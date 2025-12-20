الكنز المخفي في عالم السيارات: حيث تجني الشركات أرباحها الحقيقية بعد البيع!

الكثير يظن أن الربح الحقيقي لصناعة السيارات يأتي فقط من بيع المركبات، لكن الحقيقة مختلفة تماماً لأن قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع تشكل مصدر دخل ثابت وعالي الهامش للشركات وتجار السيارات. فيما يلي دلائل وأرقام سريعة توضح الصورة بدقة:

- حجم السوق: السوق العالمي لقطاع ما بعد البيع يُقدّر بمئات المليارات سنوياً. تقديرات متباينة للعام 2023 تضع قيمة السوق العالمي في حدود 922 مليار دولار، بينما تُقدّر مصادر أخرى حجم السوق الأميركي بأرقام بين 200–470 مليار دولار حسب نطاق التعريف والسنة. هذا التباين يعني أن السوق ضخم ويستمر بالنمو بسبب زيادة عمر السيارات وتعقيداتها التقنية.





- لماذا شركات السيارات تربح أكثر من قطع الغيار والخدمات مقارنة ببيع السيارة نفسها؟ لأنه باختصار، تُباع قطع الغيار بهامش أعلى بكثير. فعندما تشتري قطعة غيار أصلية، تضع الشركة عليها نسبة ربح أكبر بكثير من النسبة التي تحصل عليها عند بيع السيارة. لذلك كل قطعة، حتى لو كانت بسيطة، تحقق ربحاً للشركة بشكل أعلى. أضف الى ذلك، عندما تذهب للصيانة، أنت لا تدفع فقط لقطع الغيار؛ بل تدفع أيضاً تكلفة العمل التي تتضمن ساعة الفني، استخدام معدات، رسوم تشخيص، وغيرها. صحيح أيضاً أن الشركة تبيعك السيارة مرة واحدة… لكنك تعود للصيانة عشرات المرات وذلك لتبديل الزيت، الفرامل، البطارية، الفلاتر، ومجموعة من الإصلاحات المفاجئة، ما يعني أن دخل الخدمات يتكرر باستمرار لسنوات طويلة. كذلك تجدر الاشارة الى أن السيارات الحديثة بدأت تعتمد على خدمات إضافية مدفوعة مثل تحديثات برمجية، ميزات تُفعَّل باشتراك، مراقبة عن بُعد وغيرها، وهذا كله يعطي الشركة مصدر ربح جديد تماماً بعد البيع. لهذا السبب تصرف الشركات مبالغ ضخمة على شبكات الصيانة والبرمجيات لأنها تعلم أن الربح الحقيقي، طويل الأمد، يأتي من ما بعد البيع وليس من صفقة البيع نفسها.

كل ذلك يعني ان بيع السيارة يعطي ربحاً صغيراً… أما القطع والصيانة فتعطي ربحاً كبيراً ومتكرراً، ولهذا تعتبرها الشركات "الكنز الحقيقي" بعد البيع.





- أثر موزعي السيارات: بالنسبة للوكالات، غالباً ما تكون خدمة ما بعد البيع عمود الربح الأكثر ثباتاً، خاصة عند انخفاض هوامش بيع المركبات نفسها. تقارير تظهر أن إيرادات الخدمة والقطع نمت في فترات حديثة، وأصبحت تمثل جزءاً مهماً من أرباح مجموعات الوكالات الكبرى.

- مع نمو أرباح شركات السيارات من قطع الغيار والصيانة، بدأت الجهات الحكومية تراقبها أكثر. لماذا؟ لأن هناك شكاوى تقول إن بعض الشركات تمنع الورش المستقلة من الحصول على المعلومات أو الأدوات، أو تهدد بإلغاء الضمان إذا استخدم الزبون قطع غير أصلية.

أيضاً، مشاكل مثل نقص في سلسلة التوريد أو إضرابات العمال قد تصعّب وصول القطع، وبالتالي تُقلّل الأرباح. والخلاصة إنه كلما زادت أرباح ما بعد البيع… زادت الرقابة والمخاطر التي قد تؤثر على توفر القطع والأرباح.

لذلك يمكنني القول بأن القطع والخدمات ليست عمل جانبي، بل ركيزة ربحية متزايدة، كما أن الهامش على هذه الأنشطة غالباً ما يكون أعلى بكثير من هامش بيع المركبات الجديدة خصوصاً أن حجم السوق ضخم ويقدر بمئات المليارات سنوياً.