قدرة على لمس قلب محبي BMW منذ النظرة الأولى.