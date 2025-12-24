Alsumaria Tv
أزمة محركات مرسيدس في الفورمولا 1: زلزال تقني يهدد انطلاقة موسم 2026

عالم السيارات

2025-12-24 | 02:45
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
أزمة محركات مرسيدس في الفورمولا 1: زلزال تقني يهدد انطلاقة موسم 2026
تعيش الفورمولا 1 اليوم واحدة من أكثر أزماتها التقنية حساسية منذ عقود، والسبب هذه المرة ليس فريقاً على الحلبة، بل محركات مرسيدس وقوانين بطولة العالم 2026 الجديدة. ما كان يُعتقد أنه تفوق هندسي مشروع، تحوّل فجأة إلى مأزق قانوني قد يغيّر ملامح البطولة قبل أن تبدأ.

ما الذي حدث بالضبط؟
الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) أغلق مؤخراً ثغرة قانونية في لوائح محركات 2026، وهي ثغرة استغلتها مرسيدس بذكاء هندسي بحت خلال مرحلة التطوير المبكر.
إغلاق هذه الثغرة جعل الصيغة الحالية لمحرك مرسيدس غير متوافقة مع القوانين الجديدة، رغم أن التطوير تم ضمن النصوص السابقة للأنظمة.
وهنا تكمن الخطورة لأننا لا نتحدث عن فريق واحد، بل عن أربعة فرق تعتمد على محركات مرسيدس، ما يعني أن أي قرار متسرع قد يؤدي إلى إرباك كامل لانطلاقة موسم 2026.
 


الاتحاد الدولي في زاوية ضيقة
مما لا شك فيه بأن الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) ورئيسه الاماراتي محمد بن سليم باتا حالياً أمام خيارين أحلاهما مرّ:
- رفض اعتماد محرك مرسيدس، ما قد يؤدي إلى منع فرق كاملة من المشاركة في بداية الموسم، ما يعني ضربة قوية لمصداقية البطولة تجارياً ورياضياً.
- الموافقة على المحرك بصيغته الحالية، الأمر الذي يفتح باب الاحتجاجات الرسمية من الفرق المنافسة. ومن الطبيعي ان تكون النتيجة احتمال إقصاءات ودراما قانونية تمتد طوال الموسم
وفي كلتا الحالتين، ستكون صورة الفورمولا 1 كقمة للعدالة التقنية على المحك.
 


الحل التوافقي… ولماذا هو خطير
وفق ما يتردد في الكواليس، يُناقش حل مثير للجدل يتمثل بالسماح لفرق مرسيدس باستخدام محرك غير متوافق بالكامل مع قوانين 2026، مقابل تعهد رسمي بالالتزام الكامل بالقوانين بدءاً من موسم 2027.
على الورق يبدو الحل عملياً، لكن في الواقع الأمر يعد سابقة خطيرة لأن الفرق الأخرى ترى فيه:
- كسر لمبدأ تكافؤ الفرص.
- مكافأة لفريق سبق القوانين بخطوة.
- تشويهاً لفلسفة قوانين موحّدة للجميع.
وفي هذا الإطار يبدو الرفض شبه جماعي من بقية المصنعين.
 
 
 

هل باتت الفورمولا 1 على مفترق طرق؟
في أزمات سابقة مثل قضية ناشر الكتلة المزدوجة أو الـDAS، كان التأثير محصوراً بفريق
أما اليوم، فنحن أمام حقبة محركات جديدة كلياً، استثمارات بمئات الملايين وصانعين جدد مثل أودي يراقبون المشهد بدقة. لذلك فإن اي تهاون الآن قد يوجّه رسالة خطيرة مفادها أن من يملك الموارد، يمكنه ليّ القوانين.
ما يحدث الآن مع محركات مرسيدس ليس مجرد خلاف تقني، بل اختبار حقيقي لهيبة الاتحاد الدولي وعدالة القوانين الجديدة، وهذا الأخير بات إما امام حسم صارم يعيد الجميع إلى نقطة واحدة ولو بثمن مؤلم، أو اعتماد حلول وسط قد تفتح باب الفوضى التقنية والسياسية.
المؤكد أن موسم 2026 لن يكون مجرد بداية حقبة جديدة، بل قد يكون أكثر مواسم الفورمولا 1 جدلاً قبل أن تنطفئ الأضواء الحمراء.
والسؤال الأكبر:
هل تتعلم الفورمولا 1 من تاريخها… أو تعيد ارتكاب الأخطاء نفسها باسم مصلحة البطولة؟

