أشهر 5 سيارات غيّرت السينما صورتها للأبد

عالم السيارات

2025-12-23 | 03:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
أشهر 5 سيارات غيّرت السينما صورتها للأبد
220 شوهد

في عالم السيارات، لا يكفي الأداء ولا يكفي التصميم. أحياناً، تحتاج السيارة إلى لحظة سينمائية واحدة فقط لتقفز من مجرد وسيلة نقل إلى أسطورة تعيش في ذاكرة الجمهور.

من خلال متابعتي لصناعة السيارات، رأيت نماذج ترتفع مبيعاتها، وتتحول هويتها بالكامل، فقط لأن كاميرا ما منحتها المشهد المناسب.
هذه أشهر خمس سيارات صنعتها السينما وليس خطوط الإنتاج:

فورد موستانغ فاستباك 1967 بوليت: السيارة التي خلّدت المطاردة
 
 
قبل فيلم Bullitt، كانت موستانغ نجمة مبيعات. لكن بعد ظهورها باللون الأخضر الداكن في مطاردة سان فرانسيسكو الشهيرة، أصبحت رمزاً للتمرد والأدرينالين.
تحولت هذه النسخة تحديداً إلى مرجعٍ لكل صانعي مشاهد المطاردات، وحتى فورد أعادت إصدار نسخة "Bullitt" تكريماً لتأثير الفيلم. السينما لم تغيّر صورتها فقط؛ بل منحتها هوية جديدة بالكامل.

Delorean DMC-12 في فيلم العودة الى المستقبل: من فشل تجاري الى اسطورة خالدة
 
 
تقنياً، كانت سيارة DeLorean مشروعاً فاشلاً، ضعيفة الأداء، باهظة الصيانة، ومصيرها كان من الطبيعي الانقراض. لكن بعد فيلم Back to the Future، تحولت إلى أيقونة ثقافية. واليوم، تضاعفت قيمتها في المزادات عشرات المرات، والشركة نفسها عادت للحياة بسبب إرث الفيلم. السينما جعلت سيارة "ميتة" خالدة.

 تويوتا سوبرا MK4 في فيلم فاست اند فيوريوس: سيارة من اليابان تغزو العالم
 
 
قبل عام 2001، كانت تويوتا سوبرا معروفة بين عشاق التعديل فقط. لكن بعد ظهورها البرتقالي في فيلم Fast & Furious، أصبحت رمزاً لثقافة السرعة.
ارتفعت أسعارها بشكل جنوني، لتباع اليوم بسعر قد يتجاوز السيارات الأوروبية الفاخرة. الأكيد أن الفيلم لم يرفع شعبيتها فقط، بل غيّر صورتها من سيارة يابانية رياضية إلى أسطورة تعديل.

 أستون مارتن DB5 في فيلم غولدفينغر لجيمس بوند: الأناقة البريطانية في أبهى صورة
كان ظهور DB5 مع شون كونري في فيلم Goldfinger لحظة مفصلية، حيث تحولت السيارة إلى مرادف للجاسوسية الراقية، التكنولوجيا المخفية، والفخامة الهادئة.
حتى أستون مارتن نفسها أصبحت تعتمد على "هالة بوند" في تسويق معظم طرازاتها الحديثة. إنها حالة نادرة لسيارة أصبحت شخصية في الفيلم أكثر من كونها مجرد آلة.

ميني كوبر في فيلم المهمة المستحيلة: من سيارة مدينة إلى بطل أكشن
 
 
قبل فيلم The Italian Job بنسختيه القديمة والجديدة، كانت ميني سيارة صغيرة لطيفة للمدن الأوروبية. لكن مشاهد المطاردة داخل الأزقة والأنفاق جعلتها رمزاً للرشاقة والمرح والجرأة. حتى شركة ميني اعترفت لاحقاً بأن الفيلم غيّر الصورة العامة للسيارة وجذب جيلاً جديداً بالكامل.

خلاصة كل ما تقدم ان السيارة ليست مجرد تصميم، إنها قصة. صحيح أن الأمثلة تتعدى السيارات الخمس التي ذكرتها الا أن ما بين قوة موستانغ، وغرابة ديلوريان، وأناقة أستون مارتن، وجرأة السوبرا، وخفة الميني، تثبت لنا السينما شيئاً واحداً وهو أن السيارة يمكن أن تصبح أسطورة إذا لعبت الدور الصحيح في الفيلم الصحيح.
وفي زمن تتنافس فيه الشركات على التكنولوجيا والحصان الميكانيكي، تبقى الشاشة الكبيرة أقوى منصة لصناعة الرموز.

>> تابع قناة السومرية على منصة X

فورد موستانغ

Delorean DMC-12

تويوتا سوبرا MK4

أستون مارتن DB5

ميني كوبر

السومرية

العراق

سان فرانسيسكو

أستون مارتن

شون كونري

جيمس بوند

الحصان

تويوتا

مارتن

ﻹعادة

