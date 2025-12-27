الصفحة الرئيسية
سرقة كائنات بحرية بقيمة 400 ألف دولار في الولايات المتحدة
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-551203-639023384836733617.jpg
فولكسفاغن T-Roc الجديد: تطوير كبير لكن بعيوب
عالم السيارات
2025-12-27 | 03:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
80 شوهد
من يقرأ البيان الصحفي الذي أصدرته
فولكسفاغن
يتخيل أن الجيل الجديد من T-Roc هو قفزة خارقة في هذه الفئة من المركبات. لكن عندما تحلل التفاصيل جيداً، ستكتشف أن كثيراً من التحسينات إما تجميلية، أو متأخرة جداً، أو ليست بالأهمية التي تحاول الشركة تضخيمها.
1- تصميم محسّن لكن بلا شخصية جديدة
نعم، السيارة أصبحت أكثر انسيابية، والواجهة أكثر حداثة، والديناميكية الهوائية تحسّنت، لكن المشكلة الأساسية بقيت بحيث يشبه التصميم الجديد خليطاً ممزوجاً من Tayron وTiguan وID.7 أكثر مما يشبه روح T-Roc الأصلية.
كذلك بقيت الأحزمة الفضية والمحاور العضلية كما هي، وكأن
فولكسفاغن
تخاف أن تخسر زبائن الجيل الأول، فاختارت تحديثاً آمناً جداً لدرجة الملل.
باختصار التطوير موجود، الجرأة غائبة.
2- داخلية بجودة أعلى
تتحدث فولكسفاغن كثيراً عن جودة المواد واللمسات الراقية، وهذا صحيح، لكنها تتجاهل النقاط التالية:
- تغيّر تصميم الشاشة والعدادات كثيراً، لكن نظام MIB4 ما زال أقل بديهية من أنظمة
كيا
، هيونداي وبي ام دبليو.
- كثرة القوائم والطبقات تجعل التحكم معقداً رغم محاولات التبسيط.
- إدخال ChatGPT كميزة داخل السيارة جميل على الورق، لكن فائدته عملياً ضئيلة بالنسبة للسائق.
- التهوئة بثلاث مناطق ميزة ضخمة بحسب الشركة… لكنها مكلفة بلا ضرورة في سيارة مدمجة.
3- تحسينات في المساحة
قام مهندسو فولكسفاغن بتمديد طول T-Roc نحو 122 ملم، ما انعكس على مساحة أرجل خلفية أفضل وسعة
صندوق
أكبر بنحو 30 لتر. ولكن هذه ليست عبقرية هندسية، إنها ببساطة سيارة أطول. فيما نجد أن الطرازات المنافسة قدمت حلولاً ذكية لاستغلال المساحة بدون زيادة الأبعاد بهذا الشكل.
4- منظومة المحركات الهجينة: خطوة جيدة ولكن متأخرة
يبدو الحديث عن ستة محركات هجينة مبشراً، لكن الحقيقة:
- محرك 1.5 eTSI المحسّن ما زال قريباً جداً من الجيل السابق ونال تحسينات طفيفة.
- النسخة الهجينة الكاملة قادمة فقط في 2026 اي متأخرة جداً مقارنة بالسوق.
- عدم وجود نسخة كهربائية بالكامل هو أكبر نقطة نقص.
- وجود نظام 4MOTION محصور فقط في النسخ القوية، ما يجعل السيارة العادية أقل عملية في
الشتاء
والسفر.
اي أن التقدم بطيء جداً لسوق يتحرك أسرع بكثير من فولكسفاغن.
5- أنظمة غير ثورية
نالت T-Roc أنظمة Travel Assist، Emergency Assist، Park Assist Pro… وكلها أنظمة ممتازة، لكن:
- هذه الأنظمة موجودة منذ سنوات في سيارات من فئات أقل.
- فولكسفاغن تعطيها
هالة
وكأنها مبتكرة حديثاً.
- تطويرها طفيف مقارنة بالمنافسين.
- هي إضافات
لطيفة
، لكنها لا تعطي T-Roc التفوق الذي تدعيه الشركة.
6- مقصورة بعيدة عن الفخامة الحقيقية
نقطة القوة الحقيقية هنا هي جودة المواد في الفئات العليا، ولكن الفئات الأساسية ما زالت بمواد قاسية واضحة، فيما تبقى المقاعد المريحة ومزايا التدليك خياراً مكلفاً والإضاءة الداخلية والتأثيرات مبالغاً فيها لأجل تسويق عنصر بصري بسيط.
باختصار: تحسن حقيقي، لكنه غير كافٍ ليجعل المقصورة منافساً قوياً.
7- السعر مقابل القيمة: الضعف الأكبر
مع أن فولكسفاغن لا تعلن الأسعار مباشرة، لكن من المتوقع أن يكون سعر T-Roc أعلى من الجيل السابق وقريب من أسعار تيغوان القديمة وأعلى بكثير من سيارات منافسة بنفس التجهيزات. وهنا تجدر الاشارة بأنه لا يمكنك تسعير سيارة متوسطة الحجم وكأنها شبه فاخرة. وفي سوق ينمو فيه المنافس الكوري والصيني بسرعة يبدو هذا التسعير خطيراً.
في النهاية، وبعد كل ما تقدم يمكنني القول أن T-Roc الجديدة سيارة ناضجة وراقية… لكنها ليست ثورية، ولا تقدم ما يكفي لتبرير
الهالة
الضخمة التي تصنعها فولكسفاغن حولها.
هي تحسين كبير، نعم ولكن ليس جيل جديد قوي يكتسح السوق كما تدّعي الشركة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
