فولكسفاغن T-Roc الجديد: تطوير كبير لكن بعيوب

من يقرأ البيان الصحفي الذي أصدرته يتخيل أن الجيل الجديد من T-Roc هو قفزة خارقة في هذه الفئة من المركبات. لكن عندما تحلل التفاصيل جيداً، ستكتشف أن كثيراً من التحسينات إما تجميلية، أو متأخرة جداً، أو ليست بالأهمية التي تحاول الشركة تضخيمها.

1- تصميم محسّن لكن بلا شخصية جديدة

نعم، السيارة أصبحت أكثر انسيابية، والواجهة أكثر حداثة، والديناميكية الهوائية تحسّنت، لكن المشكلة الأساسية بقيت بحيث يشبه التصميم الجديد خليطاً ممزوجاً من Tayron وTiguan وID.7 أكثر مما يشبه روح T-Roc الأصلية.

كذلك بقيت الأحزمة الفضية والمحاور العضلية كما هي، وكأن تخاف أن تخسر زبائن الجيل الأول، فاختارت تحديثاً آمناً جداً لدرجة الملل.

2- داخلية بجودة أعلى

تتحدث فولكسفاغن كثيراً عن جودة المواد واللمسات الراقية، وهذا صحيح، لكنها تتجاهل النقاط التالية:

- تغيّر تصميم الشاشة والعدادات كثيراً، لكن نظام MIB4 ما زال أقل بديهية من أنظمة ، هيونداي وبي ام دبليو.

- كثرة القوائم والطبقات تجعل التحكم معقداً رغم محاولات التبسيط.

- إدخال ChatGPT كميزة داخل السيارة جميل على الورق، لكن فائدته عملياً ضئيلة بالنسبة للسائق.

3- تحسينات في المساحة

4- منظومة المحركات الهجينة: خطوة جيدة ولكن متأخرة

يبدو الحديث عن ستة محركات هجينة مبشراً، لكن الحقيقة:

- محرك 1.5 eTSI المحسّن ما زال قريباً جداً من الجيل السابق ونال تحسينات طفيفة.

- النسخة الهجينة الكاملة قادمة فقط في 2026 اي متأخرة جداً مقارنة بالسوق.

- عدم وجود نسخة كهربائية بالكامل هو أكبر نقطة نقص.

- وجود نظام 4MOTION محصور فقط في النسخ القوية، ما يجعل السيارة العادية أقل عملية في والسفر.

5- أنظمة غير ثورية

نالت T-Roc أنظمة Travel Assist، Emergency Assist، Park Assist Pro… وكلها أنظمة ممتازة، لكن:

- هذه الأنظمة موجودة منذ سنوات في سيارات من فئات أقل.

- فولكسفاغن تعطيها وكأنها مبتكرة حديثاً.

- تطويرها طفيف مقارنة بالمنافسين.

