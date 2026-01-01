السرّ الذي لا يتحدث عنه أحد… من يملك بيانات سيارتك؟

في السنوات الأخيرة، لم تعد السيارات مجرد مركبات؛ أصبحت أجهزة ذكية متصلة بالإنترنت تجمع كماً هائلاً من البيانات الدقيقة عن كل حركة نقوم بها. وعلى الرغم من أن الشركات تتحدث كثيراً عن الأمان والابتكار، إلا أن هناك سؤالاً أكبر وأخطر لا يجرؤ الكثير على طرحه:



من يملك بيانات سيارتك فعلياً؟



ومن هذا المنطلق، أؤكد أن أغلب السائقين لا يدركون حجم المعلومات التي تغادر مركباتهم كل ثانية. فكل سيارة حديثة تحوّلت إلى منصة "تجسسية" متنقلة دون أن نشعر.



بيانات تُجمع بلا توقف



سيارتك الجديدة، ومن حيث لا تدري، تسجل:

- موقعك لحظة بلحظة

- سرعة القيادة وتوقيت التوقفات

- أسلوبك في الضغط على المكابح ودواسة الوقود

- سجل المكالمات والاتصال بالبلوتوث

- حتى وزنك التقريبي من خلال حساسات المقعد

هذه المعلومات تُرسل تلقائياً عبر الشبكة إلى خوادم الشركات المصنّعة، شركات تكنولوجيا، مزوّدي خرائط، وشركات تأمين



المالك الحقيقي… طبعاً ليس أنت



هنا يكمن السر الأكبر:

أنت لا تملك بيانات سيارتك.

صانع السيارة هو المالك الفعلي، يقرر كيفية جمع البيانات، وتخزينها، وتحليلها، واستخدامها تجارياً.

وفي كثير من الدول، لا توجد قوانين واضحة تجبر الشركات على الكشف الكامل عن البيانات التي تجمعها، مما يتيح لها مساحة واسعة لاستخدامها في بناء نماذج ذكاء اصطناعي، تحسين أنظمة القيادة، أو حتى مشاركتها مع أطراف ثالثة.

كذلك تستخدم الشركات هذه البيانات لتدريب خوارزميات قيادة ذاتية أكثر دقة، وتطوير أنظمة مساعدة السائق، وتحليل أسلوب القيادة لتقديم عروض تأمين شخصية.

هذه البيانات قد تُستخدم أيضاً في تقييم المخاطر الائتمانية، تحديد الأسعار، وحتى التنبؤ بعاداتك اليومية دون إذنك الصريح.



أين الخطر؟



الخطر لا يتعلق فقط بالخصوصية بل بالتحكم، لأن من يمتلك البيانات يمتلك القدرة على:

- إيقاف سيارتك عن بعد

- تقييد ميزات برمجية

- تغيير أسعار الاشتراكات داخل السيارة

- بيع سلوكك اليومي كمعلومات تجارية

وللأسف، معظم المستخدمين يوافقون على ذلك بضغطة زر عند شراء السيارة دون الشروط.

لذلك يمكنني القول بأن الحديث عن القيادة الذكية يبدو للوهلة الأولى جذاباً، لكن الحقيقة أن البيانات هي الوقود الحقيقي لهذا العالم الجديد. والسيارة الحديثة ليست فقط وسيلة نقل، بل جزء من شبكة ضخمة تحلل كل تفاصيل حياتك اليومية.

إلى أن تُشرّع قوانين أكثر ، سيظل السؤال مفتوحاً… هل سيارتك تخدمك؟ أم تراقبك؟