الكنز المخفي في عالم السيارات: حيث تجني الشركات أرباحها الحقيقية بعد البيع!

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
06:45 AM
الى
07:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
فرنسا.. إدانة طبيب تخدير بعد تسميمه 30 مريضا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-550605-639017385823947531.jpg
الكنز المخفي في عالم السيارات: حيث تجني الشركات أرباحها الحقيقية بعد البيع!
عالم السيارات
2025-12-20 | 03:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
148 شوهد
الكثير يظن أن الربح الحقيقي لصناعة السيارات يأتي فقط من بيع المركبات، لكن الحقيقة مختلفة تماماً لأن قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع تشكل مصدر دخل ثابت وعالي الهامش للشركات وتجار السيارات. فيما يلي دلائل وأرقام سريعة توضح الصورة بدقة:
- حجم السوق:
السوق العالمي لقطاع ما بعد البيع يُقدّر بمئات المليارات سنوياً. تقديرات متباينة للعام 2023 تضع قيمة السوق العالمي في حدود 922 مليار دولار، بينما تُقدّر مصادر أخرى حجم السوق الأميركي بأرقام بين 200–470 مليار دولار حسب نطاق التعريف والسنة. هذا التباين يعني أن السوق ضخم ويستمر بالنمو بسبب زيادة عمر السيارات وتعقيداتها التقنية.
- لماذا شركات السيارات تربح أكثر من قطع الغيار والخدمات مقارنة ببيع السيارة نفسها؟ لأنه باختصار، تُباع قطع الغيار بهامش أعلى بكثير. فعندما تشتري قطعة غيار أصلية، تضع الشركة عليها نسبة ربح أكبر بكثير من النسبة التي تحصل عليها عند بيع السيارة. لذلك كل قطعة، حتى لو كانت بسيطة، تحقق ربحاً للشركة بشكل أعلى. أضف الى ذلك، عندما تذهب للصيانة، أنت لا تدفع فقط لقطع الغيار؛ بل تدفع أيضاً تكلفة العمل التي تتضمن ساعة الفني، استخدام معدات، رسوم تشخيص، وغيرها. صحيح أيضاً أن الشركة تبيعك السيارة مرة واحدة… لكنك تعود للصيانة عشرات المرات وذلك لتبديل الزيت، الفرامل، البطارية، الفلاتر، ومجموعة من الإصلاحات المفاجئة، ما يعني أن دخل الخدمات يتكرر باستمرار لسنوات طويلة. كذلك تجدر الاشارة الى أن السيارات الحديثة بدأت تعتمد على خدمات إضافية مدفوعة مثل تحديثات برمجية، ميزات تُفعَّل باشتراك، مراقبة عن بُعد وغيرها، وهذا كله يعطي الشركة مصدر ربح جديد تماماً بعد البيع. لهذا السبب تصرف الشركات مبالغ ضخمة على شبكات الصيانة والبرمجيات لأنها تعلم أن الربح الحقيقي، طويل الأمد، يأتي من ما بعد البيع وليس من صفقة البيع نفسها.
كل ذلك يعني ان بيع السيارة يعطي ربحاً صغيراً… أما القطع والصيانة فتعطي ربحاً كبيراً ومتكرراً، ولهذا تعتبرها الشركات "الكنز الحقيقي" بعد البيع.
- أثر موزعي السيارات:
بالنسبة للوكالات، غالباً ما تكون خدمة ما بعد البيع عمود الربح الأكثر ثباتاً، خاصة عند انخفاض هوامش بيع المركبات نفسها. تقارير تظهر أن إيرادات الخدمة والقطع نمت في فترات حديثة، وأصبحت تمثل جزءاً مهماً من أرباح مجموعات الوكالات الكبرى.
- مع نمو أرباح شركات السيارات من قطع الغيار والصيانة، بدأت الجهات الحكومية تراقبها أكثر. لماذا؟ لأن هناك شكاوى تقول إن بعض الشركات تمنع الورش المستقلة من الحصول على المعلومات أو الأدوات، أو تهدد بإلغاء الضمان إذا استخدم الزبون قطع غير أصلية.
أيضاً، مشاكل مثل نقص في سلسلة التوريد أو إضرابات العمال قد تصعّب وصول القطع، وبالتالي تُقلّل الأرباح. والخلاصة إنه كلما زادت أرباح ما بعد البيع… زادت الرقابة والمخاطر التي قد تؤثر على توفر القطع والأرباح.
لذلك يمكنني القول بأن القطع والخدمات ليست عمل جانبي، بل ركيزة ربحية متزايدة، كما أن الهامش على هذه الأنشطة غالباً ما يكون أعلى بكثير من هامش بيع المركبات الجديدة خصوصاً أن حجم السوق ضخم ويقدر بمئات المليارات سنوياً.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
خدمات ما بعد البيع تُغيّر قواعد السوق العراقي: كيف تبني الوكالات الصينية الثقة في العراق؟
03:43 | 2025-12-17
فرنسا.. النيران تلتهم 20 سيارة تسلا بمرآب وكالة لبيع السيارات
10:29 | 2025-11-13
شركة GWM تدخل عالم السوبركار: قصة التحدي الصيني في ملعب فيراري
03:00 | 2025-11-01
5 ميزات مخفية في "أبل كاربلاي"
10:26 | 2025-11-19
منوعات
عالم السيارات
عالم السيارات
السومرية
صناعة السيارات
مو بس
الجدي
البط
ويست
زادة
ميرك
باين
يارا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
لا امطار حتى الاثنين.. موجة برد تقسو على العراقيين والحرارة 4 مئوية
محليات
33.2%
00:41 | 2025-12-19
لا امطار حتى الاثنين.. موجة برد تقسو على العراقيين والحرارة 4 مئوية
00:41 | 2025-12-19
الفيفا يلغي مباراة الامارات والسعودية في كأس العرب
رياضة
27.81%
09:53 | 2025-12-18
الفيفا يلغي مباراة الامارات والسعودية في كأس العرب
09:53 | 2025-12-18
القبض على قاتل "العقيد زيد عادل" في كركوك
أمن
19.65%
09:13 | 2025-12-19
القبض على قاتل "العقيد زيد عادل" في كركوك
09:13 | 2025-12-19
اغتيال "عقيد كركوك".. الداخلية تفكك شيفرة الجريمة وهذا ما كشفته التحقيقات
أمن
19.34%
10:21 | 2025-12-19
اغتيال "عقيد كركوك".. الداخلية تفكك شيفرة الجريمة وهذا ما كشفته التحقيقات
10:21 | 2025-12-19
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-19
الهوا الك
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
الهوا الك
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
علناً
امكانية عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب - علناً م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-18
علناً
امكانية عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب - علناً م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-18
هنادي وليان
البشرة السليمة في التغذية السليمة - هنادي وليان - الحلقة ١٥ | 2025
14:30 | 2025-12-18
هنادي وليان
البشرة السليمة في التغذية السليمة - هنادي وليان - الحلقة ١٥ | 2025
14:30 | 2025-12-18
Celebrity
الممثلة العراقية محبة - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-18
Celebrity
الممثلة العراقية محبة - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-18
Live Talk
الصحة المستدامة تبدأ من التغذية وتنتهي بأسلوب حياة متوازن - Live Talk - الحلقة ١٨٤ | 2025
10:30 | 2025-12-18
Live Talk
الصحة المستدامة تبدأ من التغذية وتنتهي بأسلوب حياة متوازن - Live Talk - الحلقة ١٨٤ | 2025
10:30 | 2025-12-18
الأكثر مشاهدة
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-19
الهوا الك
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
الهوا الك
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
لقطات
دورية اخذتي يكولون انت متسول واني جنت يم الطبيب 🤦🏽♂️ | ناس وناس
17:00 | 2025-12-18
لقطات
دورية اخذتي يكولون انت متسول واني جنت يم الطبيب 🤦🏽♂️ | ناس وناس
17:00 | 2025-12-18
علناً
امكانية عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب - علناً م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-18
علناً
امكانية عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب - علناً م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-18
هنادي وليان
البشرة السليمة في التغذية السليمة - هنادي وليان - الحلقة ١٥ | 2025
14:30 | 2025-12-18
هنادي وليان
البشرة السليمة في التغذية السليمة - هنادي وليان - الحلقة ١٥ | 2025
14:30 | 2025-12-18
Celebrity
الممثلة العراقية محبة - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-18
Celebrity
الممثلة العراقية محبة - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-18
اخترنا لك
50 عامًا في سيارة واحدة: هل صنعت BMW أخطر نسخة في تاريخ الفئة الثالثة؟
03:00 | 2025-12-19
خدمات ما بعد البيع تُغيّر قواعد السوق العراقي: كيف تبني الوكالات الصينية الثقة في العراق؟
03:43 | 2025-12-17
التحوّل الرقمي في سوق السيارات العراقي: كيف تعيد المنصات الإلكترونية تشكيل أكبر سوق مستخدمين في البلاد؟
03:30 | 2025-12-16
هيونداي Nexo 2026: الهيدروجين في مواجهة الحقيقة!
03:47 | 2025-12-15
تيلورايد 2027: الوحش الأنيق يعود من جديد
02:00 | 2025-12-13
مقارنة العمالقة بي ام دبليو الفئة السابعة مقابل مرسيدس-بنز S-Class.. من سيّد القمّة؟
03:54 | 2025-12-11
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.