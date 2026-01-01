Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الجيش الأمريكي يعلن تدمير ثلاث سفن تهريب مخدرات
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

السرّ الذي لا يتحدث عنه أحد… من يملك بيانات سيارتك؟

عالم السيارات

2026-01-01 | 04:54
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
السرّ الذي لا يتحدث عنه أحد… من يملك بيانات سيارتك؟
443 شوهد

في السنوات الأخيرة، لم تعد السيارات مجرد مركبات؛ أصبحت أجهزة ذكية متصلة بالإنترنت تجمع كماً هائلاً من البيانات الدقيقة عن كل حركة نقوم بها. وعلى الرغم من أن الشركات تتحدث كثيراً عن الأمان والابتكار، إلا أن هناك سؤالاً أكبر وأخطر لا يجرؤ الكثير على طرحه:

من يملك بيانات سيارتك فعلياً؟

 
ومن هذا المنطلق، أؤكد أن أغلب السائقين لا يدركون حجم المعلومات التي تغادر مركباتهم كل ثانية. فكل سيارة حديثة تحوّلت إلى منصة "تجسسية" متنقلة دون أن نشعر.

بيانات تُجمع بلا توقف
 

سيارتك الجديدة، ومن حيث لا تدري، تسجل:
- موقعك لحظة بلحظة
- سرعة القيادة وتوقيت التوقفات
- أسلوبك في الضغط على المكابح ودواسة الوقود
- سجل المكالمات والاتصال بالبلوتوث
- حتى وزنك التقريبي من خلال حساسات المقعد
هذه المعلومات تُرسل تلقائياً عبر الشبكة إلى خوادم الشركات المصنّعة، شركات تكنولوجيا، مزوّدي خرائط، وشركات تأمين

المالك الحقيقي… طبعاً ليس أنت
 

هنا يكمن السر الأكبر:
أنت لا تملك بيانات سيارتك.
صانع السيارة هو المالك الفعلي، يقرر كيفية جمع البيانات، وتخزينها، وتحليلها، واستخدامها تجارياً.
 
وفي كثير من الدول، لا توجد قوانين واضحة تجبر الشركات على الكشف الكامل عن البيانات التي تجمعها، مما يتيح لها مساحة واسعة لاستخدامها في بناء نماذج ذكاء اصطناعي، تحسين أنظمة القيادة، أو حتى مشاركتها مع أطراف ثالثة.
 
كذلك تستخدم الشركات هذه البيانات لتدريب خوارزميات قيادة ذاتية أكثر دقة، وتطوير أنظمة مساعدة السائق، وتحليل أسلوب القيادة لتقديم عروض تأمين شخصية.
هذه البيانات قد تُستخدم أيضاً في تقييم المخاطر الائتمانية، تحديد الأسعار، وحتى التنبؤ بعاداتك اليومية دون إذنك الصريح.

أين الخطر؟
 
 

الخطر لا يتعلق فقط بالخصوصية بل بالتحكم، لأن من يمتلك البيانات يمتلك القدرة على:
- إيقاف سيارتك عن بعد
- تقييد ميزات برمجية
- تغيير أسعار الاشتراكات داخل السيارة
- بيع سلوكك اليومي كمعلومات تجارية
 
 
 
وللأسف، معظم المستخدمين يوافقون على ذلك بضغطة زر عند شراء السيارة دون قراءة الشروط.
لذلك يمكنني القول بأن الحديث عن القيادة الذكية يبدو للوهلة الأولى جذاباً، لكن الحقيقة أن البيانات هي الوقود الحقيقي لهذا العالم الجديد. والسيارة الحديثة ليست فقط وسيلة نقل، بل جزء من شبكة ضخمة تحلل كل تفاصيل حياتك اليومية.
 
إلى أن تُشرّع قوانين أكثر عدالة، سيظل السؤال مفتوحاً… هل سيارتك تخدمك؟ أم تراقبك؟

>> تابع قناة السومرية على منصة X

بيانات السيارة

انترنت

سيارات

السومرية

العراق

عدالة

قراءة

البلو

الجدي

بلوتو

اصيل

يارا

ميا

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩١ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-01
Play
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩١ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-01
رحال
Play
رحال
رحال يستقبل 2026 في قضاء المدائن | الموسم 6
16:00 | 2025-12-31
Play
رحال يستقبل 2026 في قضاء المدائن | الموسم 6
16:00 | 2025-12-31
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
ام عبدالله الشمري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٨ | season 1
15:00 | 2025-12-31
Play
ام عبدالله الشمري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٨ | season 1
15:00 | 2025-12-31
من الأخير
Play
من الأخير
أبرز أحداث العراق والشرق الاوسط ٢٠٢٥ - من الأخير م٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-31
Play
أبرز أحداث العراق والشرق الاوسط ٢٠٢٥ - من الأخير م٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-31
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-31
Play
نشرة ٣١ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-31
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-31
Play
العراق في دقيقة 31-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-31
Live Talk
Play
Live Talk
حلقة خاصة بنهاية عام 2025 - Live Talk - الحلقة ١٩٣ | 2025
10:30 | 2025-12-31
Play
حلقة خاصة بنهاية عام 2025 - Live Talk - الحلقة ١٩٣ | 2025
10:30 | 2025-12-31
استديو Noon
Play
استديو Noon
تحدي المستمعين 29-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-29
Play
تحدي المستمعين 29-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-29
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتماد 29-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-29
Play
الاعتماد 29-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-29
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - يمين يسار 29-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-29
Play
الأبراج - يمين يسار 29-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-29
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩١ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-01
Play
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩١ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-01
رحال
Play
رحال
رحال يستقبل 2026 في قضاء المدائن | الموسم 6
16:00 | 2025-12-31
Play
رحال يستقبل 2026 في قضاء المدائن | الموسم 6
16:00 | 2025-12-31
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
ام عبدالله الشمري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٨ | season 1
15:00 | 2025-12-31
Play
ام عبدالله الشمري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٨ | season 1
15:00 | 2025-12-31
من الأخير
Play
من الأخير
أبرز أحداث العراق والشرق الاوسط ٢٠٢٥ - من الأخير م٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-31
Play
أبرز أحداث العراق والشرق الاوسط ٢٠٢٥ - من الأخير م٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-31
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-31
Play
نشرة ٣١ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-31
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-31
Play
العراق في دقيقة 31-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-31
Live Talk
Play
Live Talk
حلقة خاصة بنهاية عام 2025 - Live Talk - الحلقة ١٩٣ | 2025
10:30 | 2025-12-31
Play
حلقة خاصة بنهاية عام 2025 - Live Talk - الحلقة ١٩٣ | 2025
10:30 | 2025-12-31
استديو Noon
Play
استديو Noon
تحدي المستمعين 29-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-29
Play
تحدي المستمعين 29-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-29
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتماد 29-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-29
Play
الاعتماد 29-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-29
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - يمين يسار 29-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-29
Play
الأبراج - يمين يسار 29-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-29

اخترنا لك
نموذج أودي E SUVمشروع ضخم او أزمة هوية
01:41 | 2025-12-31
قرارات مفاجئة تهز سوق السيارات.. فيديو
14:29 | 2025-12-30
2025... عام انكشاف الوهم الكبير في صناعة السيارات
03:11 | 2025-12-30
"إنفينيتي" تبدأ خطوة "عالمية" غير مسبوقة في السوق العراقية
02:22 | 2025-12-30
رينو كليو 2026…عودة الاسطورة بشخصية جديدة
03:00 | 2025-12-28
بنتلي كونتيننتال Supersports GT لعام 2026: الجنون الأخير قبل انطفاء محركات الاحتراق
03:00 | 2025-12-28

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.