إغلاق مصنع دريسدن... لماذا تتهاوى اسطورة فولكسفاغن؟

للمرة الأولى منذ 88 عاماً، تغلق مصنعاً على الأراضي الألمانية لتسرح معه نحو 35,000 موظف من الآن لغاية العام 2030. هذا ليس مجرد إعادة هيكلة رمزية، بل اعتراف بنيوي بأن الافتراضات التي بنت عليها أوروبا تفوقها الصناعي لم تعد صالحة في البيئة الحالية.لسنا نتحدث فقط عن إغلاق مصنع، بل عن عوامل أعمق غير مرئية للعامة. هناك قوى أو ضغوط تجتمع معاً وتدفع شركات السيارات التقليدية مثل فولكسفاغن إلى إعادة التفكير في استراتيجيتها. هذه الضغوط تعيد تشكيل مستقبل صناع السيارات التقليدين. ما يعني بصياغة مبسطة أن ما يحدث ليس مجرد قرار منفصل، بل نتيجة لثلاثة ضغوط رئيسية تتراكم في الخلفية لتغيير قواعد اللعبة في صناعة السيارات التقليدية:ما تزال أرباح الهوامش في السيارات الكهربائية هشة للغاية بسبب:- التكلفة العالية لسلاسل توريد البطاريات والمعادن النادرة.- تباطؤ تبني المستهلك مقارنة بالتوقعات.- المنافسة الصينية المتصاعدة في فئة السيارات الكهربائية المتوسطة السعر.- الإنفاق الرأسمالي الضخم على منصات الكهرباء والبرامج.كذلك أشير الى أن قوة فولكسفاغن التاريخية المتمثلة بالإنتاج على نطاق واسع تحولت إلى عبء عندما يكون الطلب أسرع من قدرة الشركة على تعديل هيكل تكاليفها.كلنا ندرك تماماً أن كانت ترمز دائماً إلى:- أمان وظيفي طويل الأمد.- دورات طلب يمكن التنبؤ بها.- تحسينات صناعية تدريجية.والآن هذه الركائز تتصدع. حين تبدأ علامة بحجم فولكسفاغن بتقليص قدرة التصنيع داخل ألمانيا، فهذا مؤشر على أن العقد الاجتماعي بين الصناعة والعمال والدولة يواجه ضغطاً غير مسبوق.مما لا شك فيه بأن الأسواق المالية العالمية تعاقب الاستراتيجيات البطيئة والمكلفة للانتقال الكهربائي. لذلك تُجبَر الشركات على:- تأجيل دورات تطوير المنصات.- دمج مواقع الإنتاج وتقليل البصمة الصناعية.- الاستعانة بمصادر خارجية للأنظمة غير الأساسية.- تسريع خفض التكاليف على مستوى المصانع.وفي هذا السياق، لا يمكننا اعتبار أن دريسدن حالة معزولة بل بداية سلسلة.