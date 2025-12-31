نموذج أودي E SUVمشروع ضخم او أزمة هوية

تقدّم أودي نموذج E SUV كمنصة جديدة لسياراتها الكهربائية المخصصة للصين، وبالنظر إلى ضخامة السيارة وتفاصيلها التقنية يبدو أن الشركة تحاول استعادة مكانتها في سوق يهيمن عليه حالياً منافسون صينيون مثل BYD، NIO وLi Auto.





تصميم ضخم… لكنه فاقد للروح الألمانية

تصف أودي التصميم بأنه منحوت، واثق، أحادي الكتلة، لكن الحقيقة أن نموذج E SUV يبدو كخليط بين اتجاهات تصميمية صينية وأخرى ألمانية:

- الواجهة العمودية المبالغ فيها بعيدة عن هوية أودي التقليدية.

- الإضاءة المحيطة والرسومات الرقمية أصبحت موضة في السوق الصيني، وأودي تتبعها بدلاً من أن تقودها.

- الحجم الهائل (طول 5 أمتار وعرض 2 متر) يجعل السيارة مختلفة جداً عن سيارات أودي العالمية، لدرجة أنها قد تُقرأ كعلامة فرعية بالكامل، لا كجزء من العائلة.

هي سيارة فاخرة بلا شك، لكن ليست السيارة التي نتوقعها من أودي إذا كنت من جمهورها خارج .



تعاون مع SAIC: خطوة ذكية أم اعتراف بالضعف؟

تفاخر أودي بمنصة ADP المشتركة مع SAIC، لكن هذه الشراكة تحمل معنى آخر:

أودي مضطرة للاعتماد على شريك محلي لإنتاج سيارات كهربائية قادرة على مجاراة السوق الصيني المتقدم. هذا الأمر يعكس:

- فجوة تقنية بين أودي والصناع المحليين في مجال البرمجيات.

- صعوبة اللحاق ببيئة الصين الرقمية العملاقة.

- حاجة أودي إلى حلول جاهزة بدلاً من الابتكار الداخلي.

التقنيات الصينية ممتازة، لكن على مستوى العلامة الألمانية الفاخرة تبدو هذه الخطوة كتنازل. لكن على الرغم من الوعود الكبيرة، يعاني المشروع من ثغرات واضحة تجعل السيارة أقرب إلى محاولة للحاق أكثر منها خطوة قيادية.

على صعيد الأداء، يمكن القول بأنه قوي لكن ليس على مستوى ارقام تليق بالعام 2025، حيث تبلغ القدرة حوالي 670 حصاناً، كما يمكن لهذه المركبة تحقيق تسارع من 0 إلى 100 كلم/س خلال 5 ثوانٍ. تجدر الاشارة الى أن سيارات صينية مثل HiPhi و Li Auto و Zeekr تقدم نفس الأرقام أو حتى أفضل.

الأداء أصبح معياراً أساسياً في فئة الـ "Mega SUVs" الكهربائية، وليس ميزة فريدة. وهنا لا بد من القول بأن أودي لا تقود… بل تواكب.

على مستوى المدى الذي يمكن لأودي اجتيازه، فهو يبلغ 700 كلم الذي اعتبره البعض جميلاً ولكن ليس واقعياً. كما أن بطارية 109 كيلواط ساعة ليست جديدة أو رائدة مقارنة بما تقدمه NIO أو Li Auto والبالغ 150 كيلوواط ساعة.