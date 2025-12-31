الصفحة الرئيسية
المزيد
نموذج أودي E SUVمشروع ضخم او أزمة هوية
عالم السيارات
2025-12-31 | 01:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
125 شوهد
تقدّم أودي نموذج E SUV كمنصة جديدة لسياراتها الكهربائية المخصصة للصين، وبالنظر إلى ضخامة السيارة وتفاصيلها التقنية يبدو أن الشركة تحاول استعادة مكانتها في سوق يهيمن عليه حالياً منافسون صينيون مثل BYD، NIO وLi Auto.
لكن على الرغم من الوعود الكبيرة، يعاني المشروع من ثغرات واضحة تجعل السيارة أقرب إلى محاولة للحاق أكثر منها خطوة قيادية.
تصميم ضخم… لكنه فاقد للروح الألمانية
تصف أودي التصميم بأنه منحوت، واثق، أحادي الكتلة، لكن الحقيقة أن نموذج E SUV يبدو كخليط بين اتجاهات تصميمية صينية وأخرى ألمانية:
- الواجهة العمودية المبالغ فيها بعيدة عن هوية أودي التقليدية.
- الإضاءة المحيطة والرسومات الرقمية أصبحت موضة في السوق الصيني، وأودي تتبعها بدلاً من أن تقودها.
- الحجم الهائل (طول 5 أمتار وعرض 2 متر) يجعل السيارة مختلفة جداً عن سيارات أودي العالمية، لدرجة أنها قد تُقرأ كعلامة فرعية بالكامل، لا كجزء من العائلة.
هي سيارة فاخرة بلا شك، لكن ليست السيارة التي نتوقعها من أودي إذا كنت من جمهورها خارج
الصين
.
تعاون مع SAIC: خطوة ذكية أم اعتراف بالضعف؟
تفاخر أودي بمنصة ADP المشتركة مع SAIC، لكن هذه الشراكة تحمل معنى آخر:
أودي مضطرة للاعتماد على شريك محلي لإنتاج سيارات كهربائية قادرة على مجاراة السوق الصيني المتقدم. هذا الأمر يعكس:
- فجوة تقنية بين أودي والصناع المحليين في مجال البرمجيات.
- صعوبة اللحاق ببيئة الصين الرقمية العملاقة.
- حاجة أودي إلى حلول جاهزة بدلاً من الابتكار الداخلي.
التقنيات الصينية ممتازة، لكن على مستوى العلامة الألمانية الفاخرة تبدو هذه الخطوة كتنازل.
على صعيد الأداء، يمكن القول بأنه قوي لكن ليس على مستوى ارقام تليق بالعام 2025، حيث تبلغ القدرة حوالي 670 حصاناً، كما يمكن لهذه المركبة تحقيق تسارع من 0 إلى 100 كلم/س خلال 5 ثوانٍ. تجدر الاشارة الى أن سيارات صينية مثل HiPhi و Li Auto و Zeekr تقدم نفس الأرقام أو حتى أفضل.
الأداء أصبح معياراً أساسياً في فئة الـ "Mega SUVs" الكهربائية، وليس ميزة فريدة. وهنا لا بد من القول بأن أودي لا تقود… بل تواكب.
على مستوى المدى الذي يمكن لأودي اجتيازه، فهو يبلغ 700 كلم الذي اعتبره البعض جميلاً ولكن ليس واقعياً. كما أن بطارية 109 كيلواط ساعة ليست جديدة أو رائدة مقارنة بما تقدمه NIO أو Li Auto والبالغ 150 كيلوواط ساعة.
أنظمة قيادة ذاتية موجهة للصين فقط
نال نموذج E SUV نظام أودي 360 المساعد للقيادة وهو مصمم حصراً للسوق الصيني، وهذا يزيد من عامل القلق لأن هذه التقنية غير عالمية والتطوير يعتمد فقط على بيانات شركة SAIC.
أشير الى ان نموذج أودي E SUV مشروع مهم لكنه يكشف بأن أودي أصبحت تتبع السوق الصيني بدل أن تقوده. لكن هذا النموذج يتميز بحجم ضخم وتصميم فاخر، أداء قوي، شراكة رقمية قد تعزز قدرات البرمجيات، مدى كبير "على الورق"، شحن سريع بفضل منصة 800V لكنه في الوقت نفسه يقدم هوية تصميم غير واضحة، اعتماد مفرط على SAIC، مواصفات لا تتفوق على المنافسين الصينيين ومدى غير واقعي ليؤكد تراجع دور أودي كقائدة للتقنية الألمانية.
لا شك بأن السيارة واعدة… لكنها بعيدة عن أن تكون أودي حقيقية كما عرفناها.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
"لا يمكن حصر هوية المحافظة بإطار ديني واحد".. فنان يثير ازمة وجدل بالبصرة
02:04 | 2025-11-22
02:04 | 2025-11-22
نموذج Scion 01...عودة تويوتا الجامحة لكسر قواعد الطرق الوعرة
03:00 | 2025-12-07
03:00 | 2025-12-07
غوغل تكشف عن نموذج أولي لنظارات تعمل بنظام "Android XR"
14:31 | 2025-10-31
14:31 | 2025-10-31
كشف هوية المسلم منقذ الأرواح في هجوم أستراليا
07:14 | 2025-12-15
تكنولوجيا
عالم السيارات
عالم السيارات
أودي
السومرية
audi
E SUV
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أسعار الدولار تواصل التحليق في الصيرفات.. إليكم الأسعار
اقتصاد
31.52%
02:49 | 2025-12-30
أسعار الدولار تواصل التحليق في الصيرفات.. إليكم الأسعار
02:49 | 2025-12-30
من هو رئيس مجلس النواب الجديد هيبت الحلبوسي؟
سياسة
25.42%
08:35 | 2025-12-29
من هو رئيس مجلس النواب الجديد هيبت الحلبوسي؟
08:35 | 2025-12-29
أمطار وثلوج حتى السبت والحرارة (-5)
محليات
22.21%
01:23 | 2025-12-30
أمطار وثلوج حتى السبت والحرارة (-5)
01:23 | 2025-12-30
الحرارة صفر مئوية غدا ومطالبات بتعطيل الدوام
محليات
20.85%
10:01 | 2025-12-29
الحرارة صفر مئوية غدا ومطالبات بتعطيل الدوام
10:01 | 2025-12-29
ناس وناس
فضوة عرب بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-31
ناس وناس
فضوة عرب بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-30
Live Talk
دور الرقص في تشكيل الهوية الثقافية - Live Talk - الحلقة ١٩٢ | 2025
10:30 | 2025-12-30
Live Talk
دور الرقص في تشكيل الهوية الثقافية - Live Talk - الحلقة ١٩٢ | 2025
10:30 | 2025-12-30
من الأخير
روح وليدي قبل أن يصبح الرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-29
من الأخير
روح وليدي قبل أن يصبح الرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-29
استديو Noon
تحدي المستمعين 29-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-29
استديو Noon
تحدي المستمعين 29-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-29
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتماد 29-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-29
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتماد 29-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-29
طل الصباح
الأبراج - يمين يسار 29-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-29
طل الصباح
الأبراج - يمين يسار 29-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-29
عشرين
برلمان سابق وحكومة تصريف .. ملفات تغلق وأخرى تفتح! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-27
عشرين
برلمان سابق وحكومة تصريف .. ملفات تغلق وأخرى تفتح! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-27
Biotic
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
Biotic
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
ناس وناس
فضوة عرب بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-31
ناس وناس
فضوة عرب بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-30
Live Talk
دور الرقص في تشكيل الهوية الثقافية - Live Talk - الحلقة ١٩٢ | 2025
10:30 | 2025-12-30
Live Talk
دور الرقص في تشكيل الهوية الثقافية - Live Talk - الحلقة ١٩٢ | 2025
10:30 | 2025-12-30
من الأخير
روح وليدي قبل أن يصبح الرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-29
من الأخير
روح وليدي قبل أن يصبح الرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-29
استديو Noon
تحدي المستمعين 29-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-29
استديو Noon
تحدي المستمعين 29-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-29
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتماد 29-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-29
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتماد 29-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-29
طل الصباح
الأبراج - يمين يسار 29-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-29
طل الصباح
الأبراج - يمين يسار 29-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-29
عشرين
برلمان سابق وحكومة تصريف .. ملفات تغلق وأخرى تفتح! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-27
عشرين
برلمان سابق وحكومة تصريف .. ملفات تغلق وأخرى تفتح! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-27
Biotic
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
Biotic
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
قرارات مفاجئة تهز سوق السيارات.. فيديو
14:29 | 2025-12-30
14:29 | 2025-12-30
2025... عام انكشاف الوهم الكبير في صناعة السيارات
03:11 | 2025-12-30
03:11 | 2025-12-30
"إنفينيتي" تبدأ خطوة "عالمية" غير مسبوقة في السوق العراقية
02:22 | 2025-12-30
02:22 | 2025-12-30
رينو كليو 2026…عودة الاسطورة بشخصية جديدة
03:00 | 2025-12-28
03:00 | 2025-12-28
بنتلي كونتيننتال Supersports GT لعام 2026: الجنون الأخير قبل انطفاء محركات الاحتراق
03:00 | 2025-12-28
03:00 | 2025-12-28
فولكسفاغن T-Roc الجديد: تطوير كبير لكن بعيوب
03:00 | 2025-12-27
03:00 | 2025-12-27
