بنتلي كونتيننتال Supersports GT لعام 2026: الجنون الأخير قبل انطفاء محركات الاحتراق

في زمنٍ يهرع فيه الجميع نحو الكهرباء والذكاء الاصطناعي، تختار بنتلي أن تسير عكس التيار… لا تراجعًا، بل استعدادًا لوثبة ضخمة إلى الأمام. النتيجة؟ سيارة لا تشبه ما قبلها، ولا حتى ما سيأتي . إنها بنتلي Supersportsالجديدة، أكثر سيارات بنتلي جرأة وإثارة منذ قرن كامل.







محرك من المدرسة القديمة… بلا أعذار ولا كهرباء هذه ليست مع شارة إضافية. بل أول بنتلي بدفعٍ خلفي فقط، وأخف طراز تنتجه الشركة منذ أكثر من 80 عاماً، وأول محاولة صريحة لتحويل الفخامة البريطانية الهادئة إلى وحش سباق يهدد قوانين .



في قلب Supersports ينبض محرك V8 سعة 4.0 لتر ذات توربو مزدوج بقوة 666 حصان و800 نيوتن متر من العزم.

- لا كهرباء

- لا نظام هجين

- لا "مساعدة"

فقط قوة صافية من مدرسة الأداء النقي، ترسل اندفاعها إلى العجلات الخلفية عبر ناقل حركة ثنائي القابض من 8 سرعات.

والنتيجة:

- تسارع 0-100 كلم/س خلال 3.7 ثواني

- سرعة قصوى 310 كلم/س

لكن الأرقام ليست القصة الحقيقية… القصة أن بنتلي تشجّعك لأوّل مرة على اللعب، وكأنها تقول: "القيادة المحسوبة انتهت… والآن يبدأ الجنون".



ديناميكية لا تشبه أي بنتلي عرفناها

استغل مهندسو بنتلي هذه التجربة للذهاب إلى أقصى الحدود من خلال:

- نظام eLSD خلفي

- توجيه خلفي

- تعليق جديد بمخامد ثنائية

- فرامل CSiC بقطر 440 ملم وهو الأكبر عالميًا على سيارة إنتاجية

- إطارات Manthey Racing بقياس 22 بوصة

- خيار Trofeo RS شبه المخصص للحلبات

كل ذلك سمح لـ Supersports تحقيق قوة جانبية 1.3G، أي بزيادة 30% عن GT Speed.



أخفّ بنتلي منذ الحرب العالمية الثانية



مع بنتلي Supersports انخفض الوزن أخيرًا إلى أقل من 2000 كلغ بفضل:

- إزالة نظام الدفع

- سقف كربوني

- حذف المقاعد الخلفية

- تقليل العزل

- استخدام ألياف الكربون حول السيارة

لتصبح هذه السيارة أقرب في فلسفتها إلى سيارات الرالي… لا سيارات القصور.



تصميم هجومي… يخدم الأداء قبل الفخامة



على مستوى التصميم الخارجي، نالت Supersports أكبر سبويلر أمامي بتاريخ بنتلي، اضافة الى أجنحة جانبية، ناشر خلفي هائل، جانح ثابت، وفتحات تبريد جديدة لتساهم كل هذه التوليفة بنحو 300 كلغ من القوة الضاغطة الإضافية.

في النهاية، أشير الى أنه وعلى الرغم من أن Supersports تقدم تجربة مذهلة على المستويات كافة، إلا أن هناك نقاط تستحق الملاحظة:

- هذه المركبة تحولت الى أقل "Grand Tourer" وأكثر "لعبة حلبات"

- حذف المقاعد الخلفية يحد من الاستخدام اليومي

- السعر المرتفع يجعل GT Speed خيارًا أكثر توازنًا

- الاعتماد الكامل على محرك V8 قد يجعلها نهاية عصر… لا بداية فصل جديد.

بنتلي Supersports ليست مجرد سيارة؛ إنها بيان أخير لعصر القوة الميكانيكية قبل أن يطبق عصر الكهرباء بالكامل. خطوة جريئة، متمردة، وصاخبة… وكأن بنتلي تقول للعالم:

"إذا كان هذا هو الوداع… فسيكون بأعلى صوت ممكن".