أزمة محركات مرسيدس في الفورمولا 1: زلزال تقني يهدد انطلاقة موسم 2026

تعيش الفورمولا 1 اليوم واحدة من أكثر أزماتها التقنية حساسية منذ عقود، والسبب هذه المرة ليس فريقاً على الحلبة، بل محركات مرسيدس وقوانين 2026 الجديدة. ما كان يُعتقد أنه تفوق هندسي مشروع، تحوّل فجأة إلى مأزق قانوني قد يغيّر ملامح البطولة قبل أن تبدأ.



ما الذي حدث بالضبط؟

الاتحاد (FIA) أغلق مؤخراً ثغرة قانونية في لوائح محركات 2026، وهي ثغرة استغلتها مرسيدس بذكاء هندسي بحت خلال مرحلة التطوير المبكر.

إغلاق هذه الثغرة جعل الصيغة الحالية لمحرك مرسيدس غير متوافقة مع القوانين الجديدة، رغم أن التطوير تم ضمن النصوص السابقة للأنظمة.

في زاوية ضيقة

مما لا شك فيه بأن الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) ورئيسه الاماراتي سليم باتا حالياً أمام خيارين أحلاهما مرّ:

- رفض اعتماد محرك مرسيدس، ما قد يؤدي إلى منع فرق كاملة من المشاركة في بداية الموسم، ما يعني ضربة قوية لمصداقية البطولة تجارياً ورياضياً.

- الموافقة على المحرك بصيغته الحالية، الأمر الذي يفتح باب الاحتجاجات الرسمية من الفرق المنافسة. ومن الطبيعي ان تكون النتيجة احتمال إقصاءات ودراما قانونية تمتد طوال الموسم

الحل التوافقي… ولماذا هو خطير

وفق ما يتردد في الكواليس، يُناقش حل مثير للجدل يتمثل بالسماح لفرق مرسيدس باستخدام محرك غير متوافق بالكامل مع قوانين 2026، مقابل تعهد رسمي بالالتزام الكامل بالقوانين بدءاً من موسم 2027.

على الورق يبدو الحل عملياً، لكن في الواقع الأمر يعد سابقة خطيرة لأن الفرق الأخرى ترى فيه:

- كسر لمبدأ تكافؤ الفرص.

- مكافأة لفريق سبق القوانين بخطوة.

- تشويهاً لفلسفة قوانين موحّدة للجميع.

