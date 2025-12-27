Alsumaria Tv
فولكسفاغن T-Roc الجديد: تطوير كبير لكن بعيوب

عالم السيارات

2025-12-27 | 03:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
فولكسفاغن T-Roc الجديد: تطوير كبير لكن بعيوب
80 شوهد

من يقرأ البيان الصحفي الذي أصدرته فولكسفاغن يتخيل أن الجيل الجديد من T-Roc هو قفزة خارقة في هذه الفئة من المركبات. لكن عندما تحلل التفاصيل جيداً، ستكتشف أن كثيراً من التحسينات إما تجميلية، أو متأخرة جداً، أو ليست بالأهمية التي تحاول الشركة تضخيمها.

 
 
 
1- تصميم محسّن لكن بلا شخصية جديدة
نعم، السيارة أصبحت أكثر انسيابية، والواجهة أكثر حداثة، والديناميكية الهوائية تحسّنت، لكن المشكلة الأساسية بقيت بحيث يشبه التصميم الجديد خليطاً ممزوجاً من Tayron وTiguan وID.7 أكثر مما يشبه روح T-Roc الأصلية.
كذلك بقيت الأحزمة الفضية والمحاور العضلية كما هي، وكأن فولكسفاغن تخاف أن تخسر زبائن الجيل الأول، فاختارت تحديثاً آمناً جداً لدرجة الملل.
باختصار التطوير موجود، الجرأة غائبة.
 
 

2- داخلية بجودة أعلى
تتحدث فولكسفاغن كثيراً عن جودة المواد واللمسات الراقية، وهذا صحيح، لكنها تتجاهل النقاط التالية:
- تغيّر تصميم الشاشة والعدادات كثيراً، لكن نظام MIB4 ما زال أقل بديهية من أنظمة كيا، هيونداي وبي ام دبليو.
- كثرة القوائم والطبقات تجعل التحكم معقداً رغم محاولات التبسيط.
- إدخال ChatGPT كميزة داخل السيارة جميل على الورق، لكن فائدته عملياً ضئيلة بالنسبة للسائق.
- التهوئة بثلاث مناطق ميزة ضخمة بحسب الشركة… لكنها مكلفة بلا ضرورة في سيارة مدمجة.
 
 


3- تحسينات في المساحة
قام مهندسو فولكسفاغن بتمديد طول T-Roc نحو 122 ملم، ما انعكس على مساحة أرجل خلفية أفضل وسعة صندوق أكبر بنحو 30 لتر. ولكن هذه ليست عبقرية هندسية، إنها ببساطة سيارة أطول. فيما نجد أن الطرازات المنافسة قدمت حلولاً ذكية لاستغلال المساحة بدون زيادة الأبعاد بهذا الشكل.
 


4- منظومة المحركات الهجينة: خطوة جيدة ولكن متأخرة
يبدو الحديث عن ستة محركات هجينة مبشراً، لكن الحقيقة:
- محرك 1.5 eTSI المحسّن ما زال قريباً جداً من الجيل السابق ونال تحسينات طفيفة.
- النسخة الهجينة الكاملة قادمة فقط في 2026 اي متأخرة جداً مقارنة بالسوق.
- عدم وجود نسخة كهربائية بالكامل هو أكبر نقطة نقص.
- وجود نظام 4MOTION محصور فقط في النسخ القوية، ما يجعل السيارة العادية أقل عملية في الشتاء والسفر.
اي أن التقدم بطيء جداً لسوق يتحرك أسرع بكثير من فولكسفاغن.
 
 


5- أنظمة غير ثورية
نالت T-Roc أنظمة Travel Assist، Emergency Assist، Park Assist Pro… وكلها أنظمة ممتازة، لكن:
- هذه الأنظمة موجودة منذ سنوات في سيارات من فئات أقل.
- فولكسفاغن تعطيها هالة وكأنها مبتكرة حديثاً.
- تطويرها طفيف مقارنة بالمنافسين.
- هي إضافات لطيفة، لكنها لا تعطي T-Roc التفوق الذي تدعيه الشركة.
 


6- مقصورة بعيدة عن الفخامة الحقيقية
نقطة القوة الحقيقية هنا هي جودة المواد في الفئات العليا، ولكن الفئات الأساسية ما زالت بمواد قاسية واضحة، فيما تبقى المقاعد المريحة ومزايا التدليك خياراً مكلفاً والإضاءة الداخلية والتأثيرات مبالغاً فيها لأجل تسويق عنصر بصري بسيط.
باختصار: تحسن حقيقي، لكنه غير كافٍ ليجعل المقصورة منافساً قوياً.

7- السعر مقابل القيمة: الضعف الأكبر
مع أن فولكسفاغن لا تعلن الأسعار مباشرة، لكن من المتوقع أن يكون سعر T-Roc أعلى من الجيل السابق وقريب من أسعار تيغوان القديمة وأعلى بكثير من سيارات منافسة بنفس التجهيزات. وهنا تجدر الاشارة بأنه لا يمكنك تسعير سيارة متوسطة الحجم وكأنها شبه فاخرة. وفي سوق ينمو فيه المنافس الكوري والصيني بسرعة يبدو هذا التسعير خطيراً.
في النهاية، وبعد كل ما تقدم يمكنني القول أن T-Roc الجديدة سيارة ناضجة وراقية… لكنها ليست ثورية، ولا تقدم ما يكفي لتبرير الهالة الضخمة التي تصنعها فولكسفاغن حولها.
هي تحسين كبير، نعم ولكن ليس جيل جديد قوي يكتسح السوق كما تدّعي الشركة.

>> تابع قناة السومرية على منصة X

تكنولوجيا

عالم السيارات

فولكسفاغن

السومرية

الشتاء

الهالة

لطيفة

الصين

صندوق

الكور

الجدي

أحدث الحلقات
Biotic
Play
Biotic
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
Play
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
عقدة الرئاسة.. خشية من جولات برلمانية متعبة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-26
Play
عقدة الرئاسة.. خشية من جولات برلمانية متعبة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-26
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-26
Play
نشرة ٢٦ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-26
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-26
Play
العراق في دقيقة 26-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-26
الهوا الك
Play
الهوا الك
بين أنياب الظلم الاجتماعي وظلال الرعاية الاجتماعية! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-26
Play
بين أنياب الظلم الاجتماعي وظلال الرعاية الاجتماعية! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-26
عشرين
Play
عشرين
محكمة التمييز .. قرن من الاجتهاد والتجدد - عشرين م٤ - الحلقة ٤٧ | الموسم 4
15:15 | 2025-12-25
Play
محكمة التمييز .. قرن من الاجتهاد والتجدد - عشرين م٤ - الحلقة ٤٧ | الموسم 4
15:15 | 2025-12-25
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
”الصندوق الاسود للعلاقة بين دورتكِ الشهرية وهورموناتك - هنادي وليان - الحلقة ١٦ | 2025
14:15 | 2025-12-25
Play
”الصندوق الاسود للعلاقة بين دورتكِ الشهرية وهورموناتك - هنادي وليان - الحلقة ١٦ | 2025
14:15 | 2025-12-25
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل تميم التميمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-25
Play
الممثل تميم التميمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-25
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:30 | 2025-12-25
Play
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:30 | 2025-12-25
Live Talk
Play
Live Talk
الدراجة النارية أسلوب حياة للرحالة - Live Talk - الحلقة ١٨٩ | 2025
10:30 | 2025-12-25
Play
الدراجة النارية أسلوب حياة للرحالة - Live Talk - الحلقة ١٨٩ | 2025
10:30 | 2025-12-25
