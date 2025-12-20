الكنز المخفي في عالم السيارات: حيث تجني الشركات أرباحها الحقيقية بعد البيع!

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
فرنسا.. إدانة طبيب تخدير بعد تسميمه 30 مريضا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الكنز المخفي في عالم السيارات: حيث تجني الشركات أرباحها الحقيقية بعد البيع!

عالم السيارات

2025-12-20 | 03:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الكنز المخفي في عالم السيارات: حيث تجني الشركات أرباحها الحقيقية بعد البيع!
148 شوهد

الكثير يظن أن الربح الحقيقي لصناعة السيارات يأتي فقط من بيع المركبات، لكن الحقيقة مختلفة تماماً لأن قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع تشكل مصدر دخل ثابت وعالي الهامش للشركات وتجار السيارات. فيما يلي دلائل وأرقام سريعة توضح الصورة بدقة:

- حجم السوق: السوق العالمي لقطاع ما بعد البيع يُقدّر بمئات المليارات سنوياً. تقديرات متباينة للعام 2023 تضع قيمة السوق العالمي في حدود 922 مليار دولار، بينما تُقدّر مصادر أخرى حجم السوق الأميركي بأرقام بين 200–470 مليار دولار حسب نطاق التعريف والسنة. هذا التباين يعني أن السوق ضخم ويستمر بالنمو بسبب زيادة عمر السيارات وتعقيداتها التقنية.
 
 


- لماذا شركات السيارات تربح أكثر من قطع الغيار والخدمات مقارنة ببيع السيارة نفسها؟ لأنه باختصار، تُباع قطع الغيار بهامش أعلى بكثير. فعندما تشتري قطعة غيار أصلية، تضع الشركة عليها نسبة ربح أكبر بكثير من النسبة التي تحصل عليها عند بيع السيارة. لذلك كل قطعة، حتى لو كانت بسيطة، تحقق ربحاً للشركة بشكل أعلى. أضف الى ذلك، عندما تذهب للصيانة، أنت لا تدفع فقط لقطع الغيار؛ بل تدفع أيضاً تكلفة العمل التي تتضمن ساعة الفني، استخدام معدات، رسوم تشخيص، وغيرها. صحيح أيضاً أن الشركة تبيعك السيارة مرة واحدة… لكنك تعود للصيانة عشرات المرات وذلك لتبديل الزيت، الفرامل، البطارية، الفلاتر، ومجموعة من الإصلاحات المفاجئة، ما يعني أن دخل الخدمات يتكرر باستمرار لسنوات طويلة. كذلك تجدر الاشارة الى أن السيارات الحديثة بدأت تعتمد على خدمات إضافية مدفوعة مثل تحديثات برمجية، ميزات تُفعَّل باشتراك، مراقبة عن بُعد وغيرها، وهذا كله يعطي الشركة مصدر ربح جديد تماماً بعد البيع. لهذا السبب تصرف الشركات مبالغ ضخمة على شبكات الصيانة والبرمجيات لأنها تعلم أن الربح الحقيقي، طويل الأمد، يأتي من ما بعد البيع وليس من صفقة البيع نفسها.
كل ذلك يعني ان بيع السيارة يعطي ربحاً صغيراً… أما القطع والصيانة فتعطي ربحاً كبيراً ومتكرراً، ولهذا تعتبرها الشركات "الكنز الحقيقي" بعد البيع.
 


- أثر موزعي السيارات: بالنسبة للوكالات، غالباً ما تكون خدمة ما بعد البيع عمود الربح الأكثر ثباتاً، خاصة عند انخفاض هوامش بيع المركبات نفسها. تقارير تظهر أن إيرادات الخدمة والقطع نمت في فترات حديثة، وأصبحت تمثل جزءاً مهماً من أرباح مجموعات الوكالات الكبرى.
 
 
- مع نمو أرباح شركات السيارات من قطع الغيار والصيانة، بدأت الجهات الحكومية تراقبها أكثر. لماذا؟ لأن هناك شكاوى تقول إن بعض الشركات تمنع الورش المستقلة من الحصول على المعلومات أو الأدوات، أو تهدد بإلغاء الضمان إذا استخدم الزبون قطع غير أصلية.
أيضاً، مشاكل مثل نقص في سلسلة التوريد أو إضرابات العمال قد تصعّب وصول القطع، وبالتالي تُقلّل الأرباح. والخلاصة إنه كلما زادت أرباح ما بعد البيع… زادت الرقابة والمخاطر التي قد تؤثر على توفر القطع والأرباح.
لذلك يمكنني القول بأن القطع والخدمات ليست عمل جانبي، بل ركيزة ربحية متزايدة، كما أن الهامش على هذه الأنشطة غالباً ما يكون أعلى بكثير من هامش بيع المركبات الجديدة خصوصاً أن حجم السوق ضخم ويقدر بمئات المليارات سنوياً.
 
 

>> تابع قناة السومرية على منصة X

منوعات

عالم السيارات

عالم السيارات

السومرية

صناعة السيارات

مو بس

الجدي

البط

ويست

زادة

ميرك

باين

يارا

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
Biotic
Play
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
Play
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
Play
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-19
Play
نشرة ١٩ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-19
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-19
Play
العراق في دقيقة 19-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-19
الهوا الك
Play
الهوا الك
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
Play
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
Play
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
علناً
Play
علناً
امكانية عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب - علناً م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-18
Play
امكانية عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب - علناً م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-18
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
البشرة السليمة في التغذية السليمة - هنادي وليان - الحلقة ١٥ | 2025
14:30 | 2025-12-18
Play
البشرة السليمة في التغذية السليمة - هنادي وليان - الحلقة ١٥ | 2025
14:30 | 2025-12-18
Celebrity
Play
Celebrity
الممثلة العراقية محبة - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-18
Play
الممثلة العراقية محبة - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-18
Live Talk
Play
Live Talk
‏الصحة المستدامة تبدأ من التغذية وتنتهي بأسلوب حياة متوازن - Live Talk - الحلقة ١٨٤ | 2025
10:30 | 2025-12-18
Play
‏الصحة المستدامة تبدأ من التغذية وتنتهي بأسلوب حياة متوازن - Live Talk - الحلقة ١٨٤ | 2025
10:30 | 2025-12-18
الأكثر مشاهدة
Biotic
Play
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
Play
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
Play
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-19
Play
نشرة ١٩ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-19
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-19
Play
العراق في دقيقة 19-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-19
الهوا الك
Play
الهوا الك
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
Play
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
Play
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
لقطات
Play
لقطات
دورية اخذتي يكولون انت متسول واني جنت يم الطبيب 🤦🏽‍♂️ | ناس وناس
17:00 | 2025-12-18
Play
دورية اخذتي يكولون انت متسول واني جنت يم الطبيب 🤦🏽‍♂️ | ناس وناس
17:00 | 2025-12-18
علناً
Play
علناً
امكانية عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب - علناً م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-18
Play
امكانية عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب - علناً م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-18
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
البشرة السليمة في التغذية السليمة - هنادي وليان - الحلقة ١٥ | 2025
14:30 | 2025-12-18
Play
البشرة السليمة في التغذية السليمة - هنادي وليان - الحلقة ١٥ | 2025
14:30 | 2025-12-18
Celebrity
Play
Celebrity
الممثلة العراقية محبة - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-18
Play
الممثلة العراقية محبة - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-18

اخترنا لك
50 عامًا في سيارة واحدة: هل صنعت BMW أخطر نسخة في تاريخ الفئة الثالثة؟
03:00 | 2025-12-19
خدمات ما بعد البيع تُغيّر قواعد السوق العراقي: كيف تبني الوكالات الصينية الثقة في العراق؟
03:43 | 2025-12-17
التحوّل الرقمي في سوق السيارات العراقي: كيف تعيد المنصات الإلكترونية تشكيل أكبر سوق مستخدمين في البلاد؟
03:30 | 2025-12-16
هيونداي Nexo 2026: الهيدروجين في مواجهة الحقيقة!
03:47 | 2025-12-15
تيلورايد 2027: الوحش الأنيق يعود من جديد
02:00 | 2025-12-13
مقارنة العمالقة بي ام دبليو الفئة السابعة مقابل مرسيدس-بنز S-Class.. من سيّد القمّة؟
03:54 | 2025-12-11

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.