"إنفينيتي" تبدأ خطوة "عالمية" غير مسبوقة في السوق العراقية

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
البرلمان يرفع جلسته للمداولة بشأن منصب النائب الثاني
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

"إنفينيتي" تبدأ خطوة "عالمية" غير مسبوقة في السوق العراقية

عالم السيارات

2025-12-30 | 02:22
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
&quot;إنفينيتي&quot; تبدأ خطوة &quot;عالمية&quot; غير مسبوقة في السوق العراقية
7 شوهد

السومرية نيوز - منوعات
أعلنت شركة "إنفينيتي" العراق، افتتاح معرض في بغداد، معتبرة أنه خطوة تهدف إلى تعزيز حضور العلامة التجارية في السوق العراقية وتقديم تجربة استثنائية تعكس مفهوم الفخامة والابتكار الذي تشتهر به إنفينيتي عالميا.

وقالت الشركة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "افتتاح المعرض الجديد يأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى تقريب العلامة من عملائها في بغداد، وتقديم بيئة متكاملة تواكب أحدث معايير إنفينيتي العالمية، سواء من حيث التصميم الداخلي للمعارض أو أسلوب خدمة العملاء".
وبالتزامن مع افتتاح المعرض، أعلنت الوكالة عن "عروض مميزة على مجموعة من طرازات إنفينيتي 2025/2026، وفي مقدمتها الطراز الرائد QX80، والتي تشمل أسعار تفضيلية لفترة محدودة وضمانات طويلة الأمد وبرامج صيانة ممتدة وخدمات ما بعد البيع وفق أعلى المعايير المعتمدة".
وفي سياق متصل، أعلنت نيسان– السور، الوكيل الحصري لعلامة نيسان في العراق، عن إطلاق مشروعها الجديد (وياكم… والفرق علينا) في العاصمة الاتحادية بغداد، بالتزامن مع إطلاقه في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، ضمن سلسلة فعاليات رسمية حضرها ممثلو وسائل الإعلام.
ويُعد مشروع (وياكم… والفرق علينا) برنامج حماية سعرية مبتكر يضمن للعملاء تعويضًا كاملًا بنسبة 100% عن أي تخفيض رسمي في أسعار المركبات خلال مدة عام واحد من تاريخ الشراء، في خطوة غير مسبوقة في سوق السيارات العراقي.
وأوضحت الشركة أن "التعويض يتم وفق آلية واضحة تشمل، 50% نقدًا تُدفع مباشرة للعميل، 25% قسائم خدمات تُستخدم في مراكز صيانة نيسان العراق – السور أو خدمات Ziebart المتخصصة، و25% قسيمة شراء لاقتناء سيارة نيسان جديدة للعميل أو أحد أقاربه أو أي شخص يرشحه".
وأكدت نيسان– السور، أن "إطلاق المشروع في بغداد وأربيل في آن واحد يعكس التزامها بتطبيق المبادرة على مستوى العراق، وترسيخ مبدأ العدالة السعرية وتعزيز ثقة العملاء".
وبينت، أن "افتتاح معرض إنفينيتي في بغداد، إلى جانب إطلاق مشروع (وياكم… والفرق علينا)، يأتي في إطار توجه أوسع من قبل وكلاء العلامات اليابانية في العراق لتوسيع حضورهم، والارتقاء بمستوى الخدمات، وتقديم حلول متكاملة تلبي احتياجات العملاء، سواء في فئة السيارات الفاخرة أو السيارات العائلية".
وأكدت الشركتان، أن "المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من المبادرات والخدمات التي تهدف إلى تطوير قطاع السيارات في العراق، وتعزيز تجربة العميل بما يتماشى مع المعايير العالمية".






>> تابع قناة السومرية على منصة X
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
من الأخير
Play
من الأخير
روح وليدي قبل أن يصبح الرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-29
Play
روح وليدي قبل أن يصبح الرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-29
Play
نشرة ٢٩ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-29
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-29
Play
العراق في دقيقة 29-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-29
Live Talk
Play
Live Talk
ما تأثير العرافة والخطابة؟ - Live Talk - الحلقة ١٩١ | 2025
12:30 | 2025-12-29
Play
ما تأثير العرافة والخطابة؟ - Live Talk - الحلقة ١٩١ | 2025
12:30 | 2025-12-29
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-29
Play
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-29
عشرين
Play
عشرين
برلمان سابق وحكومة تصريف .. ملفات تغلق وأخرى تفتح! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-27
Play
برلمان سابق وحكومة تصريف .. ملفات تغلق وأخرى تفتح! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-27
Biotic
Play
Biotic
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
Play
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
عقدة الرئاسة.. خشية من جولات برلمانية متعبة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-26
Play
عقدة الرئاسة.. خشية من جولات برلمانية متعبة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-26
الهوا الك
Play
الهوا الك
بين أنياب الظلم الاجتماعي وظلال الرعاية الاجتماعية! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-26
Play
بين أنياب الظلم الاجتماعي وظلال الرعاية الاجتماعية! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-26
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
”الصندوق الاسود للعلاقة بين دورتكِ الشهرية وهورموناتك - هنادي وليان - الحلقة ١٦ | 2025
14:15 | 2025-12-25
Play
”الصندوق الاسود للعلاقة بين دورتكِ الشهرية وهورموناتك - هنادي وليان - الحلقة ١٦ | 2025
14:15 | 2025-12-25
الأكثر مشاهدة
من الأخير
Play
من الأخير
روح وليدي قبل أن يصبح الرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-29
Play
روح وليدي قبل أن يصبح الرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-29
Play
نشرة ٢٩ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-29
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-29
Play
العراق في دقيقة 29-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-29
Live Talk
Play
Live Talk
ما تأثير العرافة والخطابة؟ - Live Talk - الحلقة ١٩١ | 2025
12:30 | 2025-12-29
Play
ما تأثير العرافة والخطابة؟ - Live Talk - الحلقة ١٩١ | 2025
12:30 | 2025-12-29
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-29
Play
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-29
عشرين
Play
عشرين
برلمان سابق وحكومة تصريف .. ملفات تغلق وأخرى تفتح! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-27
Play
برلمان سابق وحكومة تصريف .. ملفات تغلق وأخرى تفتح! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-27
Biotic
Play
Biotic
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
Play
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
عقدة الرئاسة.. خشية من جولات برلمانية متعبة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-26
Play
عقدة الرئاسة.. خشية من جولات برلمانية متعبة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-26
الهوا الك
Play
الهوا الك
بين أنياب الظلم الاجتماعي وظلال الرعاية الاجتماعية! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-26
Play
بين أنياب الظلم الاجتماعي وظلال الرعاية الاجتماعية! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-26
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
”الصندوق الاسود للعلاقة بين دورتكِ الشهرية وهورموناتك - هنادي وليان - الحلقة ١٦ | 2025
14:15 | 2025-12-25
Play
”الصندوق الاسود للعلاقة بين دورتكِ الشهرية وهورموناتك - هنادي وليان - الحلقة ١٦ | 2025
14:15 | 2025-12-25

اخترنا لك
رينو كليو 2026…عودة الاسطورة بشخصية جديدة
03:00 | 2025-12-28
بنتلي كونتيننتال Supersports GT لعام 2026: الجنون الأخير قبل انطفاء محركات الاحتراق
03:00 | 2025-12-28
فولكسفاغن T-Roc الجديد: تطوير كبير لكن بعيوب
03:00 | 2025-12-27
الذكاء الاصطناعي… العقل الجديد الذي يعيد تشكيل عالم السيارات
03:03 | 2025-12-26
فولفو ES90: وعود كبيرة وتنفيذ لا يرتقي للتطلعات
04:00 | 2025-12-25
أزمة محركات مرسيدس في الفورمولا 1: زلزال تقني يهدد انطلاقة موسم 2026
02:45 | 2025-12-24

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.