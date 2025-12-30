الصفحة الرئيسية
"إنفينيتي" تبدأ خطوة "عالمية" غير مسبوقة في السوق العراقية
عالم السيارات
2025-12-30 | 02:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
7 شوهد
السومرية نيوز
- منوعات
أعلنت شركة "إنفينيتي"
العراق
، افتتاح معرض في
بغداد
، معتبرة أنه خطوة تهدف إلى تعزيز حضور العلامة التجارية في السوق العراقية وتقديم تجربة استثنائية تعكس مفهوم الفخامة والابتكار الذي تشتهر به إنفينيتي عالميا.
وقالت الشركة في بيان، ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "افتتاح المعرض الجديد يأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى تقريب العلامة من عملائها في
بغداد
، وتقديم بيئة متكاملة تواكب أحدث معايير إنفينيتي العالمية، سواء من حيث التصميم الداخلي للمعارض أو أسلوب خدمة العملاء".
وبالتزامن مع افتتاح المعرض، أعلنت الوكالة عن "عروض مميزة على مجموعة من طرازات إنفينيتي 2025/2026، وفي مقدمتها الطراز الرائد QX80، والتي تشمل أسعار تفضيلية لفترة محدودة وضمانات طويلة الأمد وبرامج صيانة ممتدة وخدمات ما بعد البيع وفق أعلى المعايير المعتمدة".
وفي سياق متصل، أعلنت نيسان– السور، الوكيل الحصري لعلامة نيسان في
العراق
، عن إطلاق مشروعها الجديد (وياكم… والفرق علينا) في العاصمة
الاتحادية بغداد
، بالتزامن مع إطلاقه في
أربيل
عاصمة إقليم كوردستان، ضمن سلسلة فعاليات رسمية حضرها ممثلو وسائل الإعلام.
ويُعد مشروع (وياكم… والفرق علينا) برنامج حماية سعرية مبتكر يضمن للعملاء تعويضًا كاملًا بنسبة 100% عن أي تخفيض رسمي في أسعار المركبات خلال مدة عام واحد من تاريخ الشراء، في خطوة غير مسبوقة في سوق السيارات العراقي.
وأوضحت الشركة أن "التعويض يتم وفق آلية واضحة تشمل، 50% نقدًا تُدفع مباشرة للعميل، 25% قسائم خدمات تُستخدم في مراكز صيانة نيسان العراق – السور أو خدمات Ziebart المتخصصة، و25% قسيمة شراء لاقتناء سيارة نيسان جديدة للعميل أو أحد أقاربه أو أي شخص يرشحه".
وأكدت نيسان– السور، أن "إطلاق المشروع في بغداد وأربيل في آن واحد يعكس التزامها بتطبيق المبادرة على مستوى العراق، وترسيخ مبدأ العدالة السعرية وتعزيز ثقة العملاء".
وبينت، أن "افتتاح معرض إنفينيتي في بغداد، إلى جانب إطلاق مشروع (وياكم… والفرق علينا)، يأتي في إطار توجه أوسع من قبل وكلاء العلامات اليابانية في العراق لتوسيع حضورهم، والارتقاء بمستوى الخدمات، وتقديم حلول متكاملة تلبي احتياجات العملاء، سواء في فئة السيارات الفاخرة أو السيارات العائلية".
وأكدت الشركتان، أن "المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من المبادرات والخدمات التي تهدف إلى تطوير قطاع السيارات في العراق، وتعزيز تجربة العميل بما يتماشى مع المعايير العالمية".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
